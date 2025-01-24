專訪｜大埔超人氣皇甘栗旺角開分店 26款口味雪糕正式推出 No.1熱賣開心果+栗子雪糕

馳名炒栗子及自家製栗子雪糕的大埔皇甘栗，去年12月登陸旺角開分店，一樣售賣招牌鮮炒野生栗子及多款「口笠濕」涼果，惟獨一系列軟硬雪糕未能供應，令一眾雪糕迷失落而回。等了一個月，旺角分店終於正式推出26款口味雪糕，更方便居住市區的客人光顧。 文：Vera Gee 攝：林俊源

星期六、日供應栗子軟雪糕 旺角店的雪糕款式跟大埔店的一樣，招牌栗子雪糕及開心果雪糕依然高踞熱賣榜首，人氣果仁系列又有新口味香脆榛子及杏仁雪糕；涼果口味有話梅及陳皮；其他還有生薑、榴槤、洛神花、手工奶茶、懷舊香芋等。旺角店會輪流供應2款軟雪糕，訪問當日有巨峰提子及乳酪軟雪糕，星期六及日會限定供應栗子及話梅軟雪糕，由$32起，果仁類雪糕則售$50。

蒸栗子做雪糕保留香味 招牌栗子雪糕依然高質美味，店主Eddie透露：「我們的雪糕採用河北省天津附近的栗子，栗子逐粒手剝然後蒸，蒸栗子比炒栗子更保留原有香味，加入北海道3.6牛奶一起打成雪糕，栗子比例佔雪糕三至四成，落足料，故此每一口都咬到栗子。我希望客人吃堅果類雪糕能細嘗到香脆的嚼口感，所以我們的雪糕賣點並不是滑溜。每個雪糕筒內都會加入榛子朱古力脆脆，食雪糕更有咀嚼感。」

即叫即盅果仁碎佐雪糕 訪問得知，Eddie賣雪糕前曾在意大利雪糕品牌的分公司學習意式及日式雪糕，講究優質材料，部分雪糕更會使用法國奶製作；果仁類來自美國，堅果味濃；雲呢嗱雪糕用原條馬達加斯加雲呢嗱條去做，雲呢嗱味道天然。當客人點選果仁類雪糕，店員會即時將美國開心果/杏仁/榛子盅碎，然後加在雪糕上。「曾經有客人等得耐鼓噪，唔明白點解𢳂一球雪糕要等咁耐。以開心果為例，即點即盅開心果會令堅果香氣散發出來，盅完10分鐘內吃，會得到最高的享受，所以要即時盅碎，不能預先打碎。」店內有4款日本產雪糕筒讓客人自選，成本高一倍；軟雪糕機也是日本出產。

不斷研發新口味 問到Eddie是否店內每款涼果都適合做雪糕，他回答：「八仙果不適合製作雪糕，因為味道好苦！稍後會推出黑芝麻味雪糕，自己磨芝麻醬去做。」他們計劃將來在港島區開設分店，屆時港島區居民更方便去購買。 皇甘栗鮮炒乾果專門店 地址：旺角山東街53號地下 電話：26382799 營業時間：11am-10pm