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生活
2025-04-13 14:00:00

實惠推出高達$1600床褥折扣 入手指定產品送四季被/枕頭

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實惠推出高達$1600床褥折扣 入手指定產品送四季被/枕頭

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實惠與多個知名床褥品牌合作，搜羅一系列功能性床褥。由即日起至428日期間，實惠送高達$1,600睡眠津貼，推出多款床褥折扣，購買指定產品更送床品，幫助市民選擇最適合自己的床褥，即睇詳請。

床褥折扣優惠

實惠精選多個優質床褥品牌床褥，包括防霉、抗菌、涼感、護脊等功能性床褥，集結床褥品牌包括：CASABLANCA 卡撒天嬌, Gaialand 伽亞樂, Goldfully 金寶麗, Sleep Therapeutics 睡舒適, Sleeprotex 絲葆迪, PROFILIA 寶富麗 , Airland雅蘭, Hekura 喜居樂, Kingkoil愛皇健, Bedder Zleep貝特詩及Sweetdream金美夢。

更設180天在家試用服務，床褥如不合適，可透過實惠網站憑有效發票申請更換床褥一次。現購買購買指定產品，即送四季被、枕頭等床品。

即日起至428日，推出高達$1,600睡眠津貼，多款床褥折扣高達$1,600。優惠貨品數量有限，售完即止。

優惠一覽

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加購Framula 香薰

4月14日至4月28日期間，購買任何床褥產品，即可以$289加購Framula 香薰(寵物友善) 1件，原價$450，營造舒適自然的睡眠環境。Framula 香薰亦適合寵物家庭使用，享受放鬆時刻。

Klook.com

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