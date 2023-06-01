小島風情｜MARNI x NO VACANCY INN限定店 $4000入手撞色手袋 度假風涼鞋/泳衣

MARNI與不同界別的創意團隊共同參與 MARNI JAM跨領域項目，品牌於今個夏季與No Vacancy Inn聯手，推出2023夏季聯乘系列，以服飾為畫布，為夏日度假帶來繽紛色彩與盎然趣味。MARNI更於時代廣場中庭開設期間限定店，讓客人感受夏日小島風情。 No Vacancy Inn由Tremaine Emory、Ade "Acyde" Odunlami 和 Brock Korsan 共同創立，其品牌理念與 MARNI不謀而合，雙方致力以跨界聯動方式打造多元作品，與不同界別建立友誼。

MARNI x NO VACANCY INN 聯乘系列包括男女裝、配飾及鞋履，服裝設計糅合別緻印花圖案、層次感拼布和飄逸版型，其中保齡球衫和短褲、腰部鏤空束結過膝裙及連體泳衣，飾有星星、魚等富有自然氣息的迷幻藝術圖案；連帽衫和短褲則運用個性大膽的筆觸，詮釋MARNI色彩美學；寬鬆直筒牛仔褲、迷你半身裙和連衫褲則綴上棕櫚樹與雲朵彩繪圖案；輕盈針織毛衣、開衫及連衣裙著染繽紛色調，呈現彩虹紋理；針織比基尼泳衣搭配同款泳褲，洋溢70年代復古風情。一眾時尚愛好者率先穿上新裝示人，包括思男、何榛綦（Natalie）、洪助昇（Aiden）、Yika Ng及劉展翹（Jackie）。

聯乘系列同時重新演繹MARNI經典手袋及配飾，拉菲草編織款Venice迷你水桶包和Marcel手袋，搭配撞色皮革飾邊與做舊草編手挽；tote bag和手拿包等匠心單品融匯海洋元素，更可搭配沙灘巾。 系列還推出Fussbett針織拖鞋、皮革羅馬涼鞋與飾有云朵和鳥兒圖案的Dada Bumper白色休閒鞋，以及拉菲草帽、漁夫帽、和沙灘帽等配飾，變幻斑斕色彩。