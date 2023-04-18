姜濤誕2023｜DARLIE好來 x 姜濤全新原齒白星級套裝 SOGO大屏幕限定打卡位

DARLIE好來推出與姜濤最新聯乘的「原齒白星級套裝」，內附全新的全亮白星耀牙膏一支(晚櫻或小蒼蘭)及寬綿．雲柔感牙刷兩支裝。兩款牙膏均擁有星星亮片，配上少女粉半透明牙膏，幸福感滿滿。而早前DARLIE好來宣布將「Smile-fie笑容童行企劃」所籌的款項捐予香港兔唇裂顎協會，將會資助協會全年言語治療及訓練課堂費用，幫助及減輕兔唇裂顎兒童家庭的負擔，一眾姜糖可以趁姜濤誕，在4月21日至5月4日期間親臨銅鑼灣SOGO大銀幕打卡。

DARLIE好來 x 姜濤 推出全新原齒白星級套裝

DARLIE 好來 x 姜濤全星耀白牙膏套裝 限量發行 踏入姜誕月，DARLIE好來推出與姜濤最新的聯乘「原齒白星級套裝」，備有「日本晚櫻」和「淡雅小蒼蘭」兩款花香套裝選擇，兩款牙膏均擁有Bling Bling星星亮片，星片在齒間溶化，配合花萃香薰爆珠，蘊含天然花香精油，刷出好心情。套裝及全亮白星耀牙膏亦屬期間限定，數量有限，姜糖不要錯過。