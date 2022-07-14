尖沙咀K11 MUSEA Tirpse 東京米芝蓮一星 日本人西餐的細膩滋味

位於K11 Musea的Tirpse開在Covid-19爆發前，歲月就像神偷，筆者初訪後到二訪，不經不覺已兩年多。店子初開時由傳奇日本總監帶來兩位年輕日廚——主廚清水雄太及甜品師堀內凜坐鎮，總監與兩名年輕日廚將日本式的法餐味道帶來；但經過兩年的變化，味道也進化了，靠的是兩位主廚不停在港研究本地飲食口味與文化，比起初開的餐單，味道可謂更符合香港人口味。攝影：潘小熊 攝影：spring

優質午餐猶如置身表參道

今次在天色不錯的日子來吃午餐，日光灑入餐廳感覺舒服，有點像在表參道一帶西餐廳的感覺。午餐價錢由兩道菜$398到4道菜$538，對商務及特別日子的午餐來說價錢很合理，當然食物質素也是最重要的。午餐的頭盤之一是由日本甜粟米凍湯配上白露筍、蟹肉及魚子醬，甜粟米除了做凍湯，亦做了燒香粟米及爆谷，將粟米的焦糖香引出來。而最妙是廚師用了少許咖喱粉來提味，令一道本來就十分有北海道味道的頭盤，帶點不一樣的風味，而且魚子醬的鹹味為各款以鮮甜為主的食材提升了層次。而喜歡海鮮味更濃一點的話，另一道以螢光魷魚為主的頭盤就更適合，正值螢光魷魚當造的季節，此魷魚比普通的味道來得濃郁，自帶一種鹹鮮氣息，底部有煮過帶爽甜的洋葱，再配上蛋黃、巴馬臣芝士做的泡沫及最後灑上的鹹香的烏魚子粉，蛋黃融和所有食材的味道，有一種陽光與海灘的感覺，勾起了食慾。

甘鯛還是日本廚師做得好

主菜三選一，兩款肉類及一款現在連中餐也變得常見的脆鱗甘鯛，剛好我們三人便點齊三款主菜分著吃。我會說，日本人主廚處理的脆鱗甘鯛，還是技高一籌，基於這裡做的是日式法菜，配搭甘鯛以青口海鮮濃湯，法式做法令湯濃而清澈又好掛汁，更帶一點油潤口感，面頭加上略帶苦味的日本山野菜及清香山椒葉，無疑是一道帶有日本味道的法菜。而牛肉及黑毛豬主菜配搭是一樣的，以苦白菜及甜豆襯托肉香，而無論牛肉或黑毛豬，兩者都經熟成工序令肉味更濃郁，更切合香港人對牛扒較愛肉味濃而不用過分油膩的選擇。