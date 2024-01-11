萌爆東瀛達摩新春七色開運 life@KCC 祝龍年萬事如意

於農曆新年，大家都會祝願新一年事事順利。葵興life@KCC便為大家請來東瀛著名「緣起物」達摩不倒翁，於新春期間帶來「達摩大吉新春遊」，換上7色大桔裝扮的東瀛達摩，祝願各位龍年【必勝】【大吉】【財運】【健康】【學業】【平安】及【戀愛】都順利。

由即日起至2月29日，東瀛達摩將於life@KCC為大家送上新春祝福。商場特設5大開運場景，包括招財進寶號，分別坐著黃金【財運】達摩、紅色【必勝】達摩、藍色【學業】達摩和綠色【健康】達摩。粉紅【戀愛】達摩則於甜蜜戀神社為戀人送上祝福。還有紅色【必勝】和紫色【平安】達摩於平安迎福門，以及橙色【大吉】達摩於大桔の鳥居等大家去祈福。而在空中花園Green@KCC，亦有高4米的達摩新春大桔樹，祝各位龍年大吉大利。