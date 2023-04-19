姜濤誕2023｜23+1生日愛心應援 銅鑼灣尖沙咀13大打卡位 慈善應援物義賣+首製限定生日甜品

姜濤香港後援會在4月「姜濤月」，再次於港九商場舉行生日應援活動，在尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡，為偶像度身設計兩個「23+1」姜濤慶生場景。尖沙咀的The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及銅鑼灣的皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」，合共13個打卡點，前者以美式公路餐廳作藍本，以姜admin鍾愛的漢堡及甜品作配襯，同時也紀錄他去年美國工作之旅。後者的嘉年華，就以姜濤最愛的舞台作設計重心，再加上園遊會的歡樂元素，祝願偶像來年於舞台上繼續綻放光芒，而皇室堡更有Keung To 430生日限定店售賣限定應援精品，售後收益扣除成本後會全數捐往慈善機構。

The ONE 「 Keung To 430 甜蜜蜜 Caf é」特製限量 23+1 限定版生日甜品 「Keung To 430 甜蜜蜜Café」位處尖沙咀The ONE，充滿時代氣息的美國公路Café，令大家憶起姜濤去年到美國出差的快樂回憶。食品設計也是姜糖們為最愛漢堡包的姜濤而構思出的夢幻場景。姜糖們的目標當然是7大打卡場景，當中少不了立體小濤濤及小姜姜，而且有超多姜濤人像的打卡位。今次更是姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限定版生日甜品，成品精緻可愛。 姜濤誕 2023 The ONE 7 大打卡位｜小濤濤甜品吧 場地焦點設計，2米高的立體小濤濤今次變身西式廚師，打點Keung To Café 的甜品吧，姜糖可以坐在高腳椅上，於吧枱上跟小濤濤和他製作的鮮豔芭菲杯打卡。

姜濤誕2023 The ONE 7大打卡位｜小濤濤甜品吧

姜濤誕 2023 The ONE 7 大打卡位｜ Keung To 430 甜蜜限定店 姜濤香港後援會以超甜蜜且有創意的想法，首次製作姜濤 23+1限量版生日甜品，包括會場限定姜濤籃球雪糕三文治、血桃及白桃雪葩及其他產品如巨無霸煙肉芝士馬卡龍、巧克力焦糖麻糬漢堡曲奇等等。背後亦設有型格Look姜admin的巨型餐牌，買甜點時讓大家近距離打卡。

姜濤誕 2023 The ONE 7 大打卡位｜地上最 Cute 店員小姜姜 安坐Café卡座品嚐姜admin至愛的漢堡，立體小姜姜以超可愛侍應造型，雙手捧着姜濤喜愛的甜品，一臉悄皮的為大家服務。

姜濤誕2023 The ONE 7大打卡位｜地上最Cute店員小姜姜

姜濤誕 2023 The ONE 7 大打卡位｜歡迎光臨 KT Caf é Café大門總有一個姜濤喺左近，招牌 LOGO已有超 Charm的姜濤，姜admin立牌一早在門口迎賓，門口還有小濤濤頭像的糖果機給粉絲們打卡。

姜濤誕2023 The ONE 7大打卡位｜歡迎光臨KT Café

姜濤誕 2023 The ONE 7 大打卡位｜作品的說話點唱機 喜愛音樂的姜濤要是有機會開Café，放一部50年代點唱機絕不過份，開心的姜admin站在兩旁等大家來打卡，以為頂上是5張唱片，但原來有4個是甜甜圈，非常幽默，現場還伴隨多首循環放送的姜濤歌曲。

姜濤誕2023 The ONE 7大打卡位｜作品的說話點唱機

姜濤誕 2023 The ONE 7 大打卡位｜姜糖愛的甜甜圈 有如生日卡的背景看板前，就是心型甜甜圈旁的姜濤，當然是姜糖們打卡。

姜濤誕2023 The ONE 7大打卡位｜姜糖愛的甜甜圈

姜濤誕 2023 The ONE 7 大打卡位｜夢想飛馳生日蛋糕 背後的看板有可愛的小濤濤，以Café 430製作美式公路路牌，暗喻24歲的姜濤會在夢想道路飛馳，前面有超大頭的姜admin，姜糖可以上前和壽星及朱古力生日蛋糕來個開心合照。

