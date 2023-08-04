暑假暢玩停不了！ 本地 必玩．必影 打卡熱點大放送

放暑假當然要去玩！雖然今年是疫後首個可以出國旅遊的暑假，但留在香港一樣有大把好節目！想知道全港各區的夏日限定必玩、必影打卡熱點，記得留意下文做定功課bookmark！

國際知名的設計二人組合Craig & Karl從荃灣的各項元素中擷取靈感，配合西樓角花園的地貌，創作出色彩夢幻的地景藝術裝置《七彩棱瓏》。

來自美國的畫家及插畫家Andy Rementer創作的《海洋知心友》，將荃灣公園塑造成大型雕塑公園。當中身長15米、不時透過氣孔噴水的巨型鯨魚最為矚目。

荃灣區

7組國際及本地單位創作藝術裝置

盛夏「藝遊未盡．荃灣」 近年荃灣搖身一變成為不少本地人及遊客的好去處，皆因荃灣區新舊文化交融，有文青聚腳地、非物質文化遺產、大型購物商場、食肆林立，加上鐵路網絡優勢及區內四通八達的行人天橋系統，令荃灣成為一日遊目的地首選。由旅遊事務署主辦的創意旅遊項目「#ddHK設計#香港地」，將於8月18至9月14日舉辦新一屆活動。今年活動由Way of Difference擔任策展團隊，以「藝遊未盡．荃灣」為主題，邀請到7組國際及本地創作單位，為荃灣度身訂造「期間限定」大型戶外藝術裝置，並舉辦一連串充滿地道文化特色的節目，包括多個主題導賞團、非物質文化遺產工作坊、山海節音樂表演等，費用全免，展現荃灣特色，讓大家體驗不一樣的香港。 7組「期間限定」藝術裝置將於荃灣多處公共空間展出，串連成精彩的步行遊覽路線。今次活動的重點藝術裝置是位於西樓角花園的《七彩棱瓏》，由國際知名的設計二人組合Craig & Karl創作，從荃灣的各項元素中擷取靈感，配合西樓角花園的地貌，將朝氣和活力注入西樓角花園。 日期：8月18至9月14日

西寶城

特色天幕溫室藏50款野生動植物標本

城市綠洲中學習野外生態知識 想親親大自然，又怕熱到中暑？今個仲夏，西寶城將野外生態帶到室內，引入50款野生動植物，包括8款由漁農署借出的珍貴動物標本，以及保育人士郭秀雲女士借出作親親動物用途的鸚鵡，打造野外生態學堂。場內採用環保物料搭建野外景色，當中更有逾7成物料可循環再用，包括以環保卡板搭建的3.5米高巨型貓頭鷹園長，以及用布料搭建出的6呎高密林。部分展覽用品隨後更會捐贈予由郭秀雲女士創辦的「海峰環保教育」以及「香港鸚鵡救援」環保組織作教育用途，為地球減少浪費，推動可持續發展。 而活動焦點之一的特色天幕溫室，內裡除了展出超過10款大熱多肉植物盆栽外，亦有超過20款常見植物及昆蟲模型，各款模型旁均有QR code，掃描即可查看簡介，一邊參觀，一邊學習，在城市學習野外生態知識。 日期：即日起至9月3日

港鐵4大商場

首度聯乘本地環創團隊

綠遊環「寶」盛夏 推動環保不單要由源頭減廢著手，更要由教育大眾做起。港鐵旗下4大商場於今個暑假首度聯乘本地環保創作團隊，推出「Summer Ecoland綠遊環『寶』盛夏」，運用回收環保物料升級再造出不同主題的裝置，以及環保回收與自然保育展覽。青衣城與Dreamcubics及&dear合作，以回收膠樽及塑膠打造出6米長巨型鯨魚及一系列海洋生物；德福廣場與The Wasted HK合作，將回升廢木升級改造變成「夢幻森之谷」；PopCorn與Gaau1 Up Design Studio及&dear合作，以回收膠袋、膠樽、膠車胎等物料打造與別不同的郊遊營地藝術裝置；The LOHAS康城與EDITECTURE及香港木庫合作，以西貢常見的桃金娘花及虎斑蝶為靈感，將回收膠樽及棄樹重塑成巨型藝術裝置。 日期：即日起至9月3日

黃埔天地

嘆美食．寵毛孩攝影比賽

獨享$5,000餐飲禮券 黃埔天地向來是美食集中地，有超過80間人氣及話題食肆，當中更有不少寵物友善餐廳。今個夏天，黃埔天地舉辦「嘆美食．寵毛孩 攝影比賽」，特設「搵『夏』美食」、「影『夏』毛孩」兩個組別，參加者只需於場內食肆以「美饌」或「萌寵」為主題拍攝相片，上載至個人社交平台並標註指定Hashtag即可參加比賽。得獎結果將於9月15日公布，兩個組別的冠軍均可獨享價值港幣$5,000餐飲禮券。 日期：即日起至8月31日

