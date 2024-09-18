港產片Meme圖｜周星馳、劉德華、單立文等集體回憶有聲post 你知道出處嗎？

迷因圖（MEME圖），又稱梗圖，泛指搞笑網絡圖片。當中更有很多精闢而又常用的迷因圖皆是出自經典港產片，相信自幼由網絡養大的年輕人定不陌生。
然而，「我全都要」、「好大的官威」、「你大我呀？」這些經典迷因圖是出自哪套香港電影？出現在哪些電影情節？大家日常又會如何應用呢？本期將盤點5大經典港產片迷因圖，讓大家一同了解獨特而有趣的港產片迷因圖文化。
文章出處：「當代中國」網站
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港產片Meme圖｜《九品芝麻官》：我全都要
要數經典港產片迷因圖相信大家一定會想起「我全都要」這張圖。網上不少的迷因圖都是出自香港一代笑匠周星馳的電影，而「我全都要」便是出自1994年的電影《九品芝麻官（白面包青天）》（簡稱《九品芝麻官》）。
《九品芝麻官》該幕劇情講述神捕豹子頭（徐錦江 飾）與九品候補知縣包龍星（周星馳 飾）一同敲詐富商戚家老爺。分贓時包龍星本打算自己拿大部分的錢，用小部分錢打發豹子頭，可是沒想到豹子頭卻單手握拳對着包龍星說「我要晒」，貪婪地表示不分大小，自己要拿全部的錢。
「我全都要」本指貪婪地想魚與熊掌兩者兼得，但後來引申出不願意做選擇，認為所有選擇都很棒，不想放棄的意思。同時衍生出「小孩才做選擇，大人全都要」這句網絡用語。
港產片Meme圖｜《五億探長雷洛傳》：你大我呀？
「你大我呀？」可算是最常見的經典港產片Meme圖之一，出自1991年的電影《五億探長雷洛傳》。電影中雷洛（劉德華 飾）與探長顏同（秦沛 飾）在警界惡鬥多年，水火不容。其中一幕講述雷洛拘捕了顏同的舅仔，為此顏同到警局救人時與雷洛的恩師兼上司，人稱「阿叔」的陳統探長（關海山 飾）起爭執。「阿叔」堅持雷洛沒有做錯，不願放人，顏同救人未遂反被對方用槍指頭，隨即霸氣地拋出一句：「你大我呀？」，以顯示自己不受對方威脅。
上述幾張圖的使用率非常高，坊間更有推出這些Meme圖的相關產品，深受年輕人喜愛。
除了以上這些經典中的經典，其實還有不少生動有趣的港產片迷因圖，相信不少讀者都有見過，甚至用過。
大家又知不知道它們出自哪套電影？
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港產片Meme圖｜《食神》：方丈為人很小器
此圖出自周星馳1996年的超高票房電影《食神》。講述周星馳飾演的食神史提芬周拒絕了少林寺方丈（劉以達 飾）為他療傷，一名路過的和尚好心提醒史提芬周他惹了麻煩，因為「方丈為人很小器」。他拒絕了方丈，一定會被記恨。
自此，有網民開始以「方丈」形容器量狹小的人，常見於諷刺對方非常小器。
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港產片Meme圖｜《賭俠》：是不是公海？
「公海」這個Meme出自《賭神》系列電影，在《賭神》中反派陳金城（鮑漢琳 飾）以為賭船開到了公海，便不受香港法律監管（需由船的註冊國家管理）。他認為自己與該船註冊國家的領導人有交情，所以在船殺了人也沒事。結果原來賭船仍在香港水域，而陳金城最後則被警察抓走。
上圖出自《賭神》的續作《賭俠》，講述陳金城的乾兒子侯賽因（單立文 飾）冒充賭俠刀仔（劉德華 飾）之名運用千術騙錢，被刀仔和賭聖阿星（周星馳 飾）極力阻止，其後更參考其乾爹做法，打算到公海殺了刀仔等人。
「係咪公海？」在台灣演變成「公海到了沒？」，常用於有人在版（討論區）上發文明顯觸犯板規時，有些網民便會在推文中用這句話，或是貼上這張圖，用於警告違規的人會受到處罰。
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港產片Meme圖｜《九品芝麻官》：彈出彈入
這張圖同樣是出自《九品芝麻官》，在這幕狀師方唐鏡（吳啟華 飾）與已貴為八府巡按的包龍星在公堂上爭辯，卻被包龍星迫退至黃線後。方唐鏡為了挑釁包龍星而跳出跳入黃線內外區域，並說：「彈出彈入，打我呀笨」，企圖挑戰包龍星的權威，滅其威風，豈料包龍星等人真的重重揍了方唐鏡一頓。
「彈出彈入」這張圖大多指別人朝令夕改，「彈出彈入」隨意更改規則，以取得有利自己的形勢。 《九品芝麻官》此電影劇情主要講述官場黑暗，因此其截圖常被用於諷刺時弊。
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除了上述圖片，還有《賭神》陳金城所講的「後生仔始終係後生仔」、《大內密探零零發》中佛印（羅家英 飾）的「好難捉摸呀」等迷因圖都常見於網上討論區、社交媒體或是聊天軟件的貼圖。
不少網民都熱愛使用迷因圖與人溝通，以搞笑又簡潔的方式表達看法。這些港式Meme圖，是一種網絡的新語言，漸漸成為香港人，特別是年輕人表達情緒的載體，也能以較為委婉和幽默的形式對公共議題或時事作出討論。
不過有部分用語可能較為粗鄙，或是帶有侮辱性，大家開玩笑使用時需留意會否冒犯到別人，或對人際關係造成負面影響。
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