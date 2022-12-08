尖沙咀打卡｜潮牌BAPE CAFE!?®登陸尖沙咀 全店佔地近3000呎！呃Like猿人造型朱古力蛋糕＋香港限定美食

潮人必訪BAPE CAFE!?®

海港城BAPE STORE®採用店中店的創新概念，與BAPE CAFE!?®置身於同一空間內，整體設計簡約時尚，洋溢著濃厚的型格氣息。BAPE CAFE!?®設有單人吧台區和多人用餐區，搭配BAPE®與MODERNICA聯名打造的「FIBER SHELL CHAIR」迷彩餐椅及ABC迷彩沙發，空間氛圍悠閒，是打卡的好地方。食物方面，配合極具玩味的品牌風格，主打西日fusion餐牌，有美式漢堡又有日式串燒，更有一系列賣相精緻的打卡甜品，總有一款合你口味！記者心水推介香港限定的味噌白銀鱈魚配薯蓉($229)，靈感來自京都高級料理，醃漬後的白銀鱈魚味道香濃，口感柔滑，加上表面烤焗得金黃香脆，真正做到外脆內軟。甜品必試甜品BAPE®榛子朱古力蛋糕($79)和BAPE®雪糕窩夫 ($99) ，猿人品牌招牌造型化身成朱古力脆片，味道香甜，粉絲怎能錯過！

BAPE CAFE!?®

地址：尖沙咀海港城港威商場地下G301號舖

電話：27059340

營業時間：星期一至四11:00 - 21:00，星期五至日11:00 - 22:00