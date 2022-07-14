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2022-07-14 21:15:01

尖沙咀K11 MUSEA Tirpse 東京米芝蓮一星 日本人西餐的細膩滋味

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日本人西餐的細膩滋味

位於K11 Musea的Tirpse開在Covid-19爆發前，歲月就像神偷，筆者初訪後到二訪，不經不覺已兩年多。店子初開時由傳奇日本總監帶來兩位年輕日廚——主廚清水雄太及甜品師堀內凜坐鎮，總監與兩名年輕日廚將日本式的法餐味道帶來；但經過兩年的變化，味道也進化了，靠的是兩位主廚不停在港研究本地飲食口味與文化，比起初開的餐單，味道可謂更符合香港人口味。攝影：潘小熊　攝影：spring

頭盤日本甜粟米凍湯配上白露筍蟹肉及魚子，這道頭盤的食材配搭在北海道的西餐很常見，清水主廚的咖喱粉就是其中的亮點魔法。 喜歡濃味一點的，螢光魷魚是必點的，最好配一杯白酒更能引發海鮮鹹香。

優質午餐猶如置身表參道

今次在天色不錯的日子來吃午餐，日光灑入餐廳感覺舒服，有點像在表參道一帶西餐廳的感覺。午餐價錢由兩道菜$398到4道菜$538，對商務及特別日子的午餐來說價錢很合理，當然食物質素也是最重要的。午餐的頭盤之一是由日本甜粟米凍湯配上白露筍、蟹肉及魚子醬，甜粟米除了做凍湯，亦做了燒香粟米及爆谷，將粟米的焦糖香引出來。而最妙是廚師用了少許咖喱粉來提味，令一道本來就十分有北海道味道的頭盤，帶點不一樣的風味，而且魚子醬的鹹味為各款以鮮甜為主的食材提升了層次。而喜歡海鮮味更濃一點的話，另一道以螢光魷魚為主的頭盤就更適合，正值螢光魷魚當造的季節，此魷魚比普通的味道來得濃郁，自帶一種鹹鮮氣息，底部有煮過帶爽甜的洋葱，再配上蛋黃、巴馬臣芝士做的泡沫及最後灑上的鹹香的烏魚子粉，蛋黃融和所有食材的味道，有一種陽光與海灘的感覺，勾起了食慾。

甘鯛還是日本廚師做得好

主菜三選一，兩款肉類及一款現在連中餐也變得常見的脆鱗甘鯛，剛好我們三人便點齊三款主菜分著吃。我會說，日本人主廚處理的脆鱗甘鯛，還是技高一籌，基於這裡做的是日式法菜，配搭甘鯛以青口海鮮濃湯，法式做法令湯濃而清澈又好掛汁，更帶一點油潤口感，面頭加上略帶苦味的日本山野菜及清香山椒葉，無疑是一道帶有日本味道的法菜。而牛肉及黑毛豬主菜配搭是一樣的，以苦白菜及甜豆襯托肉香，而無論牛肉或黑毛豬，兩者都經熟成工序令肉味更濃郁，更切合香港人對牛扒較愛肉味濃而不用過分油膩的選擇。

主菜脆鱗甘鯛─近年脆鱗甘鯛很流行，要做得鱗脆肉嫩不油膩其實很考功夫，一但油感過重會破壞醬汁的味道，Tirpse令人連海鮮湯也要飲盡。 肉類主菜經兩年進化，變得適合香港人較愛的味濃而肉質柔軟，據說經過多次調整食材做出現時的組合。 無論牛肉或黑毛豬兩者都經熟成處理(豬) 午餐甜品只有一款，變奏版的芒果黑糯米沒有了泰國版的滯，口感更輕盈，味道亦更有層次。 位於K11 Musea的Tirpse
Cloud,Forest蛋糕

Cloud蛋糕是打卡必點，以白朱古力及玫瑰味為主，覆盆子及荔枝層次將酸甜作出平衡，加上蛋糕底用上椰子脆底添椰香。

別錯過甜品

甜品師堀內凜專責甜品，兩年來不停在港試吃各式甜品，可見甜品在於Tirpse是十分重要的一環，特別希望設計出有香港人熟悉味道的法式甜品。午餐中旳芒果黑糯米就是很成功的例子，用上日本黑糯米做布甸、芒果則做成啫喱狀，再以灑上黑檸檬粉，增添焦香微酸，是成功將整道熟悉的甜轉化另一口感的甜品。另外，還長期供應堀內甜品主廚由甜品大師Pierre Herme的甜品中得到靈感的玫瑰荔枝覆盆子Cloud雲朵蛋糕，以及自家新派經典黑森林Forest蛋糕，兩者有法式甜品別富層次感的配搭及日本甜品味道細膩的特色，不吃午餐，也可來下午茶吃件甜品。

Tirpse
尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea2樓219號舖
2333 0031

 

常見問題：

Tirpse午餐價錢？

位於尖沙咀K11 MUSEATirpse，午餐價錢由兩道菜$3984道菜$538詳情按此

Tirpse午餐新餐單有甚麼菜式？

Tirpse的新餐單菜式，包括日本甜粟米凍湯配上白露筍、蟹肉及魚子醬；脆鱗甘鯛青口海鮮濃湯；以及芒果黑糯米等。詳情按此

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