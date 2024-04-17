姜濤生日｜姜濤香港後援會 4月30日請市民免費搭電車 同賀姜濤25歲

「生日應援」也少不了「姜濤號」電車， 今年共有3款不同款式的車身廣告遍布於5架姜濤生日祝賀電車上，5架編號分別為#47、#80、#140、#158 及 #171的「姜濤號」電車由即日起在街上行走，並在4月內於不同時段和路線隨機出現，與市民見面，提供一般載客服務。歡迎大家一起捕捉「姜濤號」，一起Fly me to the moon to the moon to the moon。

今年為「姜濤香港後援會」連續第三年贊助「4.30 免費乘車日」，於4月30日姜濤生日當天，「姜糖」邀請市民一起享受免費的「電車旅濤」。於熱門打卡勝地「姜濤灣」（銅鑼灣），大家可於銅鑼灣地帶及金百利外牆看到「姜濤生日月」大型應援廣告，與「姜叮」一同打卡。之後，大家可到皇室堡和以海洋王子造型亮相的小姜姜和小濤濤吉祥物合照。另外，東角LAFORET Happy Yarn亦有舉辦「小桃桃」慈善編織工作坊及於商場派發「Shining Keung To 限定卡」活動，實行走遍「姜濤灣」，同賀姜濤生日。