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2023-07-28 18:00:50

宋智孝來港｜韓牌Glutanex登陸屈臣氏 品牌大使宋智孝現身分享護膚秘方/率先睇4大必買產品

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宋智孝來港｜韓牌Glutanex登陸屈臣氏 品牌大使宋智孝現身分享護膚秘方/率先睇4大必買產品

宋智孝來港｜韓牌Glutanex登陸屈臣氏 品牌大使宋智孝現身分享護膚秘方/率先睇4大必買產品

由知名韓國製藥公司Nexus Pharma研發的專業護膚品牌Glutanex，今個月登陸香港，並於屈臣氏上架。Glutanex品牌大使宋智孝今日出席香港發布及產品體驗活動，與大家分享她的護膚心得。宋智孝更會於周六(729)現身上環元創坊(PMQ)，出席Glutanex X 屈臣氏品牌開幕及粉絲見面會，各位粉絲記得留意了！

Glutanex品牌大使宋智孝出席香港發布及產品體驗活動，與大家分享她的護膚心得。

Glutanex品牌大使宋智孝出席香港發布及產品體驗活動，與大家分享她的護膚心得。

宋智孝的「王牌」肌膚向來是美容界討論熱話，面對忙碌的藝人工作，肌膚狀態依舊自然透亮，令人羨慕，而其忠於自我，勇於接受挑戰的性格，在美麗背後充滿自信，與Glutanex理念非常相似，令她成為品牌大使。

Glutanex品牌大使宋智孝零距離現身，台上分享獨門護膚保養秘方 為模特兒示範Glutanex產品 為模特兒示範Glutanex產品 Glutanex 首度登陸香港進駐香港屈臣， 一眾嘉賓慶祝Glutanex進駐香港屈臣氏。 Glutanex品牌大使宋智孝零距離現身 宋智孝出席Glutanex香港發布會。 宋智孝出席Glutanex香港發布會。

宋智孝的「王牌」肌膚向來是美容界討論熱話，面對忙碌的藝人工作，肌膚狀態依舊自然透亮，令人羨慕，而其忠於自我，勇於接受挑戰的性格，在美麗背後充滿自信，與Glutanex理念非常相似，令她成為品牌大使。宋智孝今日在發布會上，不忘分享護膚心得，她覺得護膚都要分日與夜，日間要用日間護膚品，晚上就要換上晚間的修護產品！她又透露平日愛留在家中，但如果真的要出街的話，就會集中做好兩件事：防曬及補濕。她大讚Glutanex的產品保濕度高，推薦給各位愛美女生使用！

Glutanex以皮膚醫學為基礎，致力將穀胱甘肽(Glutathione)中革命性抗氧美白力帶到美肌日常。穀胱甘肽的強大抗氧力，可促進美白及抗衰老，同時能抑制黑色素，令肌膚維持水嫩透亮。Glutanex致力令穀胱甘肽普及，令任何人都可在家中享有專業美容體驗，令肌膚變得清透細膩、柔滑健康。品牌的主打產品包括瞬效深層保濕水凝霜、亮澤抗氧雪肌乳及萬能補水透亮精華棒。

宋智孝早前到香港屈臣氏開會，不忘與一眾工作人員合照。 宋智孝早前到香港屈臣氏開會，不忘與一眾工作人員合照。 宋智孝早前到香港屈臣氏開會，不忘與一眾工作人員合照。 當然都有行街打卡！ 當然都有行街打卡！

今次為大家介紹GLUTANEX的王牌必買產品，最平不用$180就可以入手，各位愛美白的小資女不要錯過！

GLUTANEX亮澤抗氧雪肌乳 $179/50ml

GLUTANEX亮澤抗氧雪肌乳 $179/50ml

GLUTANEX王牌產品｜亮澤抗氧雪肌乳 

蘊含3大抗氧化劑：穀胱甘肽、硫辛酸和維生素 C，三者結合使用能美白及提亮肌膚，並抑制黑色素，令膚色更明亮。亮澤抗氧雪肌乳陣更可修復受損脆弱肌膚，減緩老化跡象、細紋和皺紋。智孝表示，香港天氣潮濕，但這支產品非常輕薄易吸收，十分貼服，也有瞬間明亮的功效！

GLUTANEX王牌產品｜高效輕盈防曬棒 SPF50+ PA++++ 

紫外線不但令皮膚變黑，還會逆轉穀胱甘肽對皮膚的效果。Glutanex適用於臉部和身體，而且清爽不黏膩，柔滑易推，更可提亮煥膚，保持肌膚明亮光蘊。智孝表示，每日都用這支高效輕盈防曬棒，妝前塗抹快速簡單，棒形設計亦方便攜帶，而且不會痴笠笠。除了防曬功能，更可抑制黑色素及提亮膚色！

GLUTANEX王牌產品｜高效輕盈防曬棒 SPF50+ PA++++ $238

GLUTANEX王牌產品｜高效輕盈防曬棒 SPF50+ PA++++ $238

GLUTANEX瞬效深層保濕水凝霜 $225/50ml

GLUTANEX瞬效深層保濕水凝霜 $225/50ml

GLUTANEX王牌產品｜瞬效深層保濕水凝霜 

水凝霜可恢復、修復和滋潤肌膚，水解玻尿酸可被肌膚迅間吸收，而DNA鈉有助於皮膚自我修復和恢復活力，迅速補水鎮靜受刺激的肌膚，紓敏滋潤，敏感肌都適合使用。宋智孝大讚水凝霜質地輕盈，如果想更吸收的話，可以配合由下而上的按摩手法，由頸部塗起。水凝質地特別適合時而乾燥時而潮濕的不穩定天氣。這支產品塗上後有點涼涼的感覺，用之前可以放入雪櫃，十分適合炎炎夏日！

GLUTANEX王牌產品｜萬能補水透亮精華棒 

精華棒可用於臉部、頸部及唇部，瞬間提亮膚色，改善皺紋及脆弱肌膚，同時修護咀唇乾裂。而且方便攜帶，可以隨時隨地、化妝前後使用。宋智孝介紹大家，冬天日子可以用於乾燥的地方，她平日愛用這支塗在虎紋及眉心等有皺紋的位置，塗上後輕輕用手推開，令肌膚更有光澤感。這支也是智孝平日拍攝《Running Man》必放在手袋的產品！

GLUTANEX萬能補水透亮精華棒 $180

GLUTANEX萬能補水透亮精華棒 $180

GLUTANEX亮澤抗氧雪肌乳($179/50ml)、GLUTANEX瞬效深層保濕水凝霜($225/50ml)及GLUTANEX萬能補水透亮精華棒($180)。

GLUTANEX亮澤抗氧雪肌乳($179/50ml)、GLUTANEX瞬效深層保濕水凝霜($225/50ml)及GLUTANEX萬能補水透亮精華棒($180)。

除了以上４款產品，Glutanex亦有一系列產品。

除了以上４款產品，Glutanex亦有一系列產品。

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