暑假暢玩停不了！ 本地 必玩．必影 打卡熱點大放送

近年荃灣搖身一變成為不少本地人及遊客的好去處,皆因荃灣區新舊文化交融,有文青聚腳地、非物質文化遺產、大型購物商場、食肆林立,加上鐵路網絡優勢及區內四通八達的行人天橋系統,令荃灣成為一日遊目的地首選。由旅遊事務署主辦的創意旅遊項目「#ddHK設計#香港地」,將於8月18至9月14日舉辦新一屆活動。今年活動由Way of Difference擔任策展團隊,以「藝遊未盡.荃灣」為主題,邀請到7組國際及本地創作單位,為荃灣度身訂造「期間限定」大型戶外藝術裝置,並舉辦一連串充滿地道文化特色的節目,包括多個主題導賞團、非物質文化遺產工作坊、山海節音樂表演等,費用全免,展現荃灣特色,讓大家體驗不一樣的香港。

推動環保不單要由源頭減廢著手,更要由教育大眾做起。港鐵旗下4大商場於今個暑假首度聯乘本地環保創作團隊,推出「Summer Ecoland綠遊環『寶』盛夏」,運用回收環保物料升級再造出不同主題的裝置,以及環保回收與自然保育展覽。青衣城與Dreamcubics及&dear合作,以回收膠樽及塑膠打造出6米長巨型鯨魚及一系列海洋生物;德福廣場與The Wasted HK合作,將回升廢木升級改造變成「夢幻森之谷」;PopCorn與Gaau1 Up Design Studio及&dear合作,以回收膠袋、膠樽、膠車胎等物料打造與別不同的郊遊營地藝術裝置;The LOHAS康城與EDITECTURE及香港木庫合作,以西貢常見的桃金娘花及虎斑蝶為靈感,將回收膠樽及棄樹重塑成巨型藝術裝置。

MCP CENTRAL(新都城中心2期)破天荒邀得台灣親子及文青界超人氣、入場人次超過8千萬次的室內木造遊樂園「木育森林」登港,攜手打造全港首個木製育樂主題樂園「Summer In the Wooderful Land」。樂園設有6大展區,當中焦點必定是6米高的巨型森林樹屋,而「木育展覽區」亦會展出本地木藝團體「木碎好少年」所收集的各種回收原木素材,至於專為H・COINS會員而設的「木育闖關區」更特設香港站限定「空中飛索」體感模擬遊戲,瞬間化身空中飛人。

東薈城名店倉

6米高Hello Kitty女皇坐鎮

瞬間置身元宇宙世界

元宇宙熱潮不減,東薈城名店倉破天荒與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘,攜手打造「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動。場內特設5個夢幻主題打卡區,6米高的巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置已於4樓平台華麗登場;而位於二樓中庭的6米高「幻彩城堡」,每日指定時間更會有夢幻音樂匯演。一眾粉絲更可透過「MetaGaia」應用程式大玩AR實景擴增裝置遊戲,掃描場內不同角落的二維碼,完成指定任務並集齊3顆寶石,更有機會贏取驚喜小禮品。

日期:即日起至8月31日