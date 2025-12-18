寶礦力水特跑步祭2025 首度聯乘ASICS推出限量選手包！JACE /Lolly Talk 登陸舞台 瑜伽體驗/動感彈床

(12月18日更新) 「寶礦力水特跑步祭2025」補賽日期通知
經審慎評估並與相關單位緊密協調，活動補賽將定於：
2026 年 2 月 22 日(星期日)舉行。
補賽當日的賽程安排及舞台表演項目，暫定將如原定計劃進行。
有關進一步詳情及相關安排，將透過官方網站及電郵向參加者發佈。
多元化賽事設計 3公里障礙賽設7大關卡
今年「寶礦力水特跑步祭2025」延續多元化賽事傳統，設有10公里GO RUN個人/隊際賽、5公里GO RUN個人/隊際賽、3公里GO RUN個人賽及3公里GO FUN障礙賽四大競技項目。
而今年的「3公里GO FUN障礙賽」呼應品牌年度廣告元素，以虛擬世界概念設計7大趣味關卡，考驗挑戰者的平衡、敏捷、速度和力量，包括經典巨型充氣滑梯、「跨跨群」、「灑汗列車」、「一起追夢Bar！！」、「你你你貨櫃下」、「DAN DAN DAN」及「四驅之內皆兄弟」，其中「灑汗列車」沿用廣告中的列車設計，將廣告情節重現化身挑戰關卡！今年跑步祭繼續提供物理治療服務、體脂測試及體適能教練諮詢，以及註冊營養師個人化膳食建議等專業支援，協助參加者全面提升運動表現，以科學方法達致最佳運動效果。
報名連結：請按此
報名費用及優惠
|組別
|報名費
|10公里個人GO RUN賽
|$350/人
|5公里個人GO RUN賽
|$350/人
|3公里個人GO RUN賽
|$350/人
|3公里GO FUN障礙賽
|$350/人
- 寶礦力水特跑步祭2024社際總冠軍優惠(只適用於跑步賽事)
由即日起，成功奪得「寶礦力水特跑步祭2024社際總冠軍」之參加者，均可使用$50電子優惠券參與跑步賽事。
- 獎賞優惠(只適用於跑步賽事)
即日起至11月1日，購買任何正貨寶礦力水特及ion water產品滿HK$30，於報名時上載有效收據相片並於領取選手賽事包時繳交收據正本，即可獲「10公里個人GO RUN賽」、「５公里個人GO RUN賽」﹑「3公里個人GO RUN賽」以及「3公里個人GO FUN障礙賽」$30報名費折扣優惠。
- 學生優惠(只適用於跑步賽事)
持有有效全日制學生證的參加者，報名時上載有效全日制學生證相片，並於領取賽事限定紀念品時，出示上傳之有效全日制學生證正本，即可獲$30報名費折扣優惠。
首度聯乘ASICS 限量珍藏選手包
每位成功報名參賽者均可獲得賽事限定紀念品，包括寶礦力水特x ASICS聯乘跑衫1件、寶礦力水特 x ASICS賽事限定完成毛巾1條、寶礦力水特 x ASICS賽事限定頭帶1個、寶礦力水特布袋1個、賽事限定完成獎牌1枚、撒隆適清涼滲透膏貼1片、寶礦力水特66克粉末沖劑、UL‧OS 樂‧傲仕男士健膚系列試用裝、SOYJOY大豆果滋棒、奧樂蜜C維他命碳酸飲品，以及KKBOX 1個月標準音質音樂服務，極具意義。
今年賽事更特別設計具收藏價值的賽事限定限量版鎖匙扣，首1000名曾參與「寶礦力水特跑步祭2024」並報名參與「寶礦力水特跑步祭2025」的人士即可額外獲得限定鎖匙扣一個。
Team ASICS專業團隊亦首度為賽事擔任配速員，為跑手提供專業配速支援。此外，ASICS更將設置主題攤位，以「RUN FOR THE FUTURE」為主題，帶來互動體感遊戲，完成體驗的參加者更可參與DIY工作坊，親手製作ASICS限量版跑鞋鎖匙扣。
運動競技遊戲新體驗 4大挑戰站
除了跑步賽事外，大會設置4大運動競技遊戲，設計靈感源於品牌2025全新廣告的虛擬世界主題！「一擊入雲」參加者化身廣告主角，擊退烏雲重奪藍天；「霓虹對決」及「逐浪者」加入科技與未來感元素，打造虛擬運動遊戲體驗。參加者將可在各種挑戰中感受競技運動的樂趣！
聯乘PURE Yoga「輕流汗體驗班」
「輕流汗體驗班」為參加者帶來慢活體驗，紓緩日常生活壓力。今年邀請到ion water代言人Sofiee吳海昕現身，以及聯同6位ion water x PURE Yoga 2025年度瑜伽大使帶來嶄新課程。除了單人戶外瑜伽外，本年度新增雙人瑜伽及普拉提兩大項目，共設7節不同主題班別，包括「淨化流動瑜伽」、「跑者動態修復」、「墊上普拉提」、「流動瑜伽」及創新的「雙人瑜伽」等，提供一系列輕運動體驗。
Fitness Expert Studio呈獻動感彈床
今年大會亦首次聯乘 Fitness Expert Studio，引入新興的動感彈床項目，將音樂節奏與彈跳動作完美結合，送上充滿律動感的運動全新體驗。訓練心肺功能與核心肌群之餘，盡情釋放壓力。
Water Your Day 汗水『誼』式感市集
今年ion water亦延續與本地團隊《白紙市集》的合作，打造本地市集。現場將設多個以點綴生活細節為主題的手作攤位，並設有DIY工作坊，享受文藝市集的悠閒時光！更有全新獨特互動體驗「主題自拍站」，在懷舊木製相機亭內盡情拍下即影即有作紀念。現場更可親手挑選相框、填寫紀念冊，並一起佈置班房壁報板，留下美好回憶。
灑汗音樂會 新生代歌手登場
今年跑步祭特別邀請音樂串流平台KKBOX打造「灑汗音樂會」音樂舞台！ 歌手陣容星光熠熠，包括ion water 代言人兼新生代女歌手 JACE 陳凱詠聯同新晉男歌手 Arvin 曾傲棐、青春女團 Lolly Talk 與熱血樂隊 ROVER帶來連番精彩演出，配合KKBOX現場互動攤位，參加者將在歡愉氛圍中盡情享受運動盛典。
Isabella陳海寧見面會登場
全新合作夥伴、本地人氣咖啡室BEANS 荳子將與奧樂蜜C攜手打造特別企劃「元気喫茶店」粉C見面會，奧樂蜜C代言人陳海寧 Isabella將親臨現場，與粉絲近距離大玩互動遊戲及即場示範調製聯乘特飲！粉絲除了可以與Isabella見面外，更可品嘗特調奧樂蜜C x BEANS 荳子聯乘特飲！
熱血舞團Taurus表演點燃氣氛
本地職業運動啦啦隊Taurus亦將登場，帶來動感十足的舞蹈表演！現場更會大派限量簽名海報，答謝到場粉絲的支持。
寶礦力水特跑步祭2025
日期：2026年2月22日
時間：6:45 - 17:00
地點：香港科學園 高錕會議中心廣場(金蛋)