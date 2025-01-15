多棲藝人丁子朗Karl走「才華男」路線，自去年舉辦個人畫展，今次再展示畫功，獲香港維港凱悅尚萃酒店邀請合作，設計限量「新年蝴蝶酥曲奇禮盒」，卻沒料到不足一個月火速售罄。Karl迷不用失望，由現在起至2月下旬酒店正在展覽他的作品，讓大眾近距離欣賞。

畫家是丁子朗的另一個身份。他10歲開始學習油畫，特意將家居一所房間專門繪畫，「我的職業常常要見不同的人，傾談許多的話，惟獨繪畫能讓自己一個可以靜下來，享受me time。」Karl向記者說出心底話。

今次展覽共展示丁子朗去年繪畫的8幅作品，Karl藉今次機會分享背後的創作概念。這次為酒店設計蝴蝶酥曲奇禮盒，源自他的一幅花畫，將自小喜歡的花融入畫作之中，「我繪畫的時候會站在用家的角度思考，如果收到賀年禮盒有花一定會很開心，於是我便想到畫花。我用了3個月去構思，沒有照著實物繪畫，全部都是按我的印象去畫，有紫、橙、紅、黃色花，其實都是天馬行空。我喜歡nude colour，用了寓意吉祥和幸福的豆沙粉紅做底色。蛇年有花要有樹，我用樹枝做成蛇形姿態，結合酒店代表的Ｈ和Ｃ字。」

Karl對於今次的創作表示滿意。他不諱言，繪畫時間不算長，構思卻最花時間。「我是deadline fighter！今次展覽有幾幅畫，我要拿去劇組畫，才能在限期前完成。」Karl透露通常用Acrylic塑膠彩繪畫，畫完再用oil粉飾埋尾。傳統油畫需要等待一個星期乾透才能畫第二回，相對塑膠彩較縮短時間，畫完15分鐘內就可以慢慢補色，故此他的藝術創作偏向混合塑膠彩及油彩。

畫作以人為主線

Karl有幾幅畫作都有蜜糖元素，「我好鍾意蜜糖，黏黏的，寓意人與人之間的交流很甜蜜。另一幅我畫雪糕，雪糕融化，小孩子跑去雪糕上，代表我兒時開心的時刻。我繪畫以人為主，因為人是最有趣的，我會專畫手、腳、舌頭，拆開細看，留意自己的感受很重要。」他的藝術風格喜歡超現實主義，讓他自由「摩登化」創作，表達自己的成長回憶、興趣以及對事情的看法。

他的畫作經理人正在跟日本畫廊搭路，有望將會在日本舉行畫展，「我每年都會在不同的Art Fair擺放畫作，認識到不同的人慢慢傾不同的合作。我希望衝出香港，多些地方的人認識我的作品。」