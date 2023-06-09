「超級英雄」閃電俠 神速閃現香港 探索蝙蝠俠基地 挑戰訓練遊戲 爆發英雄潛能

各位超級英雄粉絲於今個夏日一同火熱朝聖，除了不容錯過將於6月15日正式上映的閃電俠首部獨立電影《閃電俠》外，更加可以與「神速閃現」太古城中心的閃電俠，以及另一位超級英雄蝙蝠俠見面，並且走入電影世界率先欣賞《閃電俠》中的最新戰衣造型和載具。各位亦可挑戰互動遊戲，爆發英雄潛能。 由即日起至7月9日期間，太古城中心將化身電影《閃電俠》的世界，神速閃現太古城中心，配有LED燈效的Hot Toys 1：1閃電俠原大雕像，將於超過7米高的蝙蝠俠基地前的閃光隧道口迎接大家，不妨與閃電俠一同擺出最型甫士拍照打卡，然後走入超級英雄的宇宙。

6 大打卡位 展出戰衣載具 場內特設6大打卡位，穿越時光隧道後，可走入巨型蝙蝠俠面罩下的基地，探索Hot Toys重頭巨製的蝙蝠俠武器格納庫，放置了7套道具級1：1蝙蝠俠歷代戰衣，以頂級雕刻工藝及塗裝技巧製成的戰衣，配合武器庫的環境和光影特效，讓人仿如融入電影情節中，立即與戰衣合照。Hot Toys更特設珍藏人偶展，展出像真度極高的《閃電俠》角色1:6比例珍藏人偶、最新造型戰衣及載具，包括獨家展出整座蝙蝠俠格納庫，以及由「經典蝙蝠俠」米高基頓飾演的蝙蝠俠 (現代版戰衣) 1:6比例珍藏人偶和6套蝙蝠俠歷代戰衣。