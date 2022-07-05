家長親職壓力大 情緒抗疫弱 家長學習坊 支援舒壓 滋潤關係

香港家長親職壓力(Parenting stress)高企，子女成長階段均面對不同壓力，由報讀幼稚園至升小等問題都深受香港家長關注，家長往往因學童的個人表現、親子溝通及管教而出現不同程度的壓力。美國有文獻指出若家長的壓力愈高，兒童患上焦慮症的機會愈大。因此減少家長的壓力及焦慮情緒能有助減低兒童患上焦慮症的機會。 壓力來自五方面 為進一步了解香港家長的情緒健康、親職壓力、家庭功能與抗逆力，協康會「幼兒駐校社工服務先導計劃」及香港大學社會工作及社會行政學系於今年2月至3月期間，就「香港兒童家長親職壓力及抗逆力」進行了問卷調查，成功訪問了502位育有學前N班至小六子女的家長，調查發現超過五成呈抑鬱症狀。 協康會副行政總裁郭俊泉指，家長的壓力主要源自經濟、疫情環境、小朋友升學、管教問題、育有特殊學習需要(SEN)學童五方面。而若家庭入息較低，以及育有SEN學童的家庭，其家庭功能、親職壓力更差，出現抑鬱症狀也更高，極需要提升抗逆能力和處理親職壓力的技巧。

影響親子、家庭、夫妻關係 協康會區域經理方素碧指，如果家長感到親職壓力大或情緒抗疫能力「不健康」，會對夫妻關係、家庭功能、個人、親子關係、子女成長等多方面造成影響。香港大學社會工作及社會行政學系黃富強教授續補充，例如在家庭功能方面，是結合家庭支援、溝通及一起達成目標三個導向，如果因為親職的壓力大，令他們情緒受困，妨礙到這3個部分正向發展，是會進一步影響他們家庭中所發揮到的功能。 協康會社工林蕙茵更表示，關於親子關係方面，可能有些家長不懂得如何抒發情緒，或需面對很大壓力。另外，小朋友於幼兒階段時，在規律、情緒、自理等各方面還未發展穩定，然而家長實際或心靈空間都不足夠承載小朋友，很自然便有很多親子的摩擦，影響親子關係。 適時減壓愛惜自己 現時政府及坊間組織不斷推出活動及計劃，幫助家長舒緩親職壓力。黃教授舉例，在不同機構建立家長學習坊，進行教育性工作，並建立家長互助互動小組，學習怎樣做好家長的角色。小組亦讓他們一起談天、煮食，骨幹成員則設計活動給其他家長。更會在不同的單位建立這類學習坊，助家長減壓。 協康會社工督導邱嘉文亦指，該會由多方面去幫助家長，例如有「學前單位家長壓力介入策略」計劃。而家長教育工作同樣重要，他們亦有恆常的活動組合協助家長，提升管教小朋友的能力，另又提供一些短暫暫託服務，讓家長可以有喘息的機會。 協康會區域經理方素碧更建議，家長除了要學習管教小朋友，亦都要關顧自己的需要、愛惜自己。當有感不妥時，就要懂得轉化思維及思想模式，令自己更加正面。