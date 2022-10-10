屯門山海節3+2輕旅行郊遊路線 將山海融入日常生活

屯門三面環山，以獨特的自然風光見稱，區內多個打卡熱點更是與領展良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場及三聖商場只有幾步之遙，「零距離」的地理優勢自然吸引不少行山客及單車友到訪。秋天就最適合到戶外郊遊，領展今年再度推出「屯門山海節」，由即日起至11月30日，以「山海日常」為主題，推出3條打卡必到的行山路線，以及2條簡易單車文化遊路線，以「3+2」形式方便市民自由組合旅程。
「3+2線」山海線漫步城鄉尋幽探秘
今年「屯門山海節」將會與本地古典手工單車品牌舊日子博物館Common Sense合作，在3條精選行山路線上，特別新設計2條輕騎山海系路線——「古樸鄉村輕騎行」及「日落漁村輕騎行」，2條路線特設由專人帶領導賞的「山海線」復古單車輕騎體驗團，讓參加者走訪鄉城單車徑，深度認識屯門。主題導賞團將深入社區小徑，隨導賞員聆聽過去的故事，認識在地的鄉村及漁村文化歷史、民間習俗等，中途有良景廣場及蝴蝶廣場作為補給站，漫步於城鄉之間，享受不一樣的單車之旅。
這次的「3+2」輕旅行郊遊路線可飽覽多個打卡勝地，包括藍地大街、被稱為「千島湖」的大欖涌水塘、有「港版邁阿密」之稱的浩和街、「彩虹欄杆」等，將屯門獨有景觀融入輕騎文化。
聯乘多個本地品牌 搜羅山系好物
除了「3+2」山海路線外，這次活動聯乘超過10個品牌推出一系列主題活動，包括：聯同本地單車生活文化平台Bike The Moment提供日系復古租借服務；舉辦「單車咖啡裝置」工作坊，以單車零件組成的咖啡用具，體驗自製「石磨」咖啡；於10月指定周末舉辦單車流動市集，邊逛市集邊與不同的檔主踩着單車遊走屯門，分享山海故事；舉辦山系市集，市集上搜羅了一系列行山露營、單車及戶外用品，超過10個人氣品牌輪流進駐，提供文青消閒聚腳點。
另外，領展亦推出限定山系裝備換領活動，市民只需於推廣期內消費滿指定金額，並登記成為領展會員，即可換領山野綠「野外保溫櫈」及海游藍「戶外摺疊枱」2款限定精品。
首設官方Instagram帳號 掀起「輕旅風」
「屯門山海節」今次更首設官方Instagram帳號（@tma.hk）分享活動資訊、「3+2」山海系路線及郊遊提案，鼓勵人們探索身邊的「山海日常」，並透過Instagram分享所見所聞，喜歡戶外活動的山海系達人Tommi與Kate亦一起分享了各自的山海旅程，共同編寫#屯門山海日誌，掀起一陣「輕旅風」生活態度。