將生活日常糅合潮流玩具！kkplus第三間概念店登陸希慎廣場 多個本地及海外潮流品牌首次亮相

第三間概念店將生活日常糅合潮流玩具，更乘著聖誕佳節臨近，特意邀請花藝品牌THEO FLORAL坐陣，推出全人手製作、選用天然木材「藍冰柏」製成的迷你聖誕樹，更可將玩具放進聖誕花圈中的聖誕掛飾波波，讓心儀的玩具伴你歡渡聖誕！除此之外，手工蠟燭品牌The Wax Can、丹麥木製家品品牌 Boyhood亦會大駕光臨希慎店，部分新品更首次在港發售，希望帶給顧客耳目一新的體驗！
香港限定配色堡連燈
除了北歐精品，kkplus全新概念店的潮流玩具品牌亦聲勢浩大！率先登場的有本地設計品牌「堡連燈」，店內兩個約1.4米高的「堡連燈」角色站在迷你富士山上，在店內偷偷眉目傳情，讓希慎店瀰漫浪漫氛圍。「堡連燈」部分產品更是香港地區限定款式，各位玩具迷萬勿錯過。而本地玩具品牌 ZCWO 及 Fools Paradise 部分全新產品亦首次於香港亮相，包括僅26厘米高的super professional，十分精緻小巧！除此之外，概念店亦有過往人氣熱銷產品，包括罐頭豬Lulu、King Of The Hill的盞鬼Bobby等，款式包羅萬有。
Super Professional迷你版首次於香港地區發售
香港潮玩品牌ZCWO及Fools Paradise熱愛流行文化，作品多以經典電影配搭疑似卡通角色。是次品牌率先於希慎店發售26厘米高的Super Professional，Super Professional的表情更由從容不迫變為「嬲嬲樣」，既可愛又盞鬼。
人氣大熱木製氣球狗及Snoopy
概念店除了潮流玩具，亦引入來自丹麥的品牌Boyhood。Boyhood糅合了納維亞工藝傳統，並採用優質天然材料如橡木和皮革合製而成。除了有炙手可熱的氣球狗外，更有橡木 Snoopy 擺設，造型簡潔大方，讓人愛不釋手。
限量發售全人手製作聖誕樹
臨近聖誕佳節，kkplus亦推出一系列應節產品，包括全人手製作、來自花藝品牌THEO FLORAL 的聖誕樹。每棵聖誕樹均用上10小時全人手製作，並取材天然的「藍冰柏」，散發陣陣樹香。樹上的350顆捷克水晶在燈光的折射下更會閃爍出珠寶的光芒，非常華麗。另外，同樣以「藍冰柏」製成的D.I.Y聖誕花圈套裝亦別出心裁，除了包含精美的小配飾及裝飾外，還附上聖誕掛飾波波和盲盒一枚。只要把心儀的玩具放到聖誕掛飾波波內，即可製成獨一無二的專屬聖誕裝飾！
購買指定產品 即可獲得「聖誕禮物」
驚喜當然不僅於此！為慶祝kkplus希慎店正式開業，於即日起至31日，於希慎店購買任何400% [email protected]產品，即可獲100%及400%的[email protected]保護外殼乙套；於即日起至31日，購買任何兩件盲盒類產品，即可獲得聖誕透明掛飾波波乙個，顧客可把心儀的盲盒玩具放進透明波波，即可化身聖誕樹裝飾，與你潮過聖誕！
兩大打卡伙伴逐個捉
作為首間港島的分店，當然不少得IG-able的打卡熱點！甫進入店門，便有由本地設計品牌 Fools Paradise所設計的1.5米巨大版Foolex Panda迎接各位的蒞臨，相當震撼！概念店另一打卡位亦有相當巧思——由香港創意團隊 MADE BY PLASTIC 推出的「堡連燈」角色 BLOOM 及 GLAM 在店內眉目傳情！站在指定位置拍攝，便可捕捉他們站在小型富士山上四目交投的場景，讓店內充滿濃濃的愛意
kkplus希慎店
地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場207-209號舖
營業時間： 中午12:00至下午8:00