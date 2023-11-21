聖誕老人與聖誕精靈同現身ELEMENTS圓方 齊行善度最有意義佳節 為弱勢童送窩心暖意

ELEMENTS圓方「Merry Dreamscape: The gifting magic」，大家快去打卡影靚相。

由即日至2024年1月1日，ELEMENTS圓方特別帶來「Merry Dreamscape: The gifting magic」，聖誕老人和聖誕精靈將攜同8米高巨型聖誕樹及神奇魔幻盒子一同來到ELEMENTS圓方，帶來濃濃節日氣氛，盒子兩旁的皚皚雪花及8米高大樹，配合燈光的閃爍效果，帶來充滿聖誕氣氛的打卡位。大家可走入聖誕老人設計的神奇魔幻盒子內，裡面遍佈色彩繽紛的聖誕裝飾，在鏡子折射下產生錯視效果，讓你發掘更夢幻的打卡位。

節日裝置打卡 指定日子欣賞精彩表演 於每日中午12時至晚上9時，聖誕裝置每隔一小時便會上演魔幻劇場，聖誕老人和聖誕精靈會隨著歡快的聖誕音樂響起逐一以投影方式現身，跟眨動好奇的眼睛探索世界，如獲新生的聖誕樹一起向大家細說聖誕故事。於12月3、10、17，以及24至26日，聖誕老人及聖誕精靈更會現身商場，親自送上佳節祝福，大家除可把握機會與他們合照外，更可向他們說出你的聖誕願望，以求願望成真。ELEMENTS圓方並邀請了不同藝術、音樂及教育團體，於指定日子到商場為大家表演精彩的節目，包括歌舞及銅管五重奏等，更有曾獲香港舞蹈年獎「傑出男女舞蹈員獎」的知名舞者潘翎娟及麥卓鴻編排的音樂舞蹈劇，與大家一同開心過聖誕。