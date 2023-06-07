專屬造型｜GHD雙效熱風造型夾限定店 會場獨家優惠/一對一專屬頭髮造型服務

GHD早前推出「DUET STYLE 雙效熱風造型夾」，一支結合乾髮與造型兩個功效。品牌由即日起至6月11日，在旺角朗豪坊商場設置期間限定店，除了展示新出產品及一系列王牌產品，更有多項購物優惠，在場的品牌專業造型師亦會提供免費一對一頭髮造型服務，讓大家體驗二合一熱風造型夾的乾髮與造型同步卓越功能。

此外，在6月9至10日，特意邀請ghd Asia Education Manager John到場，以GHD DUET雙效熱造型夾進行即場頭髮造型教學以及30分鐘專屬個人化造型服務(須預約)，為大家提供度身訂造的頭髮指導及造型貼士，如果想入手造型夾的女生不要錯過了。

ghd 30分鐘專屬造型服務

GHD DUET 雙效熱風造型夾 以ghd超強氣流技術和智能加熱造型板的特性結合，創出AIRFUSION科技。可直接從濕髮起，打造出順滑、柔軟、光亮的造型效果，而無損秀髮健康。

GHD DUET雙效熱風造型夾 (黑白兩色，$3,295)

DUET 雙效熱風造型夾禮品套裝 $3,295 (價值$3,645) 【組合一】熱捧之選 ： DUET 雙效熱風造型夾禮品套裝 $3,295 ( 價值 $3,645) 組合包括：ghd DUET雙效熱風造型夾 + 濕髮造型順滑精華油

【組合二】隨行髮寶： Unplugged 無線智能造型夾套裝 $2,400 ( 價值 $2,960) 組合包括：ghd Unplugged 無線智能造型夾 + 迷你方形闊板梳 Unplugged無線智能造型夾套裝 $2,400 (價值$2,960)

王牌產品：Platinum+專業智能造型夾套裝 $1,980 (價值$2,460) 【組合三】王牌產品： Platinum+ 專業智能造型夾套裝 $1,980 ( 價值 $2,460) 組合包括：ghd Platinum+專業智能造型夾 + 迷你方形闊板梳

【組合四】專業吹髮： Helios 專業風筒套裝 H1,550 ( 價值 $2,125) 組合包括：ghd Helios專業風筒 + 天然鬃毛圓梳 size 2 Helios專業風筒套裝H1,550 (價值$2,125)

限定店贈品禮遇 限定店贈品禮遇 凡於期間限定店內購買ghd美髮電子產品及任何其他產品，即可免費獲贈方形闊板梳及ghd限量版造型禮品套裝乙份(總值$565)