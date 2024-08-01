尖沙咀美食｜181 Fortnum & Mason全新夏季主廚系列 21歲人氣私房菜廚師主理 必試三道菜菜單

英國皇室御用茶葉品牌Fortnum & Mason一直深受大家所喜愛，而品牌在尖沙咀K11 MUSEA特設181 Fortnum & Mason，將英式的優雅融入美食之中，並同時盡享維港美景。餐廳由即日起至 2024年8月17日推出夏季主廚系列，由年僅 21 歲的人氣私房菜廚師黄國樑（Andrew Wong）主理，為食客帶來驚喜十足的三道菜菜單，下文即睇詳情！

全新夏季主廚系列驚喜登場

181 Fortnum & Mason自早前首次推出夏季主廚系列後，主廚 Tiffiany Lo 的菜單好評不斷，今次找來人氣私房菜廚師黄國樑（Andrew Wong）接棒登場，將 Andrew 的私房菜館移師至 181 Fortnum & Mason中，並推出三道菜菜單。開胃前菜為煙燻三文魚配紅菜頭汁及蒔蘿，佐以 Fortnum & Mason 的辣根乳酪，口感輕盈清新。主菜方面則有牛腹膜，經過 24 小時的真空低溫烹調後，牛腹膜變得肉質軟嫩，入口肉味香濃，配以馬鈴薯堆及蛋黃醬同吃，味道更豐富。最後甜品有咖啡蜜棗布丁配手工雲呢拿雪糕，以 Fortnum & Mason 的無咖啡因咖啡及威士忌入饌，為焦糖香味增添複雜的層次和風味，令人印象深刻。



夏季主廚系列

日期：2024 年 6 月 至 8 月

時間：午市菜單上午 11 時至下午 2 時供應 | 晚市菜單下午 6 時至晚上 10 時供應

查詢及預訂網址



181 Fortnum & Mason

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 地下022&122號舖

電話：39168181