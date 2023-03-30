學車考車牌懶人包｜5間駕駛學院費用+最新優惠+課堂詳情一覽 持續進修基金課程／2023消費券適用！【附報名連結】

學車考車牌懶人包｜香港有多間駕駛學院提供學車課程，而香港政府更與駕駛學院合作提供駕駛證書課程，以持續進修基金的形式來資助學車。以下就整理了最新5間駕駛學院費用、最新優惠及課堂詳情，有些學院更是持續進修基金或2023年消費券適用，想學車或考車牌的朋友不妨好好運用優惠或資助吧！

駕駛學院費用｜香港駕駛學院(持續進修基金資助) 香港駕駛學院作為香港政府的指定學車／考車牌學院，推出了全港首個私家車／輕型貨車駕駛證書課程，因此可以利用持續進修基金來資助學費，獲資助後學員只需繳付HKD$5,122(以基金資助金額最高結餘HKD$25,000計算)便可以完成課程，符合收生資格的話絕對不要錯過！ [私家車/輕型貨車駕駛證書課程] 課程原價：HKD$19,056

資助後學費：HKD$5,122

平均每堂學費(單指路面實習課堂)：HKD$138.4

*另須支付租車費HKD$2,100、學習駕駛執照費用HKD$548及駕駛考試費用HKD$510

採課形式：面授課程共46節(包括34節駕駛練習及隨車觀察、3節長途公路面實習、8節理論課及1節知識研討)

授課時數：共36小時(另加畢業考試1小時)

修讀期：兼讀制12個月 香港駕駛學院 授課地點： 小瀝源分校-新界沙田小瀝源沙田圍路138號

元朗分校-新界元朗南生圍涌業路38號 入讀要求： 申請人必須年滿18歲以上 符合運輸署對駕駛者的體格要求 通過香港駕駛學院入學讀寫能力評核 畢業要求： 駕駛實習課堂及整體出席率均達70%或以上

於畢業筆試及畢業駕駛考試考獲合格成績(65%或以上) 報名連結： 私家車駕駛證書課程 輕型貨車駕駛證書課程

駕駛學院費用｜貨櫃運輸業職工總會課程部(持續進修基金資助) 除了香港駕駛學院外，貨櫃運輸業職工總會課程部亦有提供獲持續進修基金資助的駕駛證書課程，課程獲政府資助後只需要繳付HKD$6,284，雖然學費較香港駕駛學院昂貴，但是由於不需要繳付約HKD$2,000的租車費，所以實際需付金額比香港駕駛學院便宜，其授課時間亦較香港駕駛學院的課程短，因而較適合平日工作比較繁忙的人士上課。 [私家車/輕型貨車駕駛證書課程] 課程原價：HKD$21,960

資助後學費：HKD$6,284

平均每堂學費(單指路面實習課堂)：HKD$203

另須支付學習駕駛執照費用HKD$548及駕駛考試費用HKD$510

採課形式：面授課程共40節(包括28節路面駕駛訓練及考核、3節公共路面進階實習、8節理論課及1節路面駕駛訓練評核及口試)

授課時數：共30.75小時(包括畢業考試0.5小時)

修讀期：兼讀制9個月

授課地點：九龍佐敦渡船街28號寶時商業中心5樓506室 入讀要求： 申請人必須年滿18歲以上 符合運輸署對駕駛者的體格要求 持小六或以上學歷或通過入學試。 畢業要求： 駕駛實習課堂及整體出席率均達70%或以上

於畢業筆試、職業駕駛訓練口試及畢業駕駛考試考獲合格成績(65%或以上) 報名連結： •私家車駕駛證書課程 •輕型貨車駕駛證書課程