宜家入坑口｜IKEA坑口規劃及訂購中心開幕 送人氣時尚小廢包/「熊」抱見面會

IKEA坑口規劃及訂購中心即將於12月15日正式開幕，進駐坑口的東港城，是將軍澳區首間規劃及訂購中心。新店更有早前在網上掀起熱議的IKEA藍色「小廢包」，只要購物滿$300即可換領！另外FABLER小熊亦會首次舉辦「熊」抱見面會，現場更有其他公仔朋友一起現身，各位粉絲不要錯過！

坑口規劃及訂購中心佔地近9,500呎，內有不同專區和示範單位，提供家居佈置靈感，亦有各式各樣的產品任君選擇。店內以收納為主題，加入與兒童同住的元素，提供更具針對性的收納方案。新店同樣設有人氣高企的瑞典美食廊及美食站，提供多款滋味食材及各款特色小食。由12月15日起，坑口規劃及訂購中心將推出限定活動及開幕限定驚喜禮遇，一眾IKEA粉絲和將軍澳居民要把握機會，立即親臨新店，絕對讓大家滿載而歸！