熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-02-24 18:49:17

富衛香港x MIRROR推全新企劃「應援您健康」 必影銅鑼灣大型打卡位+新會員解鎖MIRROR足本版影片

分享：
富衛香港x MIRROR推全新企劃「應援您健康」 必影銅鑼灣大型打卡位+新會員解鎖MIRROR足本版影片

富衛香港x MIRROR推全新企劃「應援您健康」 必影銅鑼灣大型打卡位+新會員解鎖MIRROR足本版影片

富衛香港聯乘香港人氣男子組合MIRROR一同以飲食、音樂及運動應援大眾健康，為MIRROR粉絲們及大眾注入正能量，鼓勵大眾關注身心靈健康，並為身邊關愛的人打打氣！未來數月，富衛將陸續推出一系列與MIRROR聯乘的應援活動，更於銅鑼灣設大型打卡位，鏡粉一定要朝聖！

在「應援您健康」企劃啟動禮上，十二子化身「星級應援團」，並以「飲食」、「音樂」及「運動」三大生活日常分為三個小隊，應援大眾健康。MIRROR與觀眾大玩互動遊戲，將現場氣氛「焫焫焫焫焫焫著」！

富衛網上保險平台即將推出「好『賞』應援您健康！」推廣活動，於202338日至430日期間，客戶只需於網上保險平台成功以指定優惠碼投保指定保險產品，有機會獲得 FWD x MIRROR「應援您健康」限量精美禮品。不同時段將送出不同禮品，更多驚喜！

率先登場的「Team Music」 通過音樂互動遊戲率領大家進入音樂世界，Jer施展渾身解數，即席模仿音樂中的樂器聲音， Ian、Jeremy 及姜濤則需猜出是哪種樂器。 應援小隊中「Team Food」的Anson Kong、Alton、Edan及Frankie搖身一變，變成「煮家」暖男，合力以特選食材即製能增強身體免疫力的果汁，為大家注入健康新能量！ 壓軸登場的「Team Sports」更以健身挑戰鼓勵大家多做運動！Anson Lo、Lokman、Stanley及Tiger大騷靈活身手，在挑戰期間更擦出不少火花，令現場氣氛高漲！

MIRROR大型打卡熱點進駐鬧市

除了精彩的應援活動，富衛的「星級應援團」限定大型戶外廣告將陸續進駐銅鑼灣金百利商場及尖沙咀碼頭巴士總站等熱門打卡位，大家不妨與「星級應援團」合照並上傳至社交媒體平台，齊齊應援全城健康！

成為FWD MAX新會員解鎖MIRROR足本版影片

品牌旗下的生活體驗平台FWD MAX更推出限時迎新獎賞，由即日起至226日期間，免費註冊成為FWD MAX 會員，即可尊享四倍迎新積分獎賞，可獲1,000 MAX積分3，並能解鎖一系列FWD x MIRROR「應援您健康」的足本版影片以及更多獨家內容。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受