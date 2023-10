小太空人探索之旅 實現太空訓練夢想

親手寫書贈太空人

另一位小太空人王爾騰,也是從小就很喜歡太空,閱讀過很多關於太空的書籍,他早於疫情前已想參加計劃,在準備過程中不斷搜集資料、觀星、看新聞,了解各項太空任務。他還親自創作了兩本有關太空的圖書,希望一直朝著這個目標進發,並冀透過這個計劃,與真正的太空人多交流,以及親手將自己作的圖書送給他們。爾騰稱,「我希望藉著這個機會,看到1:1的土星5號──現時發射過最大的火箭;還有看到從月球拿回地球做研究的月球石頭,感覺好像曾去月球一般,令我覺得很震撼和感觸。」

提到在亨茨維爾太空中心訓練時的難忘事,爾騰覺得在模擬穿梭機升降擔任機師令他最難以忘懷及成長最多,「我用那個手柄原來真的可以操作穿梭機行駛的方向、起飛和降落,真的很有趣。從中還增強了我的溝通能力和隊友之間的默契。」最後爾騰更將自己所作的圖書,送給曾經出書分享有關他在太空的心得和經歷的太空人──Marcos Pontes,他收到圖書時,表現很驚訝及開心說:「I have never thought of some kids have gave me a book of space, I am very astonished.」