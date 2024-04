姜濤生日｜姜濤香港後援會 4月30日請市民免費搭電車 同賀姜濤25歲

「生日應援」也少不了「姜濤號」電車, 今年共有3款不同款式的車身廣告遍布於5架姜濤生日祝賀電車上,5架編號分別為#47、#80、#140、#158 及 #171的「姜濤號」電車由即日起在街上行走,並在4月內於不同時段和路線隨機出現,與市民見面,提供一般載客服務。歡迎大家一起捕捉「姜濤號」,一起Fly me to the moon to the moon to the moon。