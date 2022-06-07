睇展覽｜啟發小孩感官的《大夢細想》展

擅長紡織和圖案設計的麥芷筠(Cynthia)，木作場景設計單位Screw Up Studio，紙藝創作單位STICKYLINE，以及實驗音樂家羅穎綸(Vanissa)，4個不同媒介的設計單位，把香港設計中心(Hong Kong Design Centre)面向普羅大眾的平台「設計光譜」(Design Spectrum)空間分割成兩個不同的夢境，創造出一個短暫逃離現實的夢想空間「奇異的夢境花園」，透過視覺、聽覺和觸感，讓參觀者一起發夢。這個名位《大夢細想》，由於展出時反應熱烈，大會特別將展期延至本月12日。

除了委約作品「奇」外，策展人Michael Leung透過4個展區，帶來其他20多個有關「夢」的設計項目，展出的作品絕大部分來自香港的設計師或團隊，同時也有英國、瑞典、丹麥等國家的設計人作品，展品題材涵蓋個人至社會層面，成人可陪同小孩，藉展品投入設計師的超時空思維，啟發孩子如何透過設計築/觸夢，繼而努力實現看似遙不可及的夢想。公眾欣賞展覽後，亦可以一同動手「造夢」，包括由Kevin Cheung設計的環保DIY材料包，利用廢棄飲品罐製作成可動的雀仔玩具，只需參加公眾導賞團便可免費得到。