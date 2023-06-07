專屬造型｜GHD雙效熱風造型夾限定店 會場獨家優惠/一對一專屬頭髮造型服務

GHD早前推出「DUET STYLE 雙效熱風造型夾」，一支結合乾髮與造型兩個功效。品牌由即日起至6月11日，在旺角朗豪坊商場設置期間限定店，除了展示新出產品及一系列王牌產品，更有多項購物優惠，在場的品牌專業造型師亦會提供免費一對一頭髮造型服務，讓大家體驗二合一熱風造型夾的乾髮與造型同步卓越功能。
此外，在6月9至10日，特意邀請ghd Asia Education Manager John到場，以GHD DUET雙效熱造型夾進行即場頭髮造型教學以及30分鐘專屬個人化造型服務(須預約)，為大家提供度身訂造的頭髮指導及造型貼士，如果想入手造型夾的女生不要錯過了。
GHD DUET雙效熱風造型夾
以ghd超強氣流技術和智能加熱造型板的特性結合，創出AIRFUSION科技。可直接從濕髮起，打造出順滑、柔軟、光亮的造型效果，而無損秀髮健康。
30分鐘專屬造型服務
ghd Asia Education Manager – John一對一專屬頭髮造型服務
日期：6月9至10日(星期五及六)
時間：12pm - 7pm
地點：旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY L1
預約電話：3189 3158
「GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾期間限定店」詳情
日期：即日至6月11日
地點：旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY L1
開放時間：11am – 10pm