姜濤生日2025應援慈善籌款活動@西九文化區 無人機及海上煙火表演/一連4日服飾及寫真展

一年一度「430」姜濤生日即將來臨，姜濤香港後援會宣布生日應援活動「Keung To Adventures in Bloom」，讓海外及香港的姜糖們一同線上線下參與，重頭戲「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」及「The Keung’s Galleria」生日應援將於4月24至27日假西九文化區舉行。

一連四日兩大主題慶生活動 慶生活動「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」將於4月25至26日在西九文化區舉行，以尋寶為主題，並於4月26日在AXA x Wonderland竹翠公園舉辦一場集合姜糖的聚會「The Keung’s Show」，舞台將上演精彩節目及神秘環節，欲購票之後援會會員需於3月20 至22日於活動官網（www.keungtobirthdaytreasurehunt2025.com）報名登記，方可獲得優先購票資格。活動當日可憑門票附送的尋寶PASSBOOK暢遊西九草坪與尋寶造型的小姜姜、小濤濤打卡尋寶，完成任務並換取限量紀念貼紙。晚上姜糖們更可於西九上空觀賞一場逾12分鐘的無人機演出，再緊接歷時約8分鐘的海上煙火表演。

「 Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 - The Keung ’ s Show 」 日期：2025 年 4 月 26 日（星期六） 時間：TBC 地點：AXA x Wonderland 竹翠公園 票價：$980 售票日期：3 月 31 日 11:00 至 4 月 2 日 註：後援會會員必須報名（3 月 20 日 10:00 至 22 日 23:59），經核實後方可獲得購票資格，每人限購門票一張，一人一票入場

姜濤生日應援活動「Keung To Adventures in Bloom」，讓海外及香港姜糖們參與。

一連 4 日「 The Keung ’ s Galleria 」公開全新生日應援照 另一生日應援焦點活動，是4月24日率先起動的「The Keung’s Galleria」沉浸式姜濤服飾及相片展覽，一連4日於西九文化區的藝術展亭舉行，展出多張姜濤特意為今年生日應援全新拍攝、從未公開的珍貴照片，並透過實境還原，讓姜糖沉浸式置身花花世界、浪漫飄雪、溫暖家居及型格工業風場景中，與偶像展品近距離合照。觀賞者更可獲限量官方紀念品。

The Keung’s Galleria

「 The Keung ’ s Galleria 」 日期：2025 年 4 月 24 至 27 日（星期四至日） 時間：11:00 - 20:00（4 月 24 至 25 日）｜10:00 - 19:45（4 月 26 至 27 日）/ （每節入場觀賞時間為 40 分鐘） 地點：西九文化區藝術展亭（Arts Pavilion） 票價： $250 會員優先購買：3 月 31 日至 4 月 2 日 | 公開售票：4 月 9 至 23 日 註：基於場地及人流管制，每節入場觀賞時間為 40 分鐘，一人一票入場；展覽必須按照購票時選定的時間入場，敬請提早到會場排隊，每時段完結前 15 分鐘停止進場，逾時不設後補入場。

3 月 20 日會員登記報名 「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 - The Keung’s Show」生日應援活動為姜濤香港後援會的會員優先登記購票，報名表格將於 2025 年 3 月 20 日 早上 10 時上線，登記報名截止日期為 3 月 22 日晚上 11 時 59 分；並於 3 月 31 日早上 11 時開始經 KKTIX 優先購票。成功購票人士可按照KKTIX 發出的訂單成立通知上列明之日期及時段，於 4 月 18 至 20 日前往尖沙咀 The ONE 指定地點，憑專屬二維碼換領實體入場券及「生日慶典禮品包」。 每張門票包含「The Keung’s Show」實體紀念入場券、活動專屬紀念帽、尋寶PASSBOOK。名額有限，額滿即止。是次活動必須持有效門票及年滿 12 歲方可參加。於上述優先購票期間，成功登記報名之會員可以同時購買「The Keung’s Galleria」展覽門票。

「 Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 - The Keung ’ s Show 」活動詳情 （會員限定報名登記） 日期：2025 年 4 月 26 日 時間：10:00 - 21:00 地點：西九文化區：藝術公園海濱東、西草坪、竹翠公園及海濱長廊（藝術公園） 票價：$980 （每位/大小同價） 會員限定優先登記，一人限購一票* 票價包括「The Keung’s Show」實體紀念入場券、活動專屬紀念帽、尋寶PASSBOOK 參加年齡：必須年滿 12 歲方可參加 報名網站 購票方法： 【 3 月 20 日 10:00 至 22 日 23:59】 姜濤香港後援會會員可登入活動網站登記報名 【 3 月 26 至 28 日】收取專屬「購票編號」電郵 【 3 月 31 日 至 4 月 2 日】成功登記報名會員可於 3 月 31 日 11:00 起進入 KKTIX 網站，憑個人專屬「購票編號」購買門票，每人限購門票一張。成功購票可即時收取由KKTIX發出之訂單成立通知，內附領取實體入場劵及「生日慶典禮品包」的二維碼 【 4 月 18 至 20 日】成功購票人士可按照 KKTIX 發出之訂單成立通知上列明之日期及時段，前往尖沙咀The ONE指定地點，憑專屬二維碼換領實體入場劵及「生日慶典禮品包」 *須預先登記成為KKTIX會員方可進入購票程序。 「 The Keung ’ s Galleria 」活動詳情 日期：2025 年 4 月 24 至 27 日 時間：11:00 - 20:00（4 月 24 至 25 日）｜10:00 - 19:45（4 月 26 至 27 日） 地點：西九文化區藝術展亭（Arts Pavillion） 票價：港幣 $250（每位/大小同價）/ 每節入場觀賞時間為40分鐘 參加年齡：必須年滿 12 歲方可參加 購票方法：優先購票只限成功登記報名之後援會會員於 3 月 31 日至 4 月 2 日購買 門票由 4 月 9 日起於 KKTIX 公開發售，數量有限，售完即止 成功購票可即時收取由KKTIX發出之訂單成立通知，並於指定日期及時段以 KKTIX 應用程式內的二維碼入場