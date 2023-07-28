宋智孝來港｜韓牌Glutanex登陸屈臣氏 品牌大使宋智孝現身分享護膚秘方/率先睇4大必買產品

由知名韓國製藥公司Nexus Pharma研發的專業護膚品牌Glutanex，今個月登陸香港，並於屈臣氏上架。Glutanex品牌大使宋智孝今日出席香港發布及產品體驗活動，與大家分享她的護膚心得。宋智孝更會於周六(7月29日)現身上環元創坊(PMQ)，出席Glutanex X 屈臣氏品牌開幕及粉絲見面會，各位粉絲記得留意了！

宋智孝的「王牌」肌膚向來是美容界討論熱話，面對忙碌的藝人工作，肌膚狀態依舊自然透亮，令人羨慕，而其忠於自我，勇於接受挑戰的性格，在美麗背後充滿自信，與Glutanex理念非常相似，令她成為品牌大使。

宋智孝的「王牌」肌膚向來是美容界討論熱話，面對忙碌的藝人工作，肌膚狀態依舊自然透亮，令人羨慕，而其忠於自我，勇於接受挑戰的性格，在美麗背後充滿自信，與Glutanex理念非常相似，令她成為品牌大使。宋智孝今日在發布會上，不忘分享護膚心得，她覺得護膚都要分日與夜，日間要用日間護膚品，晚上就要換上晚間的修護產品！她又透露平日愛留在家中，但如果真的要出街的話，就會集中做好兩件事：防曬及補濕。她大讚Glutanex的產品保濕度高，推薦給各位愛美女生使用！

Glutanex以皮膚醫學為基礎，致力將穀胱甘肽(Glutathione)中革命性抗氧美白力帶到美肌日常。穀胱甘肽的強大抗氧力，可促進美白及抗衰老，同時能抑制黑色素，令肌膚維持水嫩透亮。Glutanex致力令穀胱甘肽普及，令任何人都可在家中享有專業美容體驗，令肌膚變得清透細膩、柔滑健康。品牌的主打產品包括瞬效深層保濕水凝霜、亮澤抗氧雪肌乳及萬能補水透亮精華棒。