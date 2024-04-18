生活冷知識｜落雨鞋濕易腳臭 盤點5個鞋子速乾妙招 護墊原來超有用！

落雨、打風時，上學或上班時容易令鞋子浸濕，長期不管的話更會引致腳臭，因此以下就為大家盤點5個鞋子速乾妙招，讓大家可以保持雙腳乾爽，輕鬆渡過夏天雨季！

乾鞋方法 ｜風扇 下大雨的時候，鞋子通常都會被浸濕，若果情況比較嚴重，建議先清洗鞋子，讓污水不再留在鞋上，然後再用風扇吹乾。吹乾的時候建議可以利用s字型掛鉤，將展開的鞋子掛在風扇的橫條處，大約吹1小時左右即可變乾。如果想再加快速度的話，可以「左右夾擊」，同時利用風筒吹乾。

乾鞋方法 ｜報紙 報紙具有吸濕的能力，因此當鞋子被雨水浸濕後，可以利用報紙迅速吸光其水份，特別適合用於皮鞋身上。進行吸濕的時候，只要將報紙搓成球狀塞進鞋子中，然後在鞋子外面包裹一層報紙，並放於通風位置同時吹乾，每隔一小時更換一次乾報紙即可快速變乾。不過由於報紙帶有墨水，因此不建議用於顏色較淺的皮鞋上，以免弄髒皮鞋。

乾鞋方法 ｜竹炭 不少防潮濕的產品都以竹炭作為原材料，這是由於竹炭具有較強的吸附及吸濕能力，有效去除濕氣及臭味，因此亦同時適合幫助鞋子快速變乾。只要將竹炭放在一個乾淨的布袋中，然後放在清洗好的鞋子，這樣便有效消除鞋內的濕氣及臭味，更有效防止細菌滋生。而竹炭更可以在使用半小時後放到陽光底下曬乾，然後再次放進鞋子內使用，比起報紙更加環保。

乾鞋方法 ｜蠟燭 如果想快速令鞋子變乾，那麼最簡單的方法便是讓它在下雨天也不會被水浸濕。只需要在雨天來臨前，準備透明的蠟燭，然後用風筒將蠟燭稍微融化，再塗抹在波鞋或帆布鞋的表面，最後再用風筒將鞋面上的蠟吹乾，這樣便可以形成一層保護膜，防止雨水滲入。