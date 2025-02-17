實試米芝蓮推介越南法包店Bánh Mì Nếm 中環分店全港獨家迷你法包+新素食+早餐

越南法包店Bánh Mì Nếm自去年4月於灣仔開業以來，憑自家秘方特製的鬆脆法包及地道越南口味得到食客甚佳口碑，甚至極速4個月內獲得米芝蓮推介。今次選址中環昭隆街小巷開設分店，鐵定2月18日開業，將新推中環店限定的迷你法包套餐、全新素食法包及早晨套餐，記者第一時間走去試食新品兼發掘廚房的秘密用料。

文、攝：Vera Gee



鬆脆法包由廠方獨家特製 來自越南胡志明市的創辦人Kiki Phung，夥拍餐飲企業家、香港中華總商會會董梅慶豐(Jeffrey Mui)合作經營，將家鄉地道風味帶來兩間店舖。開店前專誠跟胡志明市最受歡迎的法包名店學習製包，將自家配方交由本地工場新鮮特製，每朝獨家供應給店方，鬆脆而不死硬，咀嚼時有空氣感。食材如肝醬、肉鬆等從越南直送，由當地專屬廚師團隊特別預製。記者進入廚房觀察食材及出餐過程，發現坊間少見的5款越南扎肉，有別於平常吃的豬肉製扎肉，而是分別有雞肉、混合木耳及豬耳的爽脆扎肉、加入不同香料製成的豬肉製扎肉。配料雞肉鬆亦有別於一般常吃的豬肉鬆，風味較自然清新。



6小時慢煮五花腩 越南特式肉類除了越式醃豬肉串及越式叉燒，還有記者大推的椰子水炆五花腩，花上6小時慢煮，醬汁juicy帶開胃甜味，相當腍滑入味，奉給客人前切成小粒，方便進食。中環店增設的下午茶限定迷你品味法包套餐，餡料就有椰子水炆五花腩、雞肉鬆、芝士、自家醃製的酸菜(蘿蔔及紅蘿蔔)，微酸爽口的酸菜賦予清新感覺，與肥瘦並重的五花腩完美平衡。幼長版法包也是跟廠方研製獨家配方，全港只此一家，焗後外層酥脆，內裡既有適中的韌性，亦有蓬鬆的咬口感，做得出色。



雜菌法包配自製豆腐磨菇醬 新店更為素食人士增多全新健康雜菌口味法包，用上3款時令雜菌，配上自家製豆腐磨菇醬及自製素肉鬆提升香惹度，亦一樣有多重層次豐富口感和味道，勝在毫不單調寡味。合夥人Jeffrey Mui講求分店質素須跟灣仔總店保持一致，因此迷你法包會待新店運作暢順，開業後一個星期才逐步推出。為中環上班族特設的元氣早餐，會有品味太陽蛋扎肉或品味牛油果炒蛋，跟下午茶套餐一樣附上飲品，可選擇富有朱古力風味的特濃越南咖啡，另加$8可選擇燕麥奶咖啡，看出店家的細心。分店整體出品美味，合乎米芝蓮推介的水準。



Bánh Mì Nếm 地址：中環昭隆街地下3號

電話：9899 1247

Instagram：@banhminem.hk

營業時間：星期一至五8:30am-7:30pm，星期六及日11:30am-7:30pm