MCP新都城中心

台灣「木育森林」首度登港

香港站限定體感模擬空中飛人 MCP CENTRAL(新都城中心2期)破天荒邀得台灣親子及文青界超人氣、入場人次超過8千萬次的室內木造遊樂園「木育森林」登港，攜手打造全港首個木製育樂主題樂園「Summer In the Wooderful Land」。樂園設有6大展區，當中焦點必定是6米高的巨型森林樹屋，而「木育展覽區」亦會展出本地木藝團體「木碎好少年」所收集的各種回收原木素材，至於專為H･COINS會員而設的「木育闖關區」更特設香港站限定「空中飛索」體感模擬遊戲，瞬間化身空中飛人。 日期：即日起至9月3日

東薈城名店倉

6米高Hello Kitty女皇坐鎮

瞬間置身元宇宙世界 元宇宙熱潮不減，東薈城名店倉破天荒與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘，攜手打造「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動。場內特設5個夢幻主題打卡區，6米高的巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置已於4樓平台華麗登場；而位於二樓中庭的6米高「幻彩城堡」，每日指定時間更會有夢幻音樂匯演。一眾粉絲更可透過「MetaGaia」應用程式大玩AR實景擴增裝置遊戲，掃描場內不同角落的二維碼，完成指定任務並集齊3顆寶石，更有機會贏取驚喜小禮品。 日期：即日起至8月31日

中港城

夏日STEM動感之旅

親子趣味課堂體會箇中原理 STEM教育近年十分流行，中港城即日起亦舉辦「夏日STEM動感之旅」，由8月26日起一連3個星期六，推出一系列親子STEM主題趣味課堂，如「手作搖控卡丁車STEM課堂」等，啟發更多年輕人對STEM教育的興趣和熱愛，培養未來科技人才。商場更特別利用地理優勢，推出「手作水上明輪船STEM課堂」，參加者完成課堂後可於商場平台海豚池為船隻進行下水禮，實地測試製作成果，體會箇中STEM原理，大大增加學習趣味性。 日期：7月22日起

奧海城

NBA球迷必去！

S+ REWARDS會員限定球員夢幻旅程 NBA香港與奧海城聯手推出「NBA SUMMER BASE」NBA主題活動，大人小朋友及各位NBA球迷都可以在奧海城二期地下中庭感受逼真的NBA球員體驗。S+ REWARDS會員可以透過手機應用程式製作個人化電子球衣，憑點數換領NBA SUMMER BASE通行證，參與「NBA Draft選秀大會」、「球員更衣室」及「射籃挑戰」，體驗成為NBA球員夢幻旅程，完成體驗更可以獲得NBA精美紀念品。 日期：即日起至8月31日

YOHO MALL

3米高Teletubbies現身元朗

走勻全場大玩捉迷藏 提到細個必睇的兒童節目，《Teletubbies天線寶寶》一定榜上有名！4位Teletubbies首度從神奇島來到YOHO MALL，以接近3米高的官方設定身高，與大家在佔地近2,500 呎「夏日尋寶寶」主題裝置大玩捉迷藏，多達60隻隱藏Teletubbies更會以不同造型姿勢藏身YOHO MALL場內，等大家一一捕捉。於8月12至13日，Tinky Winky、Dipsy、Laa-Laa及Po更會驚喜現身「Teletubbies見面會」，與粉絲見面互動，齊齊擺出鬼馬表情影合照，度過愉快又難忘的周末。 日期：即日起至8月31日

MOSTown新港城中心

台灣鯊魚先生MR.SHARK首登香港

玩盡陽光與「鯊」灘 室內都可以享受陽光與「鯊」灘？MOSTown新港城中心首度聯乘超人氣台灣原創插畫鯊魚先生MR.SHARK，打造「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」設有全球首個3.5米高巨型充氣鯊魚先生MR.SHARK，與大家暢玩7米高動感海洋滑梯及波波池，更有10米長飛索讓大家挑戰。活動期間，商場更與海塑基金會及致力珊瑚科研、修復及教育工作的珊瑚學院合作，舉行香港珍貴珊瑚展，精心挑選10件香港海域珍貴珊瑚標本展出，H．COINS會員更可獨家參加期間限定導賞團，深入了解海洋保育及珊瑚資訊。 日期：即日起至8月27日

荷里活廣場

迪士尼及彼思人氣角色首次同台亮相

音樂家造型同慶100周年 今年是迪士尼踏入100周年的大日子，一眾迪士尼及彼思人氣角色包括米奇、小飛俠、史迪仔及睡公主等將首度同台現身荷里活廣場，齊齊以音樂家造型攜手演出夏日音樂盛會，而《熊抱青春記》的熊貓美美，更會以1.6米巨型毛絨絨姿態驚喜現身。場內亦設有「迪士尼100周年期間限定店」，發售過百款全新主題精品，特設的甜點角落更會發售多款會場限定打卡甜點，包括首度推出的Disney 100 Gelato、馬卡龍棒、限定奶凍等，迪士尼粉絲千萬不要錯過！ 日期：即日起至9月3日

