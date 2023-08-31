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2023-08-31 13:47:00

尖沙咀新餐廳｜人氣泰菜 Milu Thai 登陸尖沙咀：限定新品「甜酸汁火山排骨」+ 花牆打卡位

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人氣泰菜 Milu Thai 登陸尖沙咀推岀限定新品「甜酸汁火山排骨」，仲有花牆打卡位！

人氣泰菜 Milu Thai 登陸尖沙咀推岀限定新品「甜酸汁火山排骨」，仲有花牆打卡位！

盛夏當前，惹味的泰菜最可以醒一醒胃！尖沙咀近日就新開了一間泰國菜餐廳，更是香港首家引入火山排骨的人氣泰菜 Milu Thai，全新分店登陸天星大廈！主打地道泰國美食，新店更特別推出限定甜酸汁泰式火山骨，與傳統酸辣味交相輝映，加上特色咖喱三重奏、火焰燒雞等多款招牌菜式，讓大家在香港都可以品嚐到最傳統「泰滋味」！

曼谷夜市網紅菜式泰式火山骨，，將份量十足的排骨疊高成一座巨型火山再 淋上經典酸辣汁，吃起來肉脂與醬汁完美融為一體，入口肉質軟嫩。（資料圖片）

曼谷夜市網紅菜式泰式火山骨，，將份量十足的排骨疊高成一座巨型火山再 淋上經典酸辣汁，吃起來肉脂與醬汁完美融為一體，入口肉質軟嫩。（資料圖片）

尖沙咀新餐廳｜限定甜酸汁泰式火山骨：味道清爽肉香濃　

曼谷夜市網紅菜式泰式火山骨，一向以震撼的外型、外脆內嫩的肉質和極致酸辣的味道而深受食客所愛。Milu Thai 為慶祝尖沙咀新店開幕，特意打造全新「甜酸汁泰式火山骨」。精選肉質軟嫩又無筋的豬頸骨，以秘製湯料熬製至完全入味，層層疊成巨型火山後，再淋上以菠蘿、砂糖以及泰國酸子為主要材料調配而成的酸甜醬汁，啖啖醒胃提神，讓你即使不食辣亦可嚐盡火山骨的獨特滋味！

以港人鍾愛的甜酸口味為創作靈感，為你打 造全新風味火山排骨。（資料圖片）

以港人鍾愛的甜酸口味為創作靈感，為你打 造全新風味火山排骨。（資料圖片）

尖沙咀新餐廳｜正宗「泰滋味」！40 年經驗泰籍總廚主理

讓大家都可以品嚐最正宗泰菜風味，Milu Thai 由擁有逾 40 年泰籍廚師團隊主理，嚴選最優質當造食材，以地道烹調手法為你打造多款泰式招牌美食，經典酸辣汁、甜酸汁以多款泰式香料調配而成，配合份量十足的火山排骨，帶來重磅級震撼美味！充滿芭堤雅特色的火焰燒雞，嫩滑雞肉配上吸睛火焰效果令人非常驚喜、曼谷地道名菜爆炸炒蟹，以泰國香料猛火爆炒鮮活肉蟹，多重激辛口感在味蕾上火熱爆炸，讓你停不下口！

曼谷地道名菜，大廚嚴選肉質鮮甜彈牙的肉 蟹入饌，再以乾椰絲、香茅、檸檬葉、乾蔥 、炸蒜、甲猜、腰果、泰國青胡椒等多款香 料配上料酒猛火爆炒。（資料圖片） 配料，再以酥脆大蝦配上自家製甜酸醬汁做點綴，滿口清新又帶濃郁泰式風味，味道與外觀都一流！（資料圖片） ！大廚嚴選肉質幼嫩肥美的本地烏頭魚，配 合以酸香青檸及多款泰式香料熬製而成的湯 汁，滿口酸辣開胃讓人垂涎三尺！（資料圖片） 芭提雅特色菜式，大廚選用雞味濃郁的農家雞入饌，即使經過長時間烤焗後仍能保持肉質緊緻嫩滑。（資料圖片） 選用新鮮豬頸骨入饌，以多款泰式香料煮燉至軟腍鬆化。（資料圖片） 充滿斑蘭香氣的香葉包雞，為大餐打開序幕！（資料圖片） 新鮮大頭蝦一起熬製，鮮味更上一層樓！（資料圖片） 咖喱愛好者必試之選，Milu Thai 獨家自創菜式，讓你一次過食三重經典咖喱配搭！（資料圖片）

尖沙咀新餐廳｜打卡位！海洋主題塗鴉+戶外夜燈花牆

Milu Thai 設有室內及室外兩個用餐打卡區域，對應不同主題設計，室內以海洋主題塗鴉為主調，由泰國畫家親自設計，更設動感裝置令圖案看起來更栩栩如生，帶來彷如置身深海的感覺。室外露天位置更設有 3 間不同顏色的夜燈花牆，粉嫩鮮花配上黃、粉、藍三種不同顏色的閃耀燈光，讓你於享受美食同時與閨蜜好友打卡影靚相，享盡輕鬆寫意的用餐時光。

（資料圖片） （資料圖片） （資料圖片）

尖沙咀新餐廳｜餐廳資料

Milu Thai มิลู่ไท

  • 店舖地址 ：尖沙咀亞士厘道 24-38 號天星大廈 4 樓
  • 營業時間 ：星期一至日：12:00 - 22:30
  • 聯絡電話 ：9775 3397
  • 付款方法 ：Visa、Master、現金、WeChat Pay、AlipayHK
  • 人均消費 ：$100 - $200

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Instagram：

https://www.instagram.com/miluthai/

人氣泰菜 Milu Thai 登陸尖沙咀，首推限定新品「甜酸汁火山排骨」。（資料圖片）
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