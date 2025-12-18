寶礦力水特跑步祭2025 首度聯乘ASICS推出限量選手包！JACE /Lolly Talk 登陸舞台 瑜伽體驗/動感彈床

補賽當日的賽程安排及舞台表演項目，暫定將如原定計劃進行。 有關進一步詳情及相關安排，將透過官方網站及電郵向參加者發佈。

多元化賽事設計 3 公里障礙賽設 7 大關卡

今年「寶礦力水特跑步祭2025」延續多元化賽事傳統，設有10公里GO RUN個人/隊際賽、5公里GO RUN個人/隊際賽、3公里GO RUN個人賽及3公里GO FUN障礙賽四大競技項目。

而今年的「3公里GO FUN障礙賽」呼應品牌年度廣告元素，以虛擬世界概念設計7大趣味關卡，考驗挑戰者的平衡、敏捷、速度和力量，包括經典巨型充氣滑梯、「跨跨群」、「灑汗列車」、「一起追夢Bar！！」、「你你你貨櫃下」、「DAN DAN DAN」及「四驅之內皆兄弟」，其中「灑汗列車」沿用廣告中的列車設計，將廣告情節重現化身挑戰關卡！今年跑步祭繼續提供物理治療服務、體脂測試及體適能教練諮詢，以及註冊營養師個人化膳食建議等專業支援，協助參加者全面提升運動表現，以科學方法達致最佳運動效果。