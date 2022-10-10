屯門山海節3+2輕旅行郊遊路線 將山海融入日常生活

屯門三面環山，以獨特的自然風光見稱，區內多個打卡熱點更是與領展良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場及三聖商場只有幾步之遙，「零距離」的地理優勢自然吸引不少行山客及單車友到訪。秋天就最適合到戶外郊遊，領展今年再度推出「屯門山海節」，由即日起至11月30日，以「山海日常」為主題，推出3條打卡必到的行山路線，以及2條簡易單車文化遊路線，以「3+2」形式方便市民自由組合旅程。



「3+2線」山海線漫步城鄉尋幽探秘 今年「屯門山海節」將會與本地古典手工單車品牌舊日子博物館Common Sense合作，在3條精選行山路線上，特別新設計2條輕騎山海系路線——「古樸鄉村輕騎行」及「日落漁村輕騎行」，2條路線特設由專人帶領導賞的「山海線」復古單車輕騎體驗團，讓參加者走訪鄉城單車徑，深度認識屯門。主題導賞團將深入社區小徑，隨導賞員聆聽過去的故事，認識在地的鄉村及漁村文化歷史、民間習俗等，中途有良景廣場及蝴蝶廣場作為補給站，漫步於城鄉之間，享受不一樣的單車之旅。 這次的「3+2」輕旅行郊遊路線可飽覽多個打卡勝地，包括藍地大街、被稱為「千島湖」的大欖涌水塘、有「港版邁阿密」之稱的浩和街、「彩虹欄杆」等，將屯門獨有景觀融入輕騎文化。