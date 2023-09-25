宜家入坑口｜IKEA新店12月初進駐將軍澳 主打兒童家居/收納儲物產品/瑞典美食站

將軍澳居民留意了，IKEA即將進駐坑口！IKEA全新規劃及訂購中心將於12月上旬正式進駐東港城。新店佔地9,500呎，以兒童家居生活為主題，主打多款兒童家具和儲物產品，當然也有人氣高企的瑞典美食站！

坑口IKEA｜以 兒童家居生活為主題

坑口新店位處將軍澳市中心，連接港鐵將軍澳綫坑口站出口，考慮到區內有多個屋苑和學校環繞，新店將著重兒童家居生活為主題，提供多款兒童家具和儲物產品，為家居增添更多收納空間。同時提供更多家居規劃解決方案，助居民打造更舒適和適合兒童的家居生活。另外，新店同樣設有人氣高企的瑞典美食站，方便一眾將軍澳家庭！

坑口IKEA｜多個家品選購區域及自助提貨櫃

坑口全新規劃及訂購中心內將劃分不同家居區域及美食區等，包括客飯廳、睡房及兒童收納家品家俬。另外亦設免除運費的自助提貨櫃，方便顧客把網購貨物輕鬆帶回家。