富衛香港x MIRROR推全新企劃「應援您健康」 必影銅鑼灣大型打卡位+新會員解鎖MIRROR足本版影片

富衛香港聯乘香港人氣男子組合MIRROR一同以飲食、音樂及運動應援大眾健康，為MIRROR粉絲們及大眾注入正能量，鼓勵大眾關注身心靈健康，並為身邊關愛的人打打氣！未來數月，富衛將陸續推出一系列與MIRROR聯乘的應援活動，更於銅鑼灣設大型打卡位，鏡粉一定要朝聖！

在「應援您健康」企劃啟動禮上，十二子化身「星級應援團」，並以「飲食」、「音樂」及「運動」三大生活日常分為三個小隊，應援大眾健康。MIRROR與觀眾大玩互動遊戲，將現場氣氛「焫焫焫焫焫焫著」！

富衛網上保險平台即將推出「好『賞』應援您健康！」推廣活動，於2023年3月8日至4月30日期間，客戶只需於網上保險平台成功以指定優惠碼投保指定保險產品，有機會獲得 FWD x MIRROR「應援您健康」限量精美禮品。不同時段將送出不同禮品，更多驚喜！