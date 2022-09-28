荃灣廣場斥資2千萬升級戶外休憩空間 新地標PLAY GARDEN今起免費入場

面對港人對於戶外休憩空間及健康生活的需求與日俱增，新地旗下荃灣廣場自2018年起，於商場L5樓層積極打造多元化戶外休憩空間，糅合互動打卡與綠色元素，積極推動身心健康新生活。昨日，商場就舉行開幕禮，宣布佔地逾3萬平方呎、斥資逾港幣2千萬升級改造的L5戶外休憩公園即日起將以全新面貌PLAY GARDEN登場，並免費開放予市民入場。
集合購物玩樂體驗 迎合戶外活動需求
新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯小姐指，荃灣區近年吸引不少年輕中產家庭遷入，為時刻保持競爭力和新鮮感，團隊花了不少心思在豐富商戶組合及提升商場硬件及軟件配套上，而PLAY GARDEN正正契合大眾對戶外空間活動、自由環境的殷切需求。周續指，現時荃灣廣場的出租率近100%，多間人氣美食及運動類別商戶相繼落戶，亦引入不少親子教育類別商戶，望能與PLAY GARDEN產生協同效應。
勇奪2022「InnoESG獎」 預告10月推出更多綠色活動
新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理賴慧珊小姐亦表示，PLAY GARDEN不單是一個遊樂休憩的空間，同時糅合綠色元素，未來商場的推廣策略也會多以綠色角度出發，尤其針對小朋友及年青人，鼓勵綠色生活。賴同時宣布，PLAY GARDEN喜獲香港2022「InnoESG獎」可持續營運獎，並預告10月將會推出一系列以「綠色生活」為主題的活動，更會聯乘新加坡的「ART-ZOO藝術動物園」舉行「我的快樂盒子UNBOX HAPPINESS」主題活動，務求將荃灣廣場打造成新界西家庭及年輕客群放電、慢活休憩的新地標。