尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳自助餐買二送二 $449嘆波士頓龍蝦三味/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚 中午12時開賣！

海鮮愛好者留意！尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳自助餐推出買二送二優惠，$449起週末嘆盡龍蝦三味，包括新鮮即烚、西式、中式或泰式烹調多款烹調方式供你選擇，更有海螺、青口、阿拉斯加鱈場蟹腳、黃鰭吞拿魚及三文魚等，每日更有不同美題美饌，保證驚喜不斷！中午12時開搶優惠，即睇詳請。

必食週末供應的可持續發展龍蝦三味，客人可選擇新鮮即烚、西式、中式或泰式的烹調方式，滿足不同口味需求。此外，亦有燒美國有骨肉眼扒、燒羊架和天多利美饌等美食，嘆盡精緻美食。

自助餐的可持續發展海鮮均來自可持續及負責任的漁業，包括越南養殖海蝦、加拿大野生捕撈海螺、新西蘭野生青口、阿拉斯加鱈場蟹腳、印尼野生黃鰭吞拿魚、加拿大帶子，以及自家醃製的挪威養殖大西洋三文魚，讓人回味無窮。

此外，酒店每週七天推出不同主題的美食，帶來各式各樣的環球菜餚，讓每一次用餐都充滿驚喜

星期一「異國美饌」：印度香料海鮮飯、 天多利羊架、天多利虎蝦

星期二「泰式風情」：泰式火山排骨、泰式炒青口、泰式蒸原條海鱸魚、生醃泰式酸辣帶子

星期三「亞洲風味」：台式三杯雞、新加坡麥皮蝦、豉椒炒青口、日式海膽三文魚籽茶碗蒸

星期四「香辣之夜」：川味辣子雞、水煮酸菜魚、韓式烤牛小排、韓式泡菜海鮮鍋

星期五「滋味蟹饌」：燒皇帝蟹腳、巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯、生滾蟹粥、炸軟殼蟹

星期六至日「海鮮盛宴」：可持續發展威靈頓三文魚、香濃蟹肉湯、泰式菠蘿海鮮炒飯、蠔皇鮑魚

12月自助餐主題及餐單以酒店稍後公佈之內容為準。

【KKday 快閃限量搶 –買二送二】自助晚餐（18:00 – 22:00）

KKday 優惠: 星期一至四HK$1,796/4 位，平均HK$449/位（原價 HK$3,292/4位）（已包括原價加一服務費）

用餐日期：2024年 11月14日至11月30日

立即預約：請按此

【KKday 快閃限量搶 –低至8 折】自助晚餐（18:00 – 22:00）

KKday 優惠: 星期一至四 成人HK$673/位，小童HK$331/位 起（原價 成人HK$823/位，小童HK$405/位）

星期五至六，公眾假期及前夕 成人HK$799/位 起，小童HK$394/位 起（原價 成人HK$977/位，小童HK$482/位）

星期日 成人HK$709/位 起，小童HK$349/位 起（原價 成人HK$867/位，小童HK$427/位）（已包括原價加一服務費）

用餐日期：2024年 11月14日至12月30日（12月24 及25日除外）

立即預約：請按此