將生活日常糅合潮流玩具！kkplus第三間概念店登陸希慎廣場 多個本地及海外潮流品牌首次亮相

第三間概念店將生活日常糅合潮流玩具，更乘著聖誕佳節臨近，特意邀請花藝品牌THEO FLORAL坐陣，推出全人手製作、選用天然木材「藍冰柏」製成的迷你聖誕樹，更可將玩具放進聖誕花圈中的聖誕掛飾波波，讓心儀的玩具伴你歡渡聖誕！除此之外，手工蠟燭品牌The Wax Can、丹麥木製家品品牌 Boyhood亦會大駕光臨希慎店，部分新品更首次在港發售，希望帶給顧客耳目一新的體驗！

香港限定配色堡連 燈

除了北歐精品，kkplus全新概念店的潮流玩具品牌亦聲勢浩大！率先登場的有本地設計品牌「堡連燈」，店內兩個約1.4米高的「堡連燈」角色站在迷你富士山上，在店內偷偷眉目傳情，讓希慎店瀰漫浪漫氛圍。「堡連燈」部分產品更是香港地區限定款式，各位玩具迷萬勿錯過。而本地玩具品牌 ZCWO 及 Fools Paradise 部分全新產品亦首次於香港亮相，包括僅26厘米高的super professional，十分精緻小巧！除此之外，概念店亦有過往人氣熱銷產品，包括罐頭豬Lulu、King Of The Hill的盞鬼Bobby等，款式包羅萬有。