尖沙咀越南菜｜帝苑酒店越南餐廳Le Soleil 夏日菜單 必試手拆蟹肉咖喱配蒜蓉包/順化海鮮煎薄餅

夏日炎炎，清新開胃的菜式絕對能為喚醒大家的味蕾。位於尖沙咀帝苑酒店的越南餐廳Le Soleil由越籍大廚杜翠玲師傅掌廚，推出一系列夏季地道滋味美饌，包括魚露涼拌鮮蝦茄子、順化海鮮煎薄餅、A4宮崎和牛湯河等，留港都能品嚐到越式精彩美味！
尖沙咀帝苑酒店越南餐廳Le Soleil
Le Soleil越南餐廳多款夏季美食中，心水推介順化海鮮煎薄餅（$238），帶有中越風味，傳統之餘香口惹味！餅皮煎得金黃香脆，用新鮮海鮮製作內餡，鮮美可口。而富越式風味的越式手拆蟹肉咖喱配蒜蓉包（$218）都同樣值得一試，選用時令越南大肉蟹拆肉，咖喱香濃微辣，配搭蒜蓉包口感更豐富！另外更有做法少見的富國特式汁焗黃立䱽（$308），魚肉肉質結實，魚皮香脆，加上秘製醬汁，滿滿越式滋味。最後餐廳更將經典越式牛河升級，A4宮崎和牛湯河（$298）用日本A4宮崎和牛特別炮製，湯頭清澈帶甜味，牛肉肉質軟嫩，整體清爽輕盈。
Le Soleil越南餐廳
地址：九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店三樓
營業時間：午餐（星期一至日）：中午12:00－下午2:30
下午茶（星期一至日及公眾假期）：下午3:00－下午5:30
晚餐（星期一至日）：晚上6:00－晚上10:30
訂座電話：2733 2033