尖沙咀美食｜本地livehouse「Lost Stars」尖沙咀重開！必食招牌威靈頓牛柳／手工芝士烤雞卷

有動人音樂又有佳餚,怎可少得美酒呢?Lost Stars 創辦人之一Alvis Pang,為本地知名調酒師,曾出演ViuTV節目《神之調酒師》,是Lost Stars 創意雞尾酒的靈魂人物,受日式調酒風格所啓發, 喜以音樂為設計靈感,致力呈現視覺、味覺、聽覺互融的雞尾酒平衡藝術。 「No One But You」($268),名稱取自唱作人 Daniela Andrade 單曲。以藍色清香蝶荳花琴酒 跟 自家製法式伯爵茶糖漿、接骨木花利口酒、玫瑰氣酒等特調成詩意十足的雞尾酒,充滿花香氣味,把花茶跟Cocktail完美結合;「Moon River」($138),概念來自凍意式卡布奇諾,雪白的外觀來自講求技巧的冷凍奶泡,頂層奶泡以全人手快速在牛奶中注入空氣,製造出綿密如月河的口感,中層和底層以可可利口酒配上及百利甜酒,還會過有以木桶陳釀過的蜂蜜威士忌,擁有獨特的香氣而不甜;「How Long Will I Love You」($168),以新鮮波蘿肉及紅苺打成果蓉,運用天然果糖減低伏特加酒的灼口感,同時保留Parton Silver 特有的香氣。選用的葡萄酒中加入伯爵茶釀製兩星期,成為自家製作的獨有味道,加強熱帶果香之餘又可加厚整杯作品的層次口感。