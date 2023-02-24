富衛香港x MIRROR推全新企劃「應援您健康」 必影銅鑼灣大型打卡位+新會員解鎖MIRROR足本版影片

富衛香港聯乘香港人氣男子組合MIRROR一同以飲食、音樂及運動應援大眾健康，為MIRROR粉絲們及大眾注入正能量，鼓勵大眾關注身心靈健康，並為身邊關愛的人打打氣！未來數月，富衛將陸續推出一系列與MIRROR聯乘的應援活動，更於銅鑼灣設大型打卡位，鏡粉一定要朝聖！
在「應援您健康」企劃啟動禮上，十二子化身「星級應援團」，並以「飲食」、「音樂」及「運動」三大生活日常分為三個小隊，應援大眾健康。MIRROR與觀眾大玩互動遊戲，將現場氣氛「焫焫焫焫焫焫著」！
富衛網上保險平台即將推出「好『賞』應援您健康！」推廣活動，於2023年3月8日至4月30日期間，客戶只需於網上保險平台成功以指定優惠碼投保指定保險產品，有機會獲得 FWD x MIRROR「應援您健康」限量精美禮品。不同時段將送出不同禮品，更多驚喜！
MIRROR大型打卡熱點進駐鬧市
除了精彩的應援活動，富衛的「星級應援團」限定大型戶外廣告將陸續進駐銅鑼灣金百利商場及尖沙咀碼頭巴士總站等熱門打卡位，大家不妨與「星級應援團」合照並上傳至社交媒體平台，齊齊應援全城健康！
成為FWD MAX新會員解鎖MIRROR足本版影片
品牌旗下的生活體驗平台FWD MAX更推出限時迎新獎賞，由即日起至2月26日期間，免費註冊成為FWD MAX 會員，即可尊享四倍迎新積分獎賞，可獲1,000 MAX積分3，並能解鎖一系列FWD x MIRROR「應援您健康」的足本版影片以及更多獨家內容。