專家訪問│「大家減齡」總監魏志煒 以「大十一O」 增進親子情

中銀人壽市場及産品發展總監暨「大家減齡」項目總監魏志煒，作為高管爸爸，予人高高在上的感覺，與子女相處的時間亦相當有限，他是怎樣栽培、教育子女，以及爭取時間與他們相處？原來一切都跟他參與設計的「大家減齡」獎賞計劃有莫大關係。

文：袁雅婷 攝：董立華

投入健康減齡生活

魏志煒從事保險業精算師超過20年，他有感很多人一聽到精算師，便立即覺得這個人讀書很叻、數學好勁，每日都要計數。但他一直認為，自己是個非傳統精算師，因為除了傳統工作包括計算風險、產品定價等，他的工作亦覆蓋產品發展、市場推廣及數字化創新等，除了需要具備數字敏銳度外，更加要了解客戶、更多人文關懷、同理及共情能力，洞察客戶真正需求，才可以設計出合適不同群體需求的各種產品範疇。

了解客戶需要及具有數字敏銳度的魏志煒，在市場環境推動下，於2019年與團隊推出「大家減齡」獎賞應用程式，提供免費會員登記，用戶透過手機應用程式記錄BAM演算法五大法則，包括睡眠時數、BMI、靜息心率、動態卡路里及步數，每天計算減齡成果，並自動轉化為減齡積分，於獎賞程式內直接換取Garmin智能手錶及各大合作商戶的電子消費券。

此外，「大家減齡」更可增加人與人之間的連繫，聯同健康合作夥伴，將健康生態圈滲透至不同生活場景，會員可以透過「大家減齡」與家人好友齊齊投入健康減齡生活。後疫情時代，人與人之間的連結對個人身心靈健康非常重要。「大家減齡」期望透過創新科技，有效連結家庭老中青三代共融。「大家減齡」更剛於6月推出全新版本，除了優化功能及介面外，團隊更在設計減齡大道時注入本土元素，展示香港特色風貌場景，並加入多人遊戲概念，增加用戶投入感，提高互動性，為會員帶來嶄新健康社交體驗。會員每月展開減齡道路賽並參加更多社交任務，加入家人好友，互相比併打氣，儲幣分享換取獎賞。為慶祝「大家減齡」全新面貌矚目登場，8月更起動「大十一〇夏日祭」，成功吸引逾二千家庭，超過六千人到場同樂。