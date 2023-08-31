尖沙咀新餐廳｜人氣泰菜 Milu Thai 登陸尖沙咀：限定新品「甜酸汁火山排骨」+ 花牆打卡位

人氣泰菜 Milu Thai 登陸尖沙咀推岀限定新品「甜酸汁火山排骨」，仲有花牆打卡位！

盛夏當前，惹味的泰菜最可以醒一醒胃！尖沙咀近日就新開了一間泰國菜餐廳，更是香港首家引入火山排骨的人氣泰菜 Milu Thai，全新分店登陸天星大廈！主打地道泰國美食，新店更特別推出限定甜酸汁泰式火山骨，與傳統酸辣味交相輝映，加上特色咖喱三重奏、火焰燒雞等多款招牌菜式，讓大家在香港都可以品嚐到最傳統「泰滋味」！

尖沙咀新餐廳｜限定甜酸汁泰式火山骨：味道清爽肉香濃 曼谷夜市網紅菜式泰式火山骨，一向以震撼的外型、外脆內嫩的肉質和極致酸辣的味道而深受食客所愛。Milu Thai 為慶祝尖沙咀新店開幕，特意打造全新「甜酸汁泰式火山骨」。精選肉質軟嫩又無筋的豬頸骨，以秘製湯料熬製至完全入味，層層疊成巨型火山後，再淋上以菠蘿、砂糖以及泰國酸子為主要材料調配而成的酸甜醬汁，啖啖醒胃提神，讓你即使不食辣亦可嚐盡火山骨的獨特滋味！

尖沙咀新餐廳｜正宗「泰滋味」！40 年經驗泰籍總廚主理 讓大家都可以品嚐最正宗泰菜風味，Milu Thai 由擁有逾 40 年泰籍廚師團隊主理，嚴選最優質當造食材，以地道烹調手法為你打造多款泰式招牌美食，經典酸辣汁、甜酸汁以多款泰式香料調配而成，配合份量十足的火山排骨，帶來重磅級震撼美味！充滿芭堤雅特色的火焰燒雞，嫩滑雞肉配上吸睛火焰效果令人非常驚喜、曼谷地道名菜爆炸炒蟹，以泰國香料猛火爆炒鮮活肉蟹，多重激辛口感在味蕾上火熱爆炸，讓你停不下口！

尖沙咀新餐廳｜打卡位！海洋主題塗鴉+戶外夜燈花牆 Milu Thai 設有室內及室外兩個用餐打卡區域，對應不同主題設計，室內以海洋主題塗鴉為主調，由泰國畫家親自設計，更設動感裝置令圖案看起來更栩栩如生，帶來彷如置身深海的感覺。室外露天位置更設有 3 間不同顏色的夜燈花牆，粉嫩鮮花配上黃、粉、藍三種不同顏色的閃耀燈光，讓你於享受美食同時與閨蜜好友打卡影靚相，享盡輕鬆寫意的用餐時光。