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生活
2023-12-12 16:55:00

宜家入坑口｜IKEA坑口規劃及訂購中心開幕 送人氣時尚小廢包/「熊」抱見面會

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宜家入坑口｜IKEA坑口規劃及訂購中心開幕 送人氣時尚小廢包/「熊」抱見面會

宜家入坑口｜IKEA坑口規劃及訂購中心開幕 送人氣時尚小廢包/「熊」抱見面會

IKEA坑口規劃及訂購中心即將於1215日正式開幕，進駐坑口的東港城，是將軍澳區首間規劃及訂購中心。新店更有早前在網上掀起熱議的IKEA藍色「小廢包」，只要購物滿$300即可換領！另外FABLER小熊亦會首次舉辦「熊」抱見面會，現場更有其他公仔朋友一起現身，各位粉絲不要錯過！

坑口規劃及訂購中心佔地近9,500呎，內有不同專區和示範單位，提供家居佈置靈感，亦有各式各樣的產品任君選擇。店內以收納為主題，加入與兒童同住的元素，提供更具針對性的收納方案。新店同樣設有人氣高企的瑞典美食廊及美食站，提供多款滋味食材及各款特色小食。由1215日起，坑口規劃及訂購中心將推出限定活動及開幕限定驚喜禮遇，一眾IKEA粉絲和將軍澳居民要把握機會，立即親臨新店，絕對讓大家滿載而歸！

IKEA坑口規劃及訂購中心即將於12月15日正式開幕，進駐坑口的東港城

IKEA坑口規劃及訂購中心即將於12月15日正式開幕，進駐坑口的東港城

坑口限定 送人氣IKEA迷你收納袋

早前掀起網上熱議的IKEA藍色迷你收納袋終於登陸香港！迷你收納袋以IKEA標誌性「藍袋」為設計概念，可以放入隨身小物，例如耳機、唇膏或鎖匙等等，標誌性的外型加上柔軟質感，不論成為大人的潮物「小廢包」或小孩的隨身小袋也非常合適。適逢IKEA全新坑口規劃及訂購中心開幕，由20231215日至2024110日，於坑口規劃及訂購中心或IKEA 聖誕小鎮購物滿$300即可換領IKEA限量迷你收納袋一個，數量有限，送完即止。

早前掀起網上熱議的IKEA藍色「小廢包」終於登陸香港 早前掀起網上熱議的IKEA藍色「小廢包」終於登陸香港 早前掀起網上熱議的IKEA藍色「小廢包」終於登陸香港 早前掀起網上熱議的IKEA藍色「小廢包」終於登陸香港 早前掀起網上熱議的IKEA藍色「小廢包」終於登陸香港 早前掀起網上熱議的IKEA藍色「小廢包」終於登陸香港 早前掀起網上熱議的IKEA藍色「小廢包」終於登陸香港

「熊」抱見面會 近距離接觸人氣明星公仔

為了讓大家更進一步感受坑口規劃及訂購中心開業的歡樂氣氛，IKEAFABLER小熊將會首次舉辦「熊」抱見面會，更會和其他公仔朋友一起現身，粉絲必定要把握機會合照打卡！IKEA明星公仔們將會由1215日至17日及23日至26日，於坑口規劃及訂購中心和IKEA聖誕小鎮內不定時現身，記得把握機會，親臨新店購物同時，順道尋找他們的可愛蹤影！

 

「熊」抱見面會

日期和時間：1215 1:00pm-5:00pm

1216日至17日及23日至26 1:00pm-6:00pm

地點：IKEA坑口規劃及訂購中心、IKEA 聖誕小鎮

IKEA 「熊」抱見面會

IKEA 「熊」抱見面會

宜家家居 坑口規劃及訂購中心

試業期：20231129日至1214

正式開幕日期：20231215

營業時間：星期一至日及公眾假期 11:00am - 9:00pm (開幕日之開店時間為12:00pm)

瑞典美食站營業時間：星期一至日及公眾假期 11:00am - 9:00pm

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城商場2221號舖

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