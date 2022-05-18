過萬商品低至一折 獨家折扣及買一送一 德福購物節 多買多送無限換200元回贈

為迎接開心夏日，港鐵旗下東九龍德福廣場，將於5月20日至6月16日，一連四個星期舉行「德福購物節」，除有過萬件精選商品以低至一折的優惠價發售外，逢星期五至日更有「周末激筍限定優惠」，多款商品會以全港獨家折扣或買一送一優惠發售。商場並推出「多買多賞」消費獎賞，只需於商場消費滿指定金額即可換200元消費獎賞，且換領次數不限，可變相慳更多。

德福廣場將與場內多家商戶，分2階段推出心動禮遇，共有過萬件精選商品以低至一折優惠發售，首階段由5月20日至6月2日，優惠主打美容美妝、餐飲美食、家居用品及零售美食類別的商品。而第2階段則由6月3至16日，有多款時裝、電子產品、鐘錶首飾、保健及個人護理用品、消閒娛樂、書籍及文具禮品等不同種類的商品，同樣以低至一折供搶購。

限量商品激筍優惠 多買多賞獲電子優惠券

於德福購物節期間，逢星期五至日前往商場，多家商戶會提供「周末激筍限定優惠」，精選不同商品以德福廣場獨家限定折扣或買一送一優惠發售，包括歐化傢俬意大利Butterfly全真皮2座位梳化半價、盞記燕窩蟲草專門店即食燕窩半價發售、OTO按摩器33折起、Godiva Belgium 1926朱古力買一送一等，商品數量有限，想買筍貨便要「快手」。

市民於商場除了食肆、超級市場、服務類別以外的其他商戶累積消費滿1,500元（需憑最少2張不同單據，每張均需消費滿200元或以上），便可獲200元港鐵商場電子優惠券，且換領次數不限。

快閃廚具優惠 假日限定賞5倍積分

於5月20日至6月19日期間，還有生活．煮場、德國卡爾牌及德國孖人牌3大廚具品牌會於德福廣場設快閃店，多款廚具、餐具、廚房小家電亦會以低至一折震撼價發售，為家人烹調美食自然更得心應手。另外，MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五至日，於指定港鐵商場的指定商戶以電子貨幣消費滿200元即可享5倍積分，可儲積分換更多著數。