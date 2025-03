姜濤生日2025應援慈善籌款活動@西九文化區 無人機及海上煙火表演/一連4日服飾及寫真展

一年一度「430」姜濤生日即將來臨,姜濤香港後援會宣布生日應援活動「Keung To Adventures in Bloom」,讓海外及香港的姜糖們一同線上線下參與,重頭戲「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」及「The Keung’s Galleria」生日應援將於4月24至27日假西九文化區舉行。

「 Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 - The Keung ’ s Show 」

「 Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 - The Keung ’ s Show 」

「 Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 - The Keung ’ s Show 」

姜濤生日應援活動「Keung To Adventures in Bloom」,讓海外及香港姜糖們參與。

3 月 20 日會員登記報名

「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025 - The Keung’s Show」生日應援活動為姜濤香港後援會的會員優先登記購票,報名表格將於 2025 年 3 月 20 日 早上 10 時上線,登記報名截止日期為 3 月 22 日晚上 11 時 59 分;並於 3 月 31 日早上 11 時開始經 KKTIX 優先購票。成功購票人士可按照KKTIX 發出的訂單成立通知上列明之日期及時段,於 4 月 18 至 20 日前往尖沙咀 The ONE 指定地點,憑專屬二維碼換領實體入場券及「生日慶典禮品包」。

每張門票包含「The Keung’s Show」實體紀念入場券、活動專屬紀念帽、尋寶PASSBOOK。名額有限,額滿即止。是次活動必須持有效門票及年滿 12 歲方可參加。於上述優先購票期間,成功登記報名之會員可以同時購買「The Keung’s Galleria」展覽門票。