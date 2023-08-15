專家訪問│「大家減齡」總監魏志煒 以「大十一O」 增進親子情

中銀人壽市場及産品發展總監暨「大家減齡」項目總監魏志煒，作為高管爸爸，予人高高在上的感覺，與子女相處的時間亦相當有限，他是怎樣栽培、教育子女，以及爭取時間與他們相處？原來一切都跟他參與設計的「大家減齡」獎賞計劃有莫大關係。
文：袁雅婷 攝：董立華
投入健康減齡生活
魏志煒從事保險業精算師超過20年，他有感很多人一聽到精算師，便立即覺得這個人讀書很叻、數學好勁，每日都要計數。但他一直認為，自己是個非傳統精算師，因為除了傳統工作包括計算風險、產品定價等，他的工作亦覆蓋產品發展、市場推廣及數字化創新等，除了需要具備數字敏銳度外，更加要了解客戶、更多人文關懷、同理及共情能力，洞察客戶真正需求，才可以設計出合適不同群體需求的各種產品範疇。
了解客戶需要及具有數字敏銳度的魏志煒，在市場環境推動下，於2019年與團隊推出「大家減齡」獎賞應用程式，提供免費會員登記，用戶透過手機應用程式記錄BAM演算法五大法則，包括睡眠時數、BMI、靜息心率、動態卡路里及步數，每天計算減齡成果，並自動轉化為減齡積分，於獎賞程式內直接換取Garmin智能手錶及各大合作商戶的電子消費券。
此外，「大家減齡」更可增加人與人之間的連繫，聯同健康合作夥伴，將健康生態圈滲透至不同生活場景，會員可以透過「大家減齡」與家人好友齊齊投入健康減齡生活。後疫情時代，人與人之間的連結對個人身心靈健康非常重要。「大家減齡」期望透過創新科技，有效連結家庭老中青三代共融。「大家減齡」更剛於6月推出全新版本，除了優化功能及介面外，團隊更在設計減齡大道時注入本土元素，展示香港特色風貌場景，並加入多人遊戲概念，增加用戶投入感，提高互動性，為會員帶來嶄新健康社交體驗。會員每月展開減齡道路賽並參加更多社交任務，加入家人好友，互相比併打氣，儲幣分享換取獎賞。為慶祝「大家減齡」全新面貌矚目登場，8月更起動「大十一〇夏日祭」，成功吸引逾二千家庭，超過六千人到場同樂。
高管爸爸與子女一起成長
「高管爸爸」魏志煒有三個小朋友，大家姐及兩個細佬，分別14、12及10歲，三人對於爸爸都有不同感覺。他亦根據子女不同年紀、性格、喜好而有不同溝通方法。「好似大家姐比較成熟，我會像好朋友般與她交流；二哥性格較為細膩敏感，熱愛鑽研數字編程，如coding、python，我會小心關注他的需求，投其所好；小兒子就活潑好動，而且年紀尚小，會多些和他打成一片。」
魏志煒更表示，「首先我認為作為爸爸與是否高管兩者沒有甚麼關係，與其說我是栽培教育子女，更多是與他們一起成長。而成長過程中，陪伴相當重要，相伴他們一起經歷人生不同階段，給予支持，共同成長，一齊創造一家人的體驗。希望這些親人間的bonding，成為他們長大後都記著的開心回憶。」
大家減齡增進感情
作為三個年齡介乎10至14歲青少年的爸爸，他覺得子女好多時候比他更忙，星期一至五忙返學、做功課及各種課外活動等。而隨著小朋友步入青春期，亦開始更喜歡與同學及朋友外出遊玩，或者寧願投入網絡世界。想爭取親子時間，更要花心思安排，魏志煒希望親子時間不只是大家聚在一起，但各做自己的事；而是一家人共同建立一些經驗，製造屬於親子的優質時間才是最重要。「特別經過3年疫情，大家已經習慣留在家中，要重新鼓勵他們不再沉迷手機，多些外出，接觸大自然，使生活變得更加健康，真的不容易。」
他說：「正因為我作為爸爸的親身體驗，我同團隊設計『大家減齡』第二代時，特別加強當中社交同連結兩大元素，例如可以加屋企人做好友，一齊互相打氣監察；大家今日活動足不足夠，俾心心互相打氣。還有，全新每月不同的香港地標做遊戲化界面，以香港地標做主題，我們一家亦因此安排每個周末一家人要一起出去探索打卡香港地標。」例如上個月是中西區，由中環碼頭一直去到山頂公園，魏家就會跟住路線「線上線下」齊齊打卡不同地標。「完成後還儲到不少『一O』幣，再齊齊決定在IN APP獎賞商店換甚麼禮物，同屋企人一起創造開心美好的時刻。」
親子心得
魏志煒認為，大家需要坦誠相對，若自己有做得不足的地方或犯下過失，便需要承認。當然，有時礙於爸媽的形象，未必能像與朋友相處般，那麼容易在孩子面前放下身段。但就算當下做不到，事後都需要做，以及解決為甚麼會引發出這樣的情感。這樣做可讓孩子明白「人」到底是甚麼一回事，會有同情心、同理心，令他現今乃至日後做人做事，都是從其他人的視角及觀點出發。