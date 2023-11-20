將軍澳化身浪漫歐陸聖誕小鎮 20米彩虹光影走廊 2大打卡位奪目登場

要感受冬日浪漫歐陸聖誕風情，不一定要飛往歐洲國家，留港一樣可以感受！將軍澳PopWalk 天晉滙由即日起至2024年1月1日，搖身一變成為浪漫冬日小鎮，以溫馨木系裝置打造聖誕暖暖氛圍，令大家置身於北歐，感受濃厚聖誕氣氛！另外，聖誕燈飾遍佈於場內不同角落，屆時大家可以盡情瘋狂打卡留念！

今個聖誕，臨近將軍澳海濱長廊的Ocean PopWalk， 中庭以深紅檜木色為主調打造溫馨「聖誕三角小屋」，小屋內設有壁爐場景，配合小屋寧靜氛圍，讓大家可以在此放鬆心情，猶如置身山林度假屋之中。小屋旁更有白色簡約玻璃屋，配有幻彩琉璃天幕為純白小屋帶來夢幻粉紅感，大家不妨坐在其中的小餐枱，享受與另一半的浪漫夢幻時光。

打卡必影！20米彩虹光影走廊+3米高絕美聖誕樹

歐陸聖誕小鎮當然不少美輪美奐的打卡位！室外20米長的「幻之光影走廊」由7組仿原木三角燈柱及古式油燈組成，再襯有紅綠相間的聖誕草裝飾，極具聖誕氣氛。

走廊的盡頭是逾3米高的「紅の銀白聖誕樹」，樹身為銀白鐵架，架上放置多達百多個戶外小燈，再配上透明、閃銀及幻彩色系的聖誕球，充滿銀白聖誕夢幻感覺，夜間再配合長廊的點點浪漫燈海，最適合帶伴侶一齊來浪漫打卡！

特設聖誕寵物市集 與毛孩一同歡度佳節

此外，PopWalk 更將於11月24-25日、12月22-26日及12月29-1月1日舉行聖誕寵物市集，不單止可以幫主子預備聖誕禮物，更可以即場換領聖誕小禮品、參加變裝大賽及工作坊等等，節目精彩豐富，讓大家與愛寵渡過聖誕幸福時刻！