杏花新城

潮玩忍者充氣障礙樂園

周日限定小忍者訓練班 忍者熱潮殺入杏花新城！商場二樓平台室外場地化身成為忍者充氣障礙樂園，免費潮玩3大巨型障礙關卡，考驗各位的手眼協調、跳躍技巧、握力及攀爬能力等。今次商場藉著「杏運Summer Fun 2023」推廣忍者障礙運動，活動期間指定星期日，更會為7至12歲小朋友舉辦「小忍者訓練班」，特別邀請本地忍者障礙運動訓練團隊Sasuke Fitness的專業教練親授各項忍者運動技巧，而Sasuke Fitness創辦人、港版極限體能王Jackie Wong亦會在指定周日，親自示範障礙跑的關卡，分享忍者運動的樂趣。 日期：即日起至8月27日

Citywalk荃新天地

小朋友返「暑期工」

親手賺「夢想代幣」換獎賞 邊個話小朋友唔可以返「暑期工」？荃新天地「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」內有大量「暑期工」職位空缺，只要成為S+REWARDS會員，並憑指定點數，即可換領工作體驗證，讓4歲至12歲的小朋友親嘗5大職業，包括「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」或「偶像練習生」，從而提升自信和學習新技能。一分耕耘，一分收穫，小朋友每完成一項體驗，更可以賺取「夢想代幣」，用作換取文具、生活用品、玩具等，學習簡單的管理、儲蓄和消費的金錢觀念。 日期：即日起至8月20日

全港首個Wine & Film Festivalal即日起至8月31日登陸北角海旁，活動期間逢星期五晚上更會舉行免費戶外電影放映會。

The Point會員憑指定積分即可換領預留證，憑證可2人同行於指定日期及時間參加由資深品酒師主理的「Wine Pairing美酒配對工作坊」乙次。

北角匯

全港首個Wine & Film Festival登陸北角海旁

免費戶外電影放映 + 微醺市集 邊「酒」邊睇好戲 召集所有鍾意品酒及看電影的朋友！今個夏天，北角匯融合「美酒」和「電影」兩大元素，舉辦全港首個「Wine & Film Festival @Harbour North」，整個8月，逢星期五晚上，露天廣場將設有免費戶外電影放映會，讓各位酒友及影迷，邊「酒」邊睇好戲，度過一個「醉Chill」時刻！ The Point會員可憑積分加消費於電影播放當天領取「充氣梳化及主題Cocktail」，「安坐」北角海濱欣賞好戲。除了免費電影外，8月指定周五至日，露天廣場及北角匯場內更會舉行「Chill Market微醺市集」，搜羅多個城中熱話美酒和美食品牌，包括從各大酒莊採購傳統葡萄美酒的Caliu、引入全港獨有比利時酸啤酒(Sour Beer)的Night Water以及專營韓國地道酒品的New World Mart等攤檔，歡迎大家即場試飲及與品酒師交流。 必玩調酒速成班 親手製作專屬夏日雞尾酒 活動期間，北角匯1期亦特別打造出「ARTcoholic醉美藝術館」，內設打卡場景外，更開設3大工作坊，包括「酒瓶小夜燈手作坊」、「Wine Pairing美酒配對工作坊」，當中「Cocktail Bartending調酒速成班」，邀請到香港調酒學校認可專業導師親身教授，讓大家在一小時內，學會調製出最適合自己個人口味的夏日雞尾酒。完成上述體驗後，更可分別獲贈證書及電影換票證。 日期：即日起至8月31日

東港城

JumptopiaTM全球最大型一體式充氣彈床城堡

6大充氣專區「彈」遊新加坡 彈下彈下，分分鐘彈到去新加坡？今個暑假，東港城聯乘新加坡最具知名度的親子遊樂中心Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，以新加坡著名旅遊景點為主軸，將JumptopiaTM全球最大型一體式充氣彈床城堡帶到香港！長達25米、高逾5.5米、總面積超過5,000呎的超巨型彈跳城堡，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素，大人及小朋友可以趁機挑戰自己體力、平衡力及膽量，絕對是放電之選！ 6大充氣專區包括「充氣滑梯熱身區」、「F1賽車挑戰區」、「亞熱帶水果園」、「波波池樂園」、「障礙陣迷宮」及「忍者衝天」。商場亦特別為The Point會員預留部份平日及假日親子套票。會員憑1,000積分換領「彈遊新加坡」指定親子套票預留證，並於東港城場內即日消費滿指定金額，即可換領東港城「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」指定親子套票一套，讓大人小朋友一同在超巨型彈床城堡彈遊50分鐘。 集齊指定數量印花 換領雙人來回新加坡機票 「彈」遊新加坡後，想更進一步衝上雲霄到新加坡旅遊？東港城將於8月5日至9月3日推出「好賞暢遊新加坡．消費印花賞」，The Point會員於東港城消費滿指定金額可獲電子印花一個，集齊指定數量電子印花，即可換領新加坡航空來回香港新加坡經濟客位機票2張、最新iPhone、iPad和PS5等多款潮流電子產品。 日期：即日起至9月3日