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2023-06-07 20:10:00

專屬造型｜GHD雙效熱風造型夾限定店 會場獨家優惠/一對一專屬頭髮造型服務

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專屬造型｜GHD雙效熱風造型夾限定店 會場獨家優惠/一對一專屬頭髮造型服務

專屬造型｜GHD雙效熱風造型夾限定店 會場獨家優惠/一對一專屬頭髮造型服務

GHD早前推出「DUET STYLE 雙效熱風造型夾」，一支結合乾髮與造型兩個功效。品牌由即日起至611日，在旺角朗豪坊商場設置期間限定店，除了展示新出產品及一系列王牌產品，更有多項購物優惠，在場的品牌專業造型師亦會提供免費一對一頭髮造型服務，讓大家體驗二合一熱風造型夾的乾髮與造型同步卓越功能。

GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾期間限定店 GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾期間限定店 GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾期間限定店

此外，在6910日，特意邀請ghd Asia Education Manager John到場，以GHD DUET雙效熱造型夾進行即場頭髮造型教學以及30分鐘專屬個人化造型服務(須預約)，為大家提供度身訂造的頭髮指導及造型貼士，如果想入手造型夾的女生不要錯過了。

ghd 30分鐘專屬造型服務

ghd 30分鐘專屬造型服務

GHD DUET雙效熱風造型夾

ghd超強氣流技術和智能加熱造型板的特性結合，創出AIRFUSION科技。可直接從濕髮起，打造出順滑、柔軟、光亮的造型效果，而無損秀髮健康。

GHD DUET雙效熱風造型夾 (黑白兩色，$3,295)

GHD DUET雙效熱風造型夾 (黑白兩色，$3,295)

DUET 雙效熱風造型夾禮品套裝 $3,295 (價值$3,645)

DUET 雙效熱風造型夾禮品套裝 $3,295 (價值$3,645)

【組合一】熱捧之選 ：DUET 雙效熱風造型夾禮品套裝 $3,295 (價值$3,645)

組合包括：ghd DUET雙效熱風造型夾 + 濕髮造型順滑精華油

【組合二】隨行髮寶：Unplugged無線智能造型夾套裝 $2,400 (價值$2,960)

組合包括：ghd Unplugged 無線智能造型夾 + 迷你方形闊板梳

Unplugged無線智能造型夾套裝 $2,400 (價值$2,960)

Unplugged無線智能造型夾套裝 $2,400 (價值$2,960)

王牌產品：Platinum+專業智能造型夾套裝 $1,980 (價值$2,460)

王牌產品：Platinum+專業智能造型夾套裝 $1,980 (價值$2,460)

【組合三】王牌產品：Platinum+專業智能造型夾套裝 $1,980 (價值$2,460)

組合包括：ghd Platinum+專業智能造型夾 + 迷你方形闊板梳

【組合四】專業吹髮：Helios專業風筒套裝H1,550 (價值$2,125)

組合包括：ghd Helios專業風筒 + 天然鬃毛圓梳 size 2

Helios專業風筒套裝H1,550 (價值$2,125)

Helios專業風筒套裝H1,550 (價值$2,125)

限定店贈品禮遇

限定店贈品禮遇

限定店贈品禮遇

凡於期間限定店內購買ghd美髮電子產品及任何其他產品，即可免費獲贈方形闊板梳及ghd限量版造型禮品套裝乙份(總值$565)

30分鐘專屬造型服務

ghd Asia Education Manager John一對一專屬頭髮造型服務

日期：6910(星期五及六)

時間：12pm - 7pm

地點：旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY L1

預約電話：3189 3158

 

GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾期間限定店」詳情

日期：即日至611

地點：旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY L1

開放時間：11am 10pm

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