學車懶人包｜學車有優惠！5間駕駛學院費用+最新優惠+課堂詳情一覽 持續進修基金課程／2023消費券適用！【附報名連結】

香港有多間駕駛學院提供學車課程，而香港政府更與駕駛學院合作提供駕駛證書課程，以持續進修基金的形式來資助學車。以下就整理了最新5間駕駛學院費用、最新優惠及課堂詳情，有些學院更是持續進修基金或2023年消費券適用，大家不妨好好運用優惠或資助學車吧！

常見問題 問： 2023 年消費券是否適用於學車？ 答：部分駕駛學院的課程，適用於2023年消費券……詳情 問：持續進修基金是否適用於學車？ 答：部分駕駛學院的課程，是持續進修基金適用……詳情