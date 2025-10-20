去京都旅行不少人會租借和服打卡，香港都有個好地方提供華麗復古服飾試穿體驗！最近「富衛 1881 公館」啟動文化復興盛典活動，只要到公館內Cafe BAU × LUMA餐廳歎指定下午茶或晚餐，就可以試穿公館提供的西式復古衫隨意打卡！

富衛 1881 公館是前水警總部的百年地標，公館內有古蹟酒店8間套房及5間餐廳，皆保留殖民時代維多利亞式古蹟建築細節，到處都是打卡位。食肆原有西餐廳LUMA、融合傳統與創新中菜的后園、由前水警總部地下牢房與報案室改建而成的The Cell酒吧。剛剛於9月份，富衛1881公館進駐了兩家同集團的餐廳，一間是跟「廚魔」梁經倫（Alvin Leung）合作、連續兩年獲米芝蓮推介的Cafe BAU；另一間是著名意大利扒房餐廳Palco，周杰倫來港必捧場！

走創意路線的Cafe BAU原先位於灣仔，現在與優雅復古的LUMA結合，貫徹支持本地優質食材、由農場到餐桌的減碳理念。如採用鴻運農場的平原雞，無添加激素或類固醇，伴以珍貴羊肚菌、野菌及二澳米；以香港百年品牌八珍甜醋精心烹調的豬腳薑，搭配初生蛋、薯蓉與糖薑；基圍蝦千層酥挑選本地野生基圍蝦，鮮甜彈牙，配合冬蔭功風味，做法獨特; 紅蝦意粉用上手工蝦籽麵，加入本地蝦米油調香，配柚子醬汁吊出清新。

套餐連復古衫試穿服務

最近富衛1881公館內新設「時光穿梭更衣間」，提供多款西式男女宮廷服、晚裝、柯德莉夏萍風連身裙、百老滙歌劇舞衣，還有中式旗袍，更供應不同帽子、蝴蝶結及手套配襯。只要惠顧Cafe BAU × LUMA下午茶套餐 （2位用$888）或5道菜晚餐（兩位用$1,888），就包2套西式復古衫試穿服務。大家可穿著在餐廳內用餐，體驗尊貴的儀式感，亦可到1881公館範圍內拍照留念。

下午茶組合創新，鹹點有龍蝦牛油果醬墨西哥餡餅、芒果咖喱薯仔撻、午餐肉鹹蛋撻、冬蔭功皇帝蟹糯米糍、野菌菠菜燉蛋伴自家製素XO醬；甜點有乳酪柑橘奶凍、紫心番薯栗子撻 、LUMA馬卡龍、草莓拿破崙、經典英式鬆餅、原味及蔓越莓乾鬆餅配特製忌廉與草莓玫瑰果醬。