小太空人探索之旅 實現太空訓練夢想

「個人一小步，人類一大步」是美國太空人岩士唐的名句。很多孩子都希望長大後能成為太空人，或投身相關領域，探索宇宙奧秘。最近香港有些小朋友已悄悄踏出第一步，向這夢想進發，他們憑著個人努力，通過重重難關，參加了由萬通保險舉辦、為期9日的小太空人訓練計劃，除擴闊了眼界外，還對人生目標有了更明確的認知！ 文：袁雅婷 攝：林俊源

小太空人計劃於1999年創辦，為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓練的計劃。計劃今年招募了8位敢於活出「It is Possible!」精神的萬通保險小太空人，在暑假期間與同行家長，遠赴美國阿拉巴馬州亨茨維爾的美國太空及火箭中心，參加太空訓練營以及甘迺迪太空中心，體驗為期9天的太空探索之旅，接受模擬太空人訓練。旅程費用包括各小太空人及家長參加海外太空訓練營、來回機票、住宿、膳食及旅遊保險等，均由萬通保險全費贊助。

感受月球漫步和多軸椅 其中3位小太空人梁凱晴、王爾騰及黎忻瀚，分享了他們參加太空人訓練的原因、難忘經歷、趣事及挑戰等。 7歲的梁凱晴是應屆年紀最小的小太空人，她自小對太空有濃厚興趣，「我覺得太空很大，而我認識的東西只有很少，所以想繼續研究關於太空的知識，也立志長大後成為太空人或科學家。我希望透過這個訓練計劃，增強對太空的認知。」她直言遴選期間沒有想過結果，只想盡力嘗試，並藉著參與既要考演講、體能及太空知識的輪選過程挑戰自己。 凱晴最後脫穎而出，成為本屆其中一位小太空人，她有感這9天的太空探索之旅令她畢生難忘，更分享了一些難忘經歷：「在亨茨維爾太空中心，我試過在1/6地心吸力下，感受月球漫步和乘坐多軸椅，體驗太空的無重狀態。這兩項訓練是模擬在太空環境下，會怎樣『飄來飄去』，我覺得這挺特別及有趣。」經過這次計劃，更令凱晴對個人夢想有所深思，希望發明火箭、太空船或太空藥物，成為一位專門幫助太空人的科學家。

親手寫書贈太空人 另一位小太空人王爾騰，也是從小就很喜歡太空，閱讀過很多關於太空的書籍，他早於疫情前已想參加計劃，在準備過程中不斷搜集資料、觀星、看新聞，了解各項太空任務。他還親自創作了兩本有關太空的圖書，希望一直朝著這個目標進發，並冀透過這個計劃，與真正的太空人多交流，以及親手將自己作的圖書送給他們。爾騰稱，「我希望藉著這個機會，看到1:1的土星5號──現時發射過最大的火箭；還有看到從月球拿回地球做研究的月球石頭，感覺好像曾去月球一般，令我覺得很震撼和感觸。」 提到在亨茨維爾太空中心訓練時的難忘事，爾騰覺得在模擬穿梭機升降擔任機師令他最難以忘懷及成長最多，「我用那個手柄原來真的可以操作穿梭機行駛的方向、起飛和降落，真的很有趣。從中還增強了我的溝通能力和隊友之間的默契。」最後爾騰更將自己所作的圖書，送給曾經出書分享有關他在太空的心得和經歷的太空人──Marcos Pontes，他收到圖書時，表現很驚訝及開心說：「I have never thought of some kids have gave me a book of space, I am very astonished.」