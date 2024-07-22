尖沙咀美食｜本地livehouse「Lost Stars」尖沙咀重開！必食招牌威靈頓牛柳／手工芝士烤雞卷

早前位於大角咀的Livehouse「Lost Stars」結業，不少食客大感不捨。現在餐廳迎來好消息，2024年盛夏，Lost Stars 將進駐尖沙咀K11 Art Mall，重啟旅程。舞台的燈再次亮起，遊星們再度聚首，以你我熟悉的樂音，還有更成熟的面貌，二次綻放。
「Lost Stars」 這個名字出於一齣關於追夢的電影《一切從音樂開始》（Begin Again）主題曲〈Lost Stars〉，而Lost Stars Livehouse Bar & Eatery的故事，如同曲中歌詞一樣，是一個不要放棄的追夢歷程。
2018年起在大角咀開業的Lost Stars，為香港少有提供專業Live Show音響舞台設備的精緻西餐廳。在位處大角咀利奧坊的一號店走過了六年時光，期間完成過千場演出，亦連結了無數想法相近的人們。在團隊的眼中，大角咀是一個很美麗的社區，在此地獲得了諸多成長的同時，努力在劇變的世界站穩腳步，以求繼續向前邁進。Begin Again 一詞說來浪漫，卻絕不輕易，而Lost Stars的團隊決定抱著一貫的信念，再試一遍。
全新Lost Stars可容納約80人，融合了餐廳和表演舞台，同時連結藝術家和所有人的寬倘空間。以五、六十年代北歐家居作為設計概念，融入日常生活，打造出如同造訪朋友家般的舒適感，讓靈魂自在地肆意放鬆。從全日早餐到深夜雞尾酒，精心打造的風味交響曲與扣人心弦的表演交織在一起。
Lost Stars的音響設備、燈光、場地佈置素來講究，新店音響選用法國專業音響品牌L-ACOUSTICS，令音色發揮出溫暖圓潤感，牆身使用高密度吸音棉，再用木條製作出凹凸面，讓聲音的回彈更顯流暢，以帶來更多動人的現場演出。好的創作能夠跨越時空，而現場演出所帶給觀眾的力量和互動，是科技沒法取代的。期望藉新店地點便利，可以將Livehouse帶入日常生活，把更多音樂人介紹給這個城市，擴闊本地音樂的可能性。
新店沿用大角咀店的資深廚師團隊，精心設計的多國菜餐單，在保留以往招牌美食的同時加以改良，務求以想像與味覺喚醒食客沈寂多時的音樂靈魂。招牌美食「威靈頓牛柳」($1,088)，採用肉質軟嫩的頂級菲力牛柳，以酥皮層層包裹，再以180度高溫烤焗，西班牙36個月橡果級火腿精華慢慢滲入其中，肉味香濃，口感十足；「手工芝士烤雞卷」($288)，選用新鮮雞最嫩滑的部份，饀料加入忌廉芝士及日曬番茄乾，增添口感亦有助解膩。外層以巴馬火腿包覆，採先蒸後焗的烹調方式，外皮香脆同時保持肉質鮮嫩。「炙燒松葉蟹膏意大利飯」($368)，意大利飯以自家高湯熬煮，湯底加入龍蝦、蝦、蟹膏等精選食材熬製 12 小時，鮮香味濃，最後加上松葉蟹蟹膏、北海道刺身級帶子及澳洲海膽，大海的味道盡數濃縮，啖啖海洋鮮味。
有動人音樂又有佳餚，怎可少得美酒呢？Lost Stars 創辦人之一Alvis Pang，為本地知名調酒師，曾出演ViuTV節目《神之調酒師》，是Lost Stars 創意雞尾酒的靈魂人物，受日式調酒風格所啓發， 喜以音樂為設計靈感，致力呈現視覺、味覺、聽覺互融的雞尾酒平衡藝術。 「No One But You」($268)，名稱取自唱作人 Daniela Andrade 單曲。以藍色清香蝶荳花琴酒 跟 自家製法式伯爵茶糖漿、接骨木花利口酒、玫瑰氣酒等特調成詩意十足的雞尾酒，充滿花香氣味，把花茶跟Cocktail完美結合；「Moon River」($138)，概念來自凍意式卡布奇諾，雪白的外觀來自講求技巧的冷凍奶泡，頂層奶泡以全人手快速在牛奶中注入空氣，製造出綿密如月河的口感，中層和底層以可可利口酒配上及百利甜酒，還會過有以木桶陳釀過的蜂蜜威士忌，擁有獨特的香氣而不甜；「How Long Will I Love You」($168)，以新鮮波蘿肉及紅苺打成果蓉，運用天然果糖減低伏特加酒的灼口感，同時保留Parton Silver 特有的香氣。選用的葡萄酒中加入伯爵茶釀製兩星期，成為自家製作的獨有味道，加強熱帶果香之餘又可加厚整杯作品的層次口感。
Lost Stars Livehouse Bar & Eatery
地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 2樓222A號舖
電話：2455-8593 / 6135-8593（WhatsApp）
營業時間：
星期一至四 12:00 - 17:30；18:00 - 22:30
星期五至六 及 公眾假期前夕 12:00 - 17:30；18:30 - 01:00
星期日 及 公眾假期 12:00 - 17:30；18:30 - 22:30
*Lost Stars逢星期五、六、日設有現場音樂演出，有關節目詳情可參閱官方Instagram (@loststarslivehouse)。