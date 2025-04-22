小食部零食｜炸燒賣/千年油炸雞柳/膠袋撈麵 夏天必食牛奶樂

大家還是學生的時候，除了與同事見面之外，每天最期待的事一定是放小息。一聽到鐘聲就鬥快跑到小食部前，搶購人氣小食。有網民就在討論區上盤點了幾個小食部一定出現過的經典小食，不知你們又吃過多少樣呢？ 炸雞柳條 小編最愛的小食就是它！雖然看上去乾巴巴，但有一種令人「中毒」的味道。有網民指其實炸雞柳做法不難，只不過那種令人上癮的味道，是源於小食部姐姐用「千年油」所製成，可說是垃圾食物之冠。不過對於正值青春期的學生來說，已經是人間美食。

麻醬烏冬/印尼撈麵 不少網民都將它稱之為「膠袋撈」，它絕對是小食部性價比最高的食物，其中麻醬烏冬及印尼撈麵算是最常見的配搭。雖然不少網民都批評它的口感奇怪，永遠都是又乾又硬。但勝在份量多而且飽肚，是男生們上完PE堂必食之選。 炸燒賣 炸燒賣可說是小食部的人氣之選，每次都要過五關斬六將才能買到它。網民指小食部炸燒賣的特別之處，就是落超級多鹽，然後再另加豉油及辣油，或加蜜糖、泰式辣醬等醬料，才有青春的感覺。