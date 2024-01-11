萌爆東瀛達摩新春七色開運 life@KCC 祝龍年萬事如意

於農曆新年，大家都會祝願新一年事事順利。葵興life@KCC便為大家請來東瀛著名「緣起物」達摩不倒翁，於新春期間帶來「達摩大吉新春遊」，換上7色大桔裝扮的東瀛達摩，祝願各位龍年【必勝】【大吉】【財運】【健康】【學業】【平安】及【戀愛】都順利。
由即日起至2月29日，東瀛達摩將於life@KCC為大家送上新春祝福。商場特設5大開運場景，包括招財進寶號，分別坐著黃金【財運】達摩、紅色【必勝】達摩、藍色【學業】達摩和綠色【健康】達摩。粉紅【戀愛】達摩則於甜蜜戀神社為戀人送上祝福。還有紅色【必勝】和紫色【平安】達摩於平安迎福門，以及橙色【大吉】達摩於大桔の鳥居等大家去祈福。而在空中花園Green@KCC，亦有高4米的達摩新春大桔樹，祝各位龍年大吉大利。
親手製吉祥法寶 消費換限量利是封
商場並設「新春行大運市集」，請來多位本地及環球職人於指定日子擺攤售賣飾品創作、天然產品及手工食品。於推廣期在場消費滿指定金額，可登記參加達摩開運工作坊，親手打造賀歲好禮和吉祥法寶，送禮自用皆宜。life@KCC更於指定日期帶來2場「新春大吉小舞者表演」，請來精靈活潑的小朋友表演隊伍為大家表演歌舞。此外，於商場以即日單一電子貨幣消費滿400元，可換領限量版「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套（每套4款各2個）。