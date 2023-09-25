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生活
2023-09-25 13:44:29

宜家入坑口｜IKEA新店12月初進駐將軍澳 主打兒童家居/收納儲物產品/瑞典美食站

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宜家入坑口｜IKEA新店12月初進駐將軍澳 主打兒童家居/收納儲物產品/瑞典美食站

宜家入坑口｜IKEA新店12月初進駐將軍澳 主打兒童家居/收納儲物產品/瑞典美食站

將軍澳居民留意了，IKEA即將進駐坑口！IKEA全新規劃及訂購中心將於12月上旬正式進駐東港城。新店佔地9,500呎，以兒童家居生活為主題，主打多款兒童家具和儲物產品，當然也有人氣高企的瑞典美食站！

宜家入坑口｜IKEA新店12月初進駐將軍澳 主打兒童家居/收納儲物產品/瑞典美食站

宜家入坑口｜IKEA新店12月初進駐將軍澳 主打兒童家居/收納儲物產品/瑞典美食站

坑口IKEA｜以兒童家居生活為主題

坑口新店位處將軍澳市中心，連接港鐵將軍澳綫坑口站出口，考慮到區內有多個屋苑和學校環繞，新店將著重兒童家居生活為主題，提供多款兒童家具和儲物產品，為家居增添更多收納空間。同時提供更多家居規劃解決方案，助居民打造更舒適和適合兒童的家居生活。另外，新店同樣設有人氣高企的瑞典美食站，方便一眾將軍澳家庭！

坑口IKEA｜多個家品選購區域及自助提貨櫃

坑口全新規劃及訂購中心內將劃分不同家居區域及美食區等，包括客飯廳、睡房及兒童收納家品家俬。另外亦設免除運費的自助提貨櫃，方便顧客把網購貨物輕鬆帶回家。

IKEA 自助提貨櫃

IKEA 自助提貨櫃

坑口IKEA｜10月調景嶺開流動招聘站

IKEA將於103日舉辦招聘活動，屆時將於港鐵調景嶺站A出口擺放流動招聘站，招聘多個全職或兼職職位，廣招人才加入IKEA的大家庭。對家飾家品行業有熱誠的人士可於即日起可瀏覽IKEA官方網站「加入我們」進行網上申請或預約及參閱詳細職位空缺等資訊 (https://www.ikea.com.hk/zh/about/working-at-the-ikea-group/available-jobs)

坑口IKEA｜10月3日調景嶺舉辦招聘活動

坑口IKEA｜10月3日調景嶺舉辦招聘活動

宜家家居 坑口規劃及訂購中心

開店日期：202312月上旬

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城商場2221號舖

IKEA網站: https://www.ikea.com.hk/zh

Klook.com
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