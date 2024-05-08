尖沙咀美食｜Aqua全新Ankh嚐味菜單 食七道菜意日料理 豪歎阿拉斯加帝王蟹•檸檬黑魚子醬

尖沙咀Aqua七道菜意日料理$1,188/位

今次全新Ankh七道菜嚐味菜單，主打海鮮菜餚，嚴選最新鮮的時令食材製作。先有極具創意的日式料理「藍鰭吞拿魚他他 •自家製高湯水晶 •黑魚子醬」打響頭炮，吞拿魚由日本新鮮直送，以日式淡路島洋蔥醬和其他配料醃製，再以明太子粉、日本葱、麻油和少許粉紅海鹽調味，配上自家製高湯啫喱，最後鋪上魚子醬，鮮味可口。另外「阿拉斯加帝王蟹•檸檬黑魚子醬」同樣吸引，先由人手挑折蟹肉，配上法式酸奶油、香蔥和檸檬皮，製成蟹蓉後再放入罐中，再加入魚子醬並綴以鮮花，精緻滿分。

主菜方面，心水推介由主廚 Ilaria主理的「自家製龍蝦意大利雲吞•時令香草」，餃子用龍蝦、薯仔、瑞可塔芝士作餡料，加入鹽和胡椒調味，上菜時會即席淋上番茄香草清湯，風味獨特，不論視覺或味覺都令人回味無窮。此外還有「銀鱈魚西京燒•西京味噌」及「燒羊架•柚子味噌照燒汁」可供食客選擇其一。



Ankh嚐味菜單於4月22日至6月23日期間供應，定價每位港幣1,188元，可另加788元搭配葡萄酒和清酒享用。