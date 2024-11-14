室內晾衫方法｜潮濕落雨天活用報紙、衣架 衣物乾無噏味！

香港天氣潮濕，颱風桃芝等打風日子不時濕度高達90至100%，令牆身出水及有霉菌。而香港人晾曬衣物空間不足，室內晾衫成為常態。但洗好的衣服難以晾乾之餘，冬天不時都會有乾不透的衣服，更會出現又悶又臭「噏味」。到底在香港的潮濕天氣下，要怎樣才可令衣物乾得更快，又可杜絕難聞氣味？潮濕的回南天活用報紙和衣架，就可以助你的衣物乾無噏味！

1. 晾衫前脫水 在晾衫前可以再進行多一次脫水，盡量把水分排走。同時，即使是沒太陽﹑天氣寒冷或雨天，也建議打開窗戶，盡量令室內空氣流通，避免細菌在半乾的衣服上滋生。 2. 晾衣架放置報紙 衣物不應晾在靠窗的位置，而是應該放在空氣最為流通的中央位置，並掛在高處，避免濕氣聚集。如果空間受限，只能夠在窗邊晾衣，亦可以在晾衣架的下方放置摺過的報紙，幫助吸收擴散到空氣中的水分，加速衣服乾燥。

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