家居｜潮濕也可快速乾衣！抽濕機6個提高效能方法

即將踏入春季，香港開始陰雨綿綿的天氣，令家裡環境變得十分潮濕，不少家居都會利用抽濕機降低空間濕度，或是讓衣服快乾，不過如何正確使用抽濕機，提升除濕效能其實也有貼士，正確使用還可快速乾衣！

1.定時清洗濾網

抽濕機與冷氣機的過濾網，都同樣需要定期清洗。因為抽濕機運轉時，空氣中的灰塵等空氣一同吸入，會堵塞進氣口，如果不清理，不僅會影響除濕效率，也會影響散熱，縮短抽濕機的壽命。

最佳的保養方式，是每兩個星期清洗濾網一次，這樣可提升吸濕效率。另外要注意的是，水箱裡面的水要每天都要清理，這是因為水箱中的水分在常溫下會蒸發，這些水氣遇到冷凝管容易結霜，如此會讓排出的空氣更潮濕，反而增加屋內的濕度。