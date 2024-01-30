尖沙咀美麗華酒店快閃優惠！Yamm自助餐人均$322起／國金軒片皮鴨／WHISK／Supergiant

自助餐優惠丨尖沙咀美麗華酒店 The Mira Hong Kong 及問月酒店 Mira Moon Hotel 推出一連10日快閃優惠，網羅酒店多間中西食府餐飲優惠。包括備受追捧的Yamm自助餐，人均$322起；WHISK法日精緻午宴及晚宴；國金軒京式片皮鴨、嚐鮮滋味午宴及粵式珍饈晚宴配香檳一瓶；COCO誘人甜點及下午茶；以及全新社交餐飲熱點，雞尾酒吧Supergiant的餐飲體驗，當中包括人氣東南亞週日早午宴。有興趣的話立即睇內文訂位啦！

灣仔問月酒店 Supergiant 35 折優惠 以27款精選優惠於The Mira及問月酒店（Mira Moon Hotel）屢獲殊榮的食府展開尋味之旅！位於灣仔問月酒店的Supergiant融合了東南亞元素，每道美饌都充滿亞熱帶風情，現推出買三送三晚宴配6杯由著名調酒師Lorenzo Antinori設計的原創雞尾酒35折優惠，6位用只需$1,065；四道菜調酒師週日早午宴買四送四優惠，以42折細味風味酸汁吞拿魚、香脆蟹肉春卷、烤澳洲羊架及精品甜點！

美麗華酒店｜ Yamm 自助餐 人均$322起／ 米芝蓮推介食府國金軒片皮鴨 The Mira快閃優惠又怎少得深受食客歡迎Yamm自助餐，8項限量優惠高達5折，包括買一送一自助午餐、買二送二自助晚餐（星期一至五）、週末下午茶自助餐65折及買十自助晚餐送二自助午餐（即6折優惠），讓您與親朋一同迎接佳節！「京式片皮鴨」一向深受食客歡迎，米芝蓮推介食府國金軒推出堂食片皮鴨51折、粵式晚宴5折優惠（折後人均$2,888）及以$7,603即可享粵式珍饈晚宴買二送二優惠配香檳一瓶。

美麗華酒店｜法日食府 WHISK 買一送一／ COCO 二人下午茶 7 折 由100 Top Tables 2023年「明日之星」主廚William Lau主理的創意法日食府WHISK亦推出買二送二法日精緻晚宴及買一送一法日午宴，俘虜您的味蕾！五道菜品味午宴包括絲滑鮮嫩米歇爾山藍青口茶碗蒸，及香烤嫩滑鴨肉伴紅菜頭紫蘇，熱覆盆子醬；精緻晚宴包括多款惹人垂涎的美饌，包括可持續捕獲的Obsiblue水晶藍蝦、香烤龍蝦配煙燻昆布，及標誌性的菜式——肉汁豐富的法國鴿甫伴陳醋柚子胡椒醬黑米。另外，型格大堂茶座COCO推出二人下午茶優惠， 以7折細味內含匠心巧製，揉合法式與亞洲風情的三層下午茶。

MiraSpa 面部護理 6 折／ 按摩療程 7 折／半價健身會籍 除一系列佳餚美饌外，MiraSpa亦推出90分鐘活肌舒緩按摩療程7折、法國名牌美容師系列Anne Semonin量身訂製專屬面部護理6折、12個月繁忙時段健身會籍（享$7,000折扣優惠）及以半價，$1,488即可體驗一個月繁忙時段健身會籍，享用配備LifeFitness最新帶氧健身器材的健身中心，於健身後更可使用無邊際恆溫泳池、溫熱水療專區，包括香薰浴、按摩池、桑拿及漂浮水床，讓您卸下疲憊，盡情沉浸於滋潤養生的氛圍之中。