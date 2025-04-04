尖沙咀「咖啡爽節」免費入場 市集逾50亞洲咖啡品牌 世界級咖啡比賽冠軍駐場

亞洲咖啡界盛事、源自台灣的「咖啡爽節」踏入第11屆，本年度香港站將於4月12至 13日於尖沙咀梳士巴利花園舉行，免費開放公眾入場。今年雲集逾50個本地及亞洲各地咖啡品牌，更邀得世界級咖啡比賽冠軍駐場交流分享，咖啡控必去！

「咖啡爽節」香港站連續兩年由本地咖啡品牌Rias Coffee Roaster主辦，活動包括咖啡市集、咖啡工作坊、咖啡講座以及咖啡比賽。市集共有超過50個本地及亞洲各地咖啡品牌進駐，包括亞洲烘焙比賽和台灣正港盃烘焙比賽雙料冠軍Margaret Lee創立的品牌「Rias Coffee Roaster」、電台DJ及電視台主持阿正創辦的「咖啡呀唔該」、台灣第一位世界咖啡師比賽冠軍吳則霖創辦的「興波咖啡」、台灣第一位世界手沖比賽冠軍王策所創的「VWI by ChadWang」，以及咖啡界教父Scott Rao所創立的「Prodigal Coffee」等。大家屆時可以即場試飲，將頂尖高手監製的咖啡豆買回家。

大家可參與「Bean to Cup工作坊」，體驗選生豆、烘焙、沖煮到包裝整個過程，每位學員可獲取親手現烘咖啡豆（30克）、手作掛耳咖啡2包、咖啡濾泡包1包、現泡黑咖啡一樽及RYOB環保袋一個。

活動期間，將限量發售咖啡品牌Hario於台灣人手製作的特別版「咖啡爽節」咖啡杯($218)。凡持有此特別版咖啡杯或自攜咖啡杯，可於現場多個咖啡品牌攤位免費試飲，並優先參與品味活動。

4大咖啡比賽

今屆將舉行咖啡烘焙比賽、咖啡手沖賽、咖啡特調賽，以及濃縮沖煮賽，有超過120 位咖啡師報名參賽，贏取超過20萬獎品。大會邀得世界級咖啡比賽冠軍評審，公眾也可欣賞賽事。香港區獲獎咖啡師將赴台灣參加總決賽，與來自世界各地的頂尖咖啡師一決高下。

世一烘豆冠軍現身講座

世界級咖啡比賽冠軍亦會到場表演並舉行講座，KOL學長VV Café將會分享沖煮方法與心得；2024年世界烘豆賽台灣冠軍Simmy Lu會分享參賽感受；台灣低海拔咖啡農馬武督咖啡將會與本地啡農交流種植心得，現場更會提供兩地咖啡品飲會，啱晒咖啡控！