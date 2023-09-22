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生活
2023-09-22 08:35:42

尖沙咀美食｜180度無敵維港海景 尖沙咀海港城川菜餐廳八十里

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尖沙咀美食｜180度無敵維港海景 尖沙咀海港城川菜餐廳八十里

尖沙咀美食｜180度無敵維港海景 尖沙咀海港城川菜餐廳八十里

沙咀海港城的全新川滬風味餐館「八十里」，坐擁180度維多利亞港無敵海景，整個中環至西九龍盡收眼簾，除了煞食海景，餐廳更請來川菜的大師陳啟德師傅坐鎮，與嚐高美集團的行政總廚劉永元師傅合作炮製一系列特色川菜，將近入秋，在「八十里」的戶外露台日落景致下吃香喝辣兼打卡，更加寫意。

八十里坐擁180度維多利亞港無敵海景 八十里坐擁180度維多利亞港無敵海景 八十里坐擁180度維多利亞港無敵海景

沙咀美食︳八十里戶外露台180度維多利亞港無敵海景盡收眼底


樂山辣子龍鳳呈祥─以辣子雞為基礎加入龍蝦進行變奏，除了乾辣椒與花椒過油後的香味，更添了鮮味。雞丁入口鹹鮮酥脆，龍蝦球入口香酥彈牙，一道菜兩種口感，多一分則焦，少一分則不脆，菜式盡顯師傅火候控制。

煙燻辣子通心鰻─川菜大師陳啟德師傅得意之作，以舉木將白鱔煙燻入味，然後放入豬腸中，切成小圓件，再油炸至金黃酥脆，最後巧妙運用辣子雞的烹調方法處理。通心鰻入口香辣煙韌，炸大腸的酥香與鰻魚的油香和煙燻味，整體肥美豐腴而不油膩，兩種食材完美結合。

玫瑰草莓奶凍─八十里的甜點與主菜的強烈風味形成鮮明對比，主打甜品胭脂(玫瑰草莓奶凍)，綿密輕甜的牛奶布丁，配搭新鮮草莓和美麗的珊瑚形狀的玫瑰薄脆，粉紅色的賣相十分優美。

樂山辣子龍鳳呈祥 煙燻辣子通心鰻 玫瑰草莓奶凍_胭脂 川菜大師陳啟德師傅 松花口水走地雞 青椒汁煎北海道刺身級帶子 蒜泥白肉

八十里

九龍尖沙咀海港城海運大廈二階 OTE 201 號鋪

3468 5005

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