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2023-03-02 12:30:00

學車懶人包｜學車有優惠！5間駕駛學院費用+最新優惠+課堂詳情一覽 持續進修基金課程／2023消費券適用！【附報名連結】

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學車

香港有多間駕駛學院提供學車課程，而香港政府更與駕駛學院合作提供駕駛證書課程，以持續進修基金的形式來資助學車。以下就整理了最新5間駕駛學院費用、最新優惠及課堂詳情，有些學院更是持續進修基金或2023年消費券適用，大家不妨好好運用優惠或資助學車吧！

駕駛學院費用｜香港駕駛學院(持續進修基金資助)

香港駕駛學院作為香港政府的指定駕駛學院，推出了全港首個私家車／輕型貨車駕駛證書課程，因此可以利用持續進修基金來資助學費，獲資助後學員只需繳付HKD$5,122(以基金資助金額最高結餘HKD$25,000計算)便可以完成課程，符合收生資格的話絕對不要錯過！

[私家車/輕型貨車駕駛證書課程]

課程原價：HKD$19,056

資助後學費：HKD$5,122

平均每堂學費(單指路面實習課堂)：HKD$138.4

*另須支付租車費HKD$2,100、學習駕駛執照費用HKD$548及駕駛考試費用HKD$510

採課形式：面授課程共46節(包括34節駕駛練習及隨車觀察、3節長途公路面實習、8節理論課及1節知識研討)

授課時數：共36小時(另加畢業考試1小時)

修讀期：兼讀制12個月

授課地點：

·小瀝源分校-新界沙田小瀝源沙田圍路138號

·元朗分校-新界元朗南生圍涌業路38號

入讀要求：

(1)申請人必須年滿18歲以上

(2)符合運輸署對駕駛者的體格要求

(3)通過香港駕駛學院入學讀寫能力評核

畢業要求：

•駕駛實習課堂及整體出席率均達70%或以上 

•於畢業筆試及畢業駕駛考試考獲合格成績(65%或以上)

報名連結：

私家車駕駛證書課程

輕型貨車駕駛證書課程

學費大部份都由政府資助。 私家車和輕型貨車均在課程範圍內。 課堂形式包含理論課，出席率需要特70%以上才可以成功畢業及獲取證書。

駕駛學院費用｜貨櫃運輸業職工總會課程部(持續進修基金資助)

除了香港駕駛學院外，貨櫃運輸業職工總會課程部亦有提供獲持續進修基金資助的駕駛證書課程，課程獲政府資助後只需要繳付HKD$6,284，雖然學費較香港駕駛學院昂貴，但是由於不需要繳付約HKD$2,000的租車費，所以實際需付金額比香港駕駛學院便宜，其授課時間亦較香港駕駛學院的課程短，因而較適合平日工作比較繁忙的人士上課。

[私家車/輕型貨車駕駛證書課程]

課程原價：HKD$21,960

資助後學費：HKD$6,284

平均每堂學費(單指路面實習課堂)：HKD$203

*另須支付學習駕駛執照費用HKD$548及駕駛考試費用HKD$510

採課形式：面授課程共40節(包括28節路面駕駛訓練及考核、3節公共路面進階實習、8節理論課及1節路面駕駛訓練評核及口試)

授課時數：共30.75小時(包括畢業考試0.5小時)

修讀期：兼讀制9個月

授課地點：九龍佐敦渡船街28號寶時商業中心5樓506室

入讀要求：

(1)申請人必須年滿18歲以上

(2)符合運輸署對駕駛者的體格要求

(3)持小六或以上學歷或通過入學試。

畢業要求：

•駕駛實習課堂及整體出席率均達70%或以上 

•於畢業筆試、職業駕駛訓練口試及畢業駕駛考試考獲合格成績(65%或以上)