姜濤誕2023 The ONE 7大打卡位｜夢想飛馳生日蛋糕

皇室堡 Keung To 430 生日嘉年華 義賣生日慈善應援物 而在銅鑼灣皇室堡的「Keung To 430 生日嘉年華」，用上姜濤的標誌顏色——桃橙色作主調，6大打卡場景包括跟姜糖們連結的舞台、沖上雲霄的氣球籃、浪漫的摩天輪、爆谷小食車、翻卡牌遊戲及姜濤430生日限定店，都給多個姜濤造型以及立體的小姜姜及小濤濤所包圍。姜糖們不可錯失的Keung To 430生日限定店，除了打卡外，更有注目度極高的必買品，包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等，收益扣除成本後，撥歸指定慈善機構，跟隨姜濤一樣在社會散播善良及愛心。 姜濤誕 2023 皇室堡 6 大打卡位｜星光綻放大舞台 舞台是姜濤及姜糖連結的地方，嘉年華帳幕前，穿着得體面的立體小濤濤拿着咪高峰在星形台上展現可愛一面。

姜濤誕2023 皇室堡 6大打卡位｜星光綻放大舞台

姜濤誕 2023 皇室堡 6 大打卡位｜爆紅爆谷小食車 看表演一定要有爆谷在手，仿真爆谷小食車光看已夠吸引，姜濤更站在爆谷小食車前，擺好甫士招呼打卡的姜糖們。

姜濤誕2023 皇室堡 6大打卡位｜爆紅爆谷小食車

姜濤誕 2023 皇室堡 6 大打卡位｜一飛沖天歡樂氣球 另一邊廂，粉絲可以在小姜姜、小濤濤的糖果色氣球下，和姜濤人形立牌一起打卡。

姜濤誕2023 皇室堡 6大打卡位｜一飛沖天歡樂氣球

姜濤誕 2023 皇室堡 6 大打卡位｜心動摩天輪 跟不同形象的姜濤一起乘坐摩天輪，一定加倍心花怒放。

姜濤誕2023 皇室堡 6大打卡位｜心動摩天輪

姜濤誕 2023 皇室堡 6 大打卡位｜百發百中估歌名 姜濤型格造型及歌曲名句的啤牌遊戲牆，猜歌名再翻牌，在側還有立體小姜姜現身為姜糖們打氣。

姜濤誕2023 皇室堡 6大打卡位｜百發百中估歌名

姜濤誕 2023 皇室堡 6 大打卡位｜ Keung To 430 生日限定店 嘉年華售票亭就是Keung To 430生日限定店，售票亭側面窗口有不同姜濤「駐站」，除了打卡外，注目度極高的一定是各種23+1姜濤生日精品，包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等，收益扣除成本後，撥歸指定慈善機構，跟隨姜admin一同散播愛心。

同場加映：幸會小濤濤驚喜環節 Keung admin生日成為了姜糖們每年一度的盛事，姜濤香港後援會特意安排「Keung To 430幸會小濤濤」環節於4月的週末指定時間驚喜現身The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」，與大家近距離見面兼留倩影，姜糖們記得留意姜濤香港後援會及商場的社交平台公佈拍攝安排。

幸會小濤濤驚喜環節

其他 23+1 Keung To 生日愛心應援活動 快閃「姜濤灣」大派手幅 參加完生日應援，知道大家仍意猶未盡，姜糖們切勿錯過「姜濤灣」快閃生日應援，即日起銅鑼灣地帶及東角LAFORET將大派2023 Keung To 0430生日應援手幅。同期銅鑼灣地帶將設有Keung To 23+1 生日主題大型廣告版，必成姜糖們打卡新地標，同賀「姜誕」。