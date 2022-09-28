荃灣廣場斥資2千萬升級戶外休憩空間 新地標PLAY GARDEN今起免費入場

面對港人對於戶外休憩空間及健康生活的需求與日俱增，新地旗下荃灣廣場自2018年起，於商場L5樓層積極打造多元化戶外休憩空間，糅合互動打卡與綠色元素，積極推動身心健康新生活。昨日，商場就舉行開幕禮，宣布佔地逾3萬平方呎、斥資逾港幣2千萬升級改造的L5戶外休憩公園即日起將以全新面貌PLAY GARDEN登場，並免費開放予市民入場。

集合購物玩樂體驗 迎合戶外活動需求

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯小姐指，荃灣區近年吸引不少年輕中產家庭遷入，為時刻保持競爭力和新鮮感，團隊花了不少心思在豐富商戶組合及提升商場硬件及軟件配套上，而PLAY GARDEN正正契合大眾對戶外空間活動、自由環境的殷切需求。周續指，現時荃灣廣場的出租率近100%，多間人氣美食及運動類別商戶相繼落戶，亦引入不少親子教育類別商戶，望能與PLAY GARDEN產生協同效應。