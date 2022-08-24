對照《明日戰記》 重溫10套港產科幻片

古天樂用10年時間籌備科幻巨製《明日戰記》，據悉耗資超過4.5億港元拍攝，希望為港產片開拓新發展路向，重拾東方荷李活的輝煌。香港影壇盛世曾過不少科幻片，有的創意無限，堪稱經典；有的為求搵食，離不開類型片套路。看了過往10套港產科幻片，睇完就明古仔點解不惜工本拍科幻片，就是想省靚東方荷李活這個金漆招牌，繼續響亮。《明日戰記》明日正式上映，入場不是幫古仔，是為了香港電影的未來。

中國科幻片開山作《兩傻大鬧太 空》(1959年) 王晶老竇王天林導演，早於1959年，已構思出兩傻闖太空。故事講兩位炮仗廠工人，用公司資源製作雷神火箭，妄想衝出地球，點知升空時引發大爆炸送醫，兩傻彌留期間同時夢遊太空。電影被後世冠以中國第一部探索科學知識的太空探險奇情笑片，海報可見兩傻著上劃時代太空衣。

香港影史唯一特攝片《中國超人》 (1975年) 七十年代，因為日本的《幪面超人》瘋魔亞洲，邵氏的蔡瀾即找來倪匡編劇、華山導演，李修賢領銜主演的特攝電影《中國超人》，卻開創中國影史上第一部超級英雄電影。《中國超人》充斥著誇張音效，又模仿特攝超人變身、高科技武器擊倒怪獸的設定，而且相當多穿崩位，但全片製作及演員均非常認真，美術布景亦非常到位，尤其武打場面，為這部中國超人片加分。

充滿二創的《星際鈍胎》(1983年) 章國明導演的《星際鈍胎》，匯集當時一班影壇精英，包括徐克、程小東、陳嘉上、文雋等人。電影明顯受西片佐治魯卡斯的《星球大戰》及史提芬史匹堡《第三類接觸》影響，不但有模仿《第三類接觸》UFO出現地球擄人的情節，又有《星球大戰》的太空船場景與黑武士，加上芳華正茂的鍾楚紅，模仿瑪麗蓮夢露裙被吹起一幕，可說是她封(女)神之作。 《星際鈍胎》是一齣科幻包裝的喜劇，起用伊雷與盧大偉做男主角，就知劇情極盡胡鬧，但電影布景與特技極花心思，經典場面首推黑武士大鬥雷射雙節棍一幕。

Cult 片經典 《打擂台》( 1983 年) 產量不多的「禽類導演」黃志強，當年以極低成本拍下一代cult片《打擂台》，據悉本是一套擂台技擊片，中途停拍後，復拍時黃志強將空間設在未來，片中出現大量末世符號，如廢墟、防毒面罩、Punk仔、納粹標誌等，加上拍攝色tone陰暗，配合沈聖德的電子配樂，令全片彌漫著一片末世未來感。

以科學角度解釋傳說的《衛斯理傳奇》(1987年) 由泰迪羅賓執導的《衛斯理傳奇》，改篇倪匡筆下科幻作品《天外金球》，於尼泊爾拍外景時，差點令男主角許冠傑喪命而轟動一時。片中最著名一幕，就是外星高等生物霍德華乘飛船回太空時，出現中國傳說中的龍，找來曾拍《星際鈍胎》的章國明，製作特技機械龍太空船。泰迪羅賓接受「威哥會館」頻道訪問時稱，這幕機械龍騰雲駕霧回外星的一幕，就用了兩個月時間來拍攝。

港產Robocop《鐵甲無敵瑪利亞》(1988年) 徐克監製、鍾志文執導的《鐵甲無敵瑪利亞》，葉蒨文一人分飾演黑幫惡女瑪利亞，以及女機械人「先鋒二號」，大戰「英雄黨」首個武裝機械人「先鋒一號」。這部港產Robocop，最吸引人當然是機械設定，包括葉蒨文啟發《銃夢》的黑皮革女機械戰士造型，及模仿1927經典科幻片《大都會》(Metropolis)中金色女機械人。還有「先鋒一號」的設計，借鑑《機動戰士高達》內的渣古，至於劇情8個字講晒：「女機械人收服黑幫。」

Lo-Fi 豔情片《女機械人》(1991) 由葉子楣領銜主演的《女機械人》，加上有日本女星青山知可子、許曉丹參演，就知是齣女機械人包裝的三級豔情片。故事講述殉職女督察青山知可子，死後變成女機械人，對付周比利飾演的瘋狂科學家。電影的特技與科幻設定都非常土炮，觀眾入場志不在睇特技，而是睇double may與㗎妹，是一齣少少鹹、多多趣的lo-fi豔情片。

模仿《X-File》的《天地雄心》(1997年) 故事背景設定於未來的《天地雄心》，導演陳嘉上非常用心想拍一部港版《X-File》，雖然標榜高科技科幻題材，在冇錢冇時間下，顯得這部科幻電影非常尷尬，科幻味不足、懸疑味又不夠濃郁。

土炮 《變形金剛》 失敗作《 機器俠》 (2009年) 劉鎮偉導演嘗試科幻題材拍《機器俠》。人工智能機器人K-1(方力申飾)，下鄉執行警務，邂逅小鎮民女。之後遇著智能叛變機器人K-88(吳京飾)，大戰連場後令K-1開始思考「機器人都要有自由」……機械設定完全抄襲當時大熱的《變形金剛》，劉鎮偉失手之作，唔睇完全冇損失。