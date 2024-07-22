尖沙咀美食｜本地livehouse「Lost Stars」尖沙咀重開！必食招牌威靈頓牛柳／手工芝士烤雞卷

早前位於大角咀的Livehouse「Lost Stars」結業，不少食客大感不捨。現在餐廳迎來好消息，2024年盛夏，Lost Stars 將進駐尖沙咀K11 Art Mall，重啟旅程。舞台的燈再次亮起，遊星們再度聚首，以你我熟悉的樂音，還有更成熟的面貌，二次綻放。

「Lost Stars」 這個名字出於一齣關於追夢的電影《一切從音樂開始》（Begin Again）主題曲〈Lost Stars〉，而Lost Stars Livehouse Bar & Eatery的故事，如同曲中歌詞一樣，是一個不要放棄的追夢歷程。

2018年起在大角咀開業的Lost Stars，為香港少有提供專業Live Show音響舞台設備的精緻西餐廳。在位處大角咀利奧坊的一號店走過了六年時光，期間完成過千場演出，亦連結了無數想法相近的人們。在團隊的眼中，大角咀是一個很美麗的社區，在此地獲得了諸多成長的同時，努力在劇變的世界站穩腳步，以求繼續向前邁進。Begin Again 一詞說來浪漫，卻絕不輕易，而Lost Stars的團隊決定抱著一貫的信念，再試一遍。

全新Lost Stars可容納約80人，融合了餐廳和表演舞台，同時連結藝術家和所有人的寬倘空間。以五、六十年代北歐家居作為設計概念，融入日常生活，打造出如同造訪朋友家般的舒適感，讓靈魂自在地肆意放鬆。從全日早餐到深夜雞尾酒，精心打造的風味交響曲與扣人心弦的表演交織在一起。

Lost Stars的音響設備、燈光、場地佈置素來講究，新店音響選用法國專業音響品牌L-ACOUSTICS，令音色發揮出溫暖圓潤感，牆身使用高密度吸音棉，再用木條製作出凹凸面，讓聲音的回彈更顯流暢，以帶來更多動人的現場演出。好的創作能夠跨越時空，而現場演出所帶給觀眾的力量和互動，是科技沒法取代的。期望藉新店地點便利，可以將Livehouse帶入日常生活，把更多音樂人介紹給這個城市，擴闊本地音樂的可能性。