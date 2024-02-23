網上熱話｜內地男教遊客去公廁沖涼 有1物即時大讚 網民：乞兒式旅行

內地近年興起一種名為「特種兵」式旅遊，意指用極小的金錢到處遊玩，而當他們用這種模式遊港時，一般都會到價錢較低廉的酒店居住，又或是直接在快餐店過夜。可能因為在街上過夜未能洗澡，因此近日就有內地網民在網上教授如何在香港「免費洗浴」。一名內地網民在社交平台上教旅客可以去公廁沖涼，引起大批香港網民熱議！

內地男掀新遊港方式 教旅客去公廁沖涼 內地旅客遊港的旅行方式各異，部分人士鍾情到名店大手入貨、四處與旅遊景點打卡，而近年更興起「特種兵」旅遊模式，主打出盡所有方法慳錢，因此會在香港食三餸飯、步行及直接在快餐店過夜。不過，可能因為快餐店過夜未能沖涼，近日有內地男網民就主動發文教大家如何解決上述問題。他表示香港都可以有「免費洗浴」的地方，而主打推薦位於佐敦的「白加士街公廁及浴室」。

公廁內有1物即時大讚 呼籲大家積極嘗試 發文者指自己已經在白加士街公廁內沖過一次涼，並沾沾自喜地表示「有幸體驗了資本主義羊毛之免費沖涼」。令他感到滿意的除了能夠免費沖涼之外，更因公廁內提供熱水淋浴，令他的洗澡過程十分舒適，更呼籲其他來港旅客積極嘗試。