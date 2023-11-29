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生活
2023-11-29 13:31:06

尖沙咀美食｜尖沙咀高CP值打卡餐廳 午市最平$168起 意日Fusion菜 歎刺身/和牛漢堡/甜品

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尖沙咀美食｜尖沙咀高CP值打卡餐廳 午市最平$168起 意日Fusion菜 歎刺身/和牛漢堡/甜品

尖沙咀美食｜尖沙咀高CP值打卡餐廳 午市最平$168起 意日Fusion菜 歎刺身/和牛漢堡/甜品

尖沙咀The One最近有全新高CP值打卡餐廳開業！Stella Kappo主打意大利日本 Fusion 菜式，由日本及本地主廚精心烹調，客人可以用相宜價錢嚐味多款精緻餐點，如日本 A5 和牛釜飯、味噌芥末甘鯛立鱗燒、150日穀飼安格斯西冷等，午市最平$168起就有交易。餐廳分成雅座以及主廚餐桌區，消費滿指定金額更可享用露天平台的透明帳幕位置，透明帳幕私隱度高，晚上氣氛一流，適合好友和情侶約會聚餐！

尖沙咀餐廳推介！Stella Kappo意日Fusion菜

Stella Kappo食物選擇豐富，晚市特別推介「八品時令珍饈」，每位只需$798起，就能享受8道揉合意大利和日本美食精髓的創意佳餚。前菜先以「即日新鮮刺身 配 王林蘋果及柚子醋啫喱」、「赤海蝦 配 福岡無花果及赤蝦餅」及「日式蟹膏 配 水牛芝士及最中餅」為晚餐揭開序幕，多樣化的食物配搭清爽開胃，帶來各種層次口感，為大家打開味蕾。
套餐包含五道主菜，推介「本枯節明太子釀意大利黃瓜花天婦羅」， 廚師以日本天婦羅烹調手法炮製來自意大利的黃瓜花，加入本枯節柴魚及明太子，入口濃郁香脆。另一道「吞拿魚腩鮭魚子黑松露多士」適合打卡之餘亦好味道，金黃色的多士上盛滿吞拿魚腩、鮭魚子，再配上意大利黑松露醬，份量誇張，賣相澎湃很吸引！「日本 A5 和牛配味噌大根」用日本A5和牛的稀有部位，配襯自家調製蠔豉汁及高湯味噌大根，肉質軟嫩，牛味濃郁。心水之選是「巴馬火腿舞茸釜飯」，配搭新穎有驚喜，特別選用意大利巴馬火腿製作日本舞茸釜飯，火腿的油脂甘香結合舞茸菇的芬香，鹹香鮮味，釜飯更帶有飯焦，口感更豐富。最後甜品亦有兩款，分別為「福岡無花果焦糖布丁」和「四小味甜品」，「四小味甜品」品包括鹿兒島紫芋若瑟布甸、 Churros（吉拿棒）及 Tiramisu、栗子可麗露及士多啤梨吉士撻，由主廚親手製作，一口氣食盡多款香甜美味，相當滿足。

Stella Kappo
店舖地址：尖沙咀彌敦道 100 號The One 3樓308號舖
營業時間：星期一至日 中午 12 時至晚上 11 時（每日下午 3 時至 6 時休息）
訂座電話：9301 3108

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