報名連結：

私家車駕駛證書課程

輕型貨車駕駛證書課程

雖然資助後學費較香港駕駛學院昂貴，但由於不需支付租車費，因此整體支付金額較便宜。 課程內容包括理論及實習課。 由於屬於持續進修課程，因此出席率特別重要。

駕駛學院費用｜新觀塘駕駛學院

新觀塘駕駛學院於2018年才成立，不但學院設施比較新淨，而且由於屬政府指定的駕駛學院，學員因此可以選用專屬的考場進行考試，排期時間和程序都較自行申請快。雖然沒有持續進修基金贊助，但新觀塘駕駛學院現正進行年度優惠，指定新生學車課程可以享有85折優惠，二人同行更享額外的HKD$500減免，而政府即將派發的2023消費券亦同樣適用，因此不妨與朋友一起報讀吧！

[私家車自動波 ／輕型貨車棍波全科課程40節(特選)]

課程原價：HKD$14,260

年度優惠價：HKD$12,120

平均每堂學費(單指路面實習課堂)：HKD$404

*另須支付租車費HKD$2,000、學習駕駛執照費用HKD$548及駕駛考試費用HKD$510

採課形式：面授課程共40節(包括28節實習課、8節理論課、2節考試鐘及2節模擬考試)

授課時數：每節45分鐘，共30小時

授課地點：九龍觀塘有信街8號

報名連結：

私家車全科課程

輕型貨車全科課程

新觀塘駕駛學院的課程分多個階段進行，需要通過運輸署中期試和運輸署駕駛路線考試才可以定為合格。 課堂內容同樣包含理論及實習課。 考試路線共分為油塘的三條路線，圖為路線之一。

駕駛學院費用｜鏗鏘駕駛學校

鏗鏘駕駛學校屬於香港老牌駕駛學院，在香港扎根多年，價格較政府指定的駕駛學院便宜，而且實習課堂時數較足，因此可以有更多機會嘗試駕駛。如果在考前嫌練車時間不足夠的話，更可以加錢補鐘，補鐘每堂價錢由HKD$320至HKD$390不等。不過其「九龍及新界區」及「港島區」的收費價格各有不同，建議互相比對後，選擇最適合及方便自己的地點及套餐。

[自動波輕私家車課程(九龍及新界區)]

課程原價：HKD$7,750

套餐優惠價：HKD$7,250

平均每堂學費(單指路面實習課堂)：HKD$290

*另須支付租車費HKD$2,000、學習駕駛執照費用HKD$548及駕駛考試費用HKD$510

採課形式：路面實習課程共25節，附送免費理論講座1節

授課時數：每節45分鐘，共18.75小時

授課地點：分校遍佈港九新界，詳情可參閱網站了解。

報名熱線：深水埗總校2341-1322

鏗鏘駕駛學校的網頁上有提供四條考試路線資料。 九龍及新界區和香港區的課程價格不同。 .鏗鏘同樣接受使用消費券報讀課程。

駕駛學院費用｜A1駕駛學校

A1駕駛學院屬於較新的駕駛學院，但其教車師傅卻擁有多年教車經驗，所以不用太過擔心師資問題。而課程方面較其他學院有彈性，提供15堂/19堂/25堂/29堂的課程組合，可以因應能力選擇適合自己的課程，而且課堂堂數即代表路面實習堂數，省卻以理論課或講座等「呃鐘」的問題，可以確實增加路面駕駛經驗，在路試時亦較得心應手。

[私家車自動波／輕型貨車棍波15堂優惠組合(九龍及新界)］

課程原價：HKD$4,800

套餐優惠價：HKD$4,080

平均每堂學費(單指路面實習課堂)：HKD$272

*另須支付租車費HKD$2,000、學習駕駛執照費用HKD$548及駕駛考試費用HKD$510

採課形式：路面實習課程共15節

授課時數：每節45分鐘，共11.25小時

授課地點：分校遍佈港九新界，詳情可參閱網站了解。

報名連結：私家車／輕型貨車課程

A1使用消費券報名之外亦可以有額外優惠。 課堂彈性較大，可以因應需要選擇不同堂數。 路試需要充足的路面實習經驗，因此報讀課程時最需要留意路面實習時數是否足夠。

常見問題

問：2023年消費券是否適用於學車？

答：部分駕駛學院的課程，適用於2023年消費券……詳情

問：持續進修基金是否適用於學車？

答：部分駕駛學院的課程，是持續進修基金適用……詳情